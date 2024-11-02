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قناة عبرية: إسرائيل غير متفائلة بالتوصل لاتفاق مع حماس

11/2/2024 4:17:43 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN- قالت "القناة 12" العبرية، إن كبار المسؤولين الإسرائيليين "غير متفائلين" بشأن التوصل لاتفاق هدنة في قطاع غزة.

وذكرت القناة نقلاً عن مصادر، أن "الدول التي تتوسط في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة أبلغت أنها تحتاج إلى أيام إضافية من أجل زيادة الضغط على حركة حماس".

وتضع "حماس" وقف الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، شرطاً للتوافق على الهدنة، لكن إسرائيل تريد مواصلة الحرب.

وبحسب القناة، "يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحرب لا يمكن أن تنتهي إلا عندما يتم القضاء على حماس".

وأدى تراجع نتنياهو عن التوافقات أو تعنته في أحيان أخرى، إلى تعطيل التوصل لاتفاق بشأن غزة.

وكان نتنياهو تراجع الصيف الماضي، عن مقترح أعدته إسرائيل وأعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك بعد موافقة "حماس" عليه.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلت عن مسؤولين قولهم إن "نتنياهو لا يزال قادراً على تقديم تنازلات لكنه ينتظر من سيفوز بالانتخابات الأمريكية".

وأضاف المسؤولون، أن "نتنياهو ينتظر معرفة من سيخلف الرئيس بايدن قبل الالتزام بمسار دبلوماسي".

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