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27 شهيدا بقصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق في قطاع غزة

11/1/2024 2:49:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

استشهد 21 فلسطينيا وأصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة؛ جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، منزلين في المخيم الجديد بالنصيرات، وسط قطاع غزة.


كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف فلسطينيين في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.


إلى ذلك، تم انتشال جثامين 4 شهداء، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة، في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

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