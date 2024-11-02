393 يومًا على الحرب على قطاع غزة: مجازر مستمرة وعشرات الشهداء والجرحى

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة / PNN- تدخل حرب غزة يومها الـ393 على التوالي، وسط استمرار ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي في عموم القطاع، ووصلت وفق آخر احصائية صادرة عن وزارة الصحة بغزة، إلى 43 ألفا و259 شهيدًا، و101 ألفًا و827 مصابًا.
وحتى الساعة من اليوم، السبت، تفيد مصادر محلية في قطاع غزة باستشهاد نحو 24 شخصًا في قصف جوي ومدفعي طال أنحاء متفرقة بالقطاع.
وبحسب معطيات غير نهائية، استشهد 6 بقصف مدفعي طال منطقة تل الذهب ببيت لاهيا شمال قطاع غزة، وشهيدان آخران وعدد من الجرحى في استهداف الاحتلال لمجموعة من المواطنين في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، و15 شهيدًا بقصف لمنازل عائلتي "نوفل" و"العصار" في النصيرات وسط قطاع غزة.
وزارة الصحة بالقطاع، أفادت بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر خلال الـ 24 ساعة الماضية ضد العائلات، وصل منها إلى المستشفيات 55 شهيدًا، و186 مصابًا، لترتفع بذلك حصيلة، الجمعة، إلى 84 شهيدًا بينهم أكثر من 50 طفلاً بقصف طال عمارات سكنية لعائلتين في محافظة الشمال التي تتعرض، منذ 28 يومًا على التوالي، لإبادة وتطهير عرقي وتهجير قسري.
سياسيًا، بشأن مستجدات المفاوضات، نقلت مصادر مقربة من "حماس" عن قيادي في الحركة، قوله إن المقترحات الحالية "لا تتضمن وقفًا دائمًا للعدوان ولا انسحابًا للاحتلال من القطاع ولا عودة للنازحين، وكذلك لا تعالج احتياجات شعبنا للأمن والاستقرار والإغاثة والإعمار، ولا فتح المعابر بشكل طبيعي وخاصة معبر رفح".
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