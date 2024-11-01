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تقرير الوظائف بالولايات المتحدة يظهر تباطؤا كبيرا في سوق العمل خلال أكتوبر

11/1/2024 11:26:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 1 - 11 (كونا) –- أظهر تقرير لوزارة العمل الأمريكية اليوم الجمعة أن سوق العمل بالولايات المتحدة سجل تباطؤا كبيرا في شهر أكتوبر الماضي وهو ما عزاه التقرير الى الاضرابات العمالية خلال الشهر المذكور.
ووفقا للتقرير الأخير لمكتب إحصاءات العمل التابع للوزارة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة الثلاثاء المقبل والتي يشكل الاقتصاد عنصر حسم أساسيا فيها بالنسبة للناخبين "فقد أضاف الاقتصاد الأمريكي 12 ألف وظيفة فقط في أكتوبر" في تقدير أولي سيعني في حال تم تثبيت نتائجه بعد المراجعة أن التوظيف في الشهر المذكور يمثل أضعف مكسب شهري للوظائف منذ فقدان 243 ألف وظيفة في ديسمبر 2020 وهي الفترة الأسوأ إبان تفشي جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).
كما تعتبر حصيلة يوم الجمعة أقل بكثير من إجمالي الوظائف المعدلة في شهر سبتمبر الماضي والتي بلغت 223 ألف وظيفة بالإضافة إلى أنها جاءت أدنى بكثير من التوقعات لأكتوبر والتي كانت قد رجحت إضافة 112500 وظيفة.
وأفاد التقرير بأن معدل البطالة "بقي ثابتا في أكتوبر عند معدل 1ر4 بالمئة" مشيرا إلى أن "معدل التوظيف استمر بالارتفاع في قطاع الرعاية الصحية والحكومة بينما تم إغلاق وظائف في خدمات المساعدة المؤقتة وانخفض التوظيف في قطاع التصنيع بسبب الإضرابات".
ونوه بأنه "من بين 41400 من العمال الجدد الذين شاركوا في الإضرابات هناك 33 ألف عامل في شركة (بوينغ) وخمسة آلاف آخرون من عمال (تكسترون للطيران) وفقا لبيانات الإضراب الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل".
وتعليقا على تقرير الوظائف أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى ثبات معدل البطالة رغم ضعف التوظيف في شهر أكتوبر والذي علله ب "الدمار الناجم عن إعصاري (هيلين) و(ميلتون) والإضراب الجديد" ما أدى إلى خفض نمو الوظائف.
وتوقع بايدن في بيان نشره البيت الأبيض أن "ينتعش نمو الوظائف في نوفمبر مع استمرار جهودنا في التعافي من الأعاصير وإعادة البناء".
وأكد الرئيس الأمريكي أن اقتصاد الولايات المتحدة "لا يزال قويا مع توفير 16 مليون وظيفة منذ توليت منصبي بما في ذلك 180 ألف وظيفة في المتوسط تم إنشاؤها كل شهر على مدار العام الماضي أي أكثر من العام الذي سبق الجائحة".
وأضاف "لدينا أدنى معدل بطالة متوسط لأي إدارة في 50 عاما ونما اقتصادنا أكثر من أي فترة رئاسية هذا القرن وارتفعت الدخول بمقدار أربعة آلاف دولار فوق الأسعار في حين انخفض التضخم إلى ما يقرب من الهدف البالغ 2 بالمئة". (النهاية)

ر س ر / ر ج




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