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مستعمرون ينصبون بيتا متنقلا جنوب شرق بيت لحم

11/2/2024 5:12:18 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم / PNN- وضع مستعمرون، اليوم السبت، بيتا متنقلا "كرفانا"، في منطقة خلايل اللوز، جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد الناشط حسن بريجية، بأن عددا من المستعمرين حاولوا السيطرة على أراضٍ، مساحتها حوالي 1200 دونم، ما بين خلايل اللوز، وخلة القطن، وخلة النحلة، تعود لعائلات أبو كامل والعبيات.


وأضاف، ان المستعمرين يسعون إلى السيطرة على الأراضي، لفصل مدينة بيت لحم عن ريفها الجنوبي، وإيصال مستعمريتي "افرات"، و"تقواع" ببعضهما.

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