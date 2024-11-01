27 شهيدا بقصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق في قطاع غزة

استشهد 21 فلسطينيا وأصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة؛ جراء طائرات الاحتلال الإسرائيلي، منزلين في المخيم الجديد بالنصيرات، وسط قطاع غزة.



كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف فلسطينيين في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.



إلى ذلك، تم انتشال جثامين 4 شهداء، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة، في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.