قناة عبرية: إسرائيل غير متفائلة بالتوصل لاتفاق مع حماس

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN- قالت "القناة 12" العبرية، إن كبار المسؤولين الإسرائيليين "غير متفائلين" بشأن التوصل لاتفاق هدنة في قطاع غزة.
وذكرت القناة نقلاً عن مصادر، أن "الدول التي تتوسط في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة أبلغت أنها تحتاج إلى أيام إضافية من أجل زيادة الضغط على حركة حماس".
وتضع "حماس" وقف الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، شرطاً للتوافق على الهدنة، لكن إسرائيل تريد مواصلة الحرب.
وبحسب القناة، "يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحرب لا يمكن أن تنتهي إلا عندما يتم القضاء على حماس".
وأدى تراجع نتنياهو عن التوافقات أو تعنته في أحيان أخرى، إلى تعطيل التوصل لاتفاق بشأن غزة.
وكان نتنياهو تراجع الصيف الماضي، عن مقترح أعدته إسرائيل وأعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك بعد موافقة "حماس" عليه.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلت عن مسؤولين قولهم إن "نتنياهو لا يزال قادراً على تقديم تنازلات لكنه ينتظر من سيفوز بالانتخابات الأمريكية".
وأضاف المسؤولون، أن "نتنياهو ينتظر معرفة من سيخلف الرئيس بايدن قبل الالتزام بمسار دبلوماسي".
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