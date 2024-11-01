إسبانيا.. نادي فالنسيا ينعى نجمه السابق خوسيه كاستييخو الذي قضى في الفيضانات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن نادي فالنسيا الإسباني، اليوم الجمعة، مقتل نجمه السابق خوسيه كاستييخو (28 عاماً)، بسبب الفيضانات المدمرة التي ضربت البلاد.
وأوضحت الصحيفة أن نجم نادي فالنسيا السابق خوسيه كاستييخو (28 عاماً)، ظهر بين أسماء ضحايا الكارثة التي حلت بالمدينة الإسبانية، ليسارع الفريق إلى تقديم التعزية لعائلته في بيان، جاء فيه: "نأسف لمقتل خوسيه كاستييخو، الذي يُعد أحد ضحايا كارثة دانا. لقد كان جزءاً من أكاديمية الفريق حتى مرحلة الشباب، ولعب لعدة أندية في منطقة فالنسيا. ارقد بسلام".
وأدت فيضانات مدمرة ضربت إسبانيا إلى مقتل 205 أشخاص، بالإضافة إلى تدمير الكثير من المنازل والمباني في العديد من المدن، خلال الساعات الماضية.
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