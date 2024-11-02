393 يومًا على الحرب على قطاع غزة: مجازر مستمرة وعشرات الشهداء والجرحى

MENAFN - Palestine News ) غزة / PNN- تدخل حرب غزة يومها الـ393 على التوالي، وسط استمرار ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي في عموم القطاع، ووصلت وفق آخر احصائية صادرة عن وزارة الصحة بغزة، إلى 43 ألفا و259 شهيدًا، و101 ألفًا و827 مصابًا.

وحتى الساعة من اليوم، السبت، تفيد مصادر محلية في قطاع غزة باستشهاد نحو 24 شخصًا في جوي ومدفعي طال أنحاء متفرقة بالقطاع.

وبحسب معطيات غير نهائية، استشهد 6 بقصف مدفعي طال منطقة تل الذهب ببيت لاهيا شمال قطاع غزة، وشهيدان آخران وعدد من الجرحى في استهداف الاحتلال لمجموعة من المواطنين في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، و15 شهيدًا بقصف لمنازل عائلتي "نوفل" و"العصار" في النصيرات وسط قطاع غزة.

وزارة الصحة بالقطاع، أفادت بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر خلال الـ 24 ساعة الماضية ضد العائلات، وصل منها إلى المستشفيات 55 شهيدًا، و186 مصابًا، لترتفع بذلك حصيلة، الجمعة، إلى 84 شهيدًا بينهم أكثر من 50 طفلاً بقصف طال عمارات سكنية لعائلتين في محافظة الشمال التي تتعرض، منذ 28 يومًا على التوالي، لإبادة وتطهير عرقي وتهجير قسري.

سياسيًا، بشأن مستجدات المفاوضات، نقلت مصادر مقربة من "حماس" عن قيادي في الحركة، قوله إن المقترحات الحالية "لا تتضمن وقفًا دائمًا للعدوان ولا انسحابًا للاحتلال من القطاع ولا عودة للنازحين، وكذلك لا تعالج احتياجات شعبنا للأمن والاستقرار والإغاثة والإعمار، ولا فتح المعابر بشكل طبيعي وخاصة معبر رفح".