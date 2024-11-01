27 شهيدا بقصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق في قطاع غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد 21 فلسطينيا وأصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة؛ جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، منزلين في المخيم الجديد بالنصيرات، وسط قطاع غزة.
كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف فلسطينيين في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.
إلى ذلك، تم انتشال جثامين 4 شهداء، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة، في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.
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