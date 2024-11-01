الأسهم الأمريكية تعزز مكاسبها وداو جونز يقفز 500 نقطة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الجمعة، مع استيعاب المستثمرين بيانات الوظائف التي جاءت أضعف من المتوقع بكثير، وفي ظل تقييم نتائج أعمال الشركات وآفاق السياسة النقدية.
وارتفع مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 1.25% أو 513 نقطة إلى 42277 نقطة، في تمام الساعة 06:23 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
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وصعد مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 1.05% أو 60 نقطة إلى 5765 نقطة، وقفز مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 1.40% أو 248 نقطة إلى 18343 نقطة.
ويأتي ذلك بعد خسائر الأسهم بالأمس، حيث تراجع“داو جونز” بنحو 380 نقطة، فيما هبط مؤشرا“إس آند بي 500′′ و”ناسداك” بنسبة 1.85% و2.75% على التوالي، وهي أقوى خسارة يومية لهما منذ الثالث من سبتمبر.
وتكبدت المؤشرات الثلاثة أيضًا خسائر شهرية خلال أكتوبر الذي يشتهر بتقلباته الموسمية، كما يتجه مؤشرا“إس آند بي 500′′ و”ناسداك” إلى تسجيل خسائر أسبوعية بنسبة 0.8% و1.1%، فيما ارتفع“داو جونز” حتى الآن بنحو 0.2%.
خلال تعاملات الجمعة، ارتفع سهم“أمازون” بنسبة 7.25% إلى 199.92 دولار، وصعد سهم“إنتل” بنسبة 8.35% إلى 23.32 دولار، بعدما أعلنت الشركتان عن نتائج أعمال فصلية قوية.
وأظهرت البيانات الصادرة اليوم، إضافة الاقتصاد الأمريكي 12 ألف وظيفة في أكتوبر، وهي أقل وتيرة منذ ديسمبر 2020، وتقل كثيرًا عن توقعات الخبراء التي تجاوزت 100 ألف وظيفة، لكنها تعزا أيضًا إلى ظروف استثنائية مثل الإضرابات والأعاصير.
ويترقب المستثمرون إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الأسبوع المقبل، إلى جانب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي يُرجح أن يشهد خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.
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