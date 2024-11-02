الاحتلال يقتحم قرية الجبعة في بيت لحم
التاريخ
11/2/2024 4:17:45 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم /PNN-
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم.
وأفاد مصدر أمني، بأن قوات الاحتلال داهمت عددا من
المنازل في القرية، وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها، وعرف من أصحابها: إبراهيم أحمد أبو صبحية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
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