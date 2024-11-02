الطقس: انخفاض على درجات الحرارة

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله /PNN-
قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر اليوم السبت، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ويكون الجو غائما جزئياً بوجهٍ عام وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة.
ويتوقع بمشيئة الله اعتبارا من ساعات الظهيرة سقوط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
في ساعات المساء والليل، يكون الجو باردا في المناطق الجبلية وباردا نسبيا في بقية المناطق،
ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
ويكون الجو بوم غد الأحد، غائما جزئيا إلى غائم باردا نسبيا إلى بارد، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويتوقع بمشيئة الله سقوط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية فوق معظم المناطق وخاصة الشمالية وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.
الإثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم باردا نسبيا إلى بارد، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية فوق معظم المناطق وخاصة الشمالية وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.
ويوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم باردا نسبيا إلى بارد، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر التزحلق في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، ومن خطر العواصف الرعدية.
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