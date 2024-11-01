إسبانيا.. نادي فالنسيا ينعى نجمه السابق خوسيه كاستييخو الذي قضى في الفيضانات

أعلن نادي فالنسيا الإسباني، اليوم الجمعة، مقتل نجمه السابق خوسيه كاستييخو (28 عاماً)، بسبب الفيضانات المدمرة التي ضربت البلاد.



وأوضحت الصحيفة أن نجم نادي فالنسيا السابق خوسيه كاستييخو (28 عاماً)، ظهر بين أسماء ضحايا الكارثة التي حلت بالمدينة الإسبانية، ليسارع الفريق إلى تقديم التعزية لعائلته في بيان، جاء فيه: "نأسف لمقتل خوسيه كاستييخو، الذي يُعد أحد ضحايا كارثة دانا. لقد كان جزءاً من أكاديمية الفريق حتى مرحلة الشباب، ولعب لعدة أندية في منطقة فالنسيا. ارقد بسلام".

وأدت فيضانات مدمرة ضربت إسبانيا إلى مقتل 205 أشخاص، بالإضافة إلى تدمير الكثير من المنازل والمباني في العديد من المدن، خلال الساعات الماضية.