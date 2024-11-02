مستعمرون ينصبون بيتا متنقلا جنوب شرق بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network
)
بيت لحم / PNN- وضع مستعمرون، اليوم السبت، بيتا متنقلا "كرفانا"، في منطقة خلايل اللوز، جنوب شرق بيت لحم.
وأفاد الناشط حسن بريجية، بأن عددا من المستعمرين حاولوا السيطرة على أراضٍ، مساحتها حوالي 1200 دونم، ما بين خلايل اللوز، وخلة القطن، وخلة النحلة، تعود لعائلات أبو كامل والعبيات.
وأضاف، ان المستعمرين يسعون إلى السيطرة على الأراضي، لفصل مدينة بيت لحم عن ريفها الجنوبي، وإيصال مستعمريتي "افرات"، و"تقواع" ببعضهما.
MENAFN02112024000205011050ID1108843714
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.