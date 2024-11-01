الأسهم الأمريكية تعزز مكاسبها وداو جونز يقفز 500 نقطة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الجمعة، مع استيعاب المستثمرين بيانات الوظائف التي جاءت أضعف من المتوقع بكثير، وفي ظل تقييم نتائج أعمال الشركات وآفاق السياسة النقدية.

وارتفع مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 1.25% أو 513 نقطة إلى 42277 نقطة، في تمام الساعة 06:23 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

موضوعاتمشروع جديد لإنعاش الصناعة الخضراء في أوكرانيا بالتعاون بين ألمانيا ويونيدو ارتفاع الأسهم الأوروبية لكنها تسجل خسارة أسبوعية حادة مسح: ارتفاع إنتاج أوبك بمقدار 370 ألف برميل يوميًا في أكتوبر

وصعد مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 1.05% أو 60 نقطة إلى 5765 نقطة، وقفز مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 1.40% أو 248 نقطة إلى 18343 نقطة.

ويأتي ذلك بعد خسائر الأسهم بالأمس، حيث تراجع“داو جونز” بنحو 380 نقطة، فيما هبط مؤشرا“إس آند بي 500′′ و”ناسداك” بنسبة 1.85% و2.75% على التوالي، وهي أقوى خسارة يومية لهما منذ الثالث من سبتمبر.

وتكبدت المؤشرات الثلاثة أيضًا خسائر شهرية خلال أكتوبر الذي يشتهر بتقلباته الموسمية، كما يتجه مؤشرا“إس آند بي 500′′ و”ناسداك” إلى تسجيل خسائر أسبوعية بنسبة 0.8% و1.1%، فيما ارتفع“داو جونز” حتى الآن بنحو 0.2%.

خلال تعاملات الجمعة، ارتفع سهم“أمازون” بنسبة 7.25% إلى 199.92 دولار، وصعد سهم“إنتل” بنسبة 8.35% إلى 23.32 دولار، بعدما أعلنت الشركتان عن نتائج أعمال فصلية قوية.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم، إضافة الاقتصاد الأمريكي 12 ألف وظيفة في أكتوبر، وهي أقل وتيرة منذ ديسمبر 2020، وتقل كثيرًا عن توقعات الخبراء التي تجاوزت 100 ألف وظيفة، لكنها تعزا أيضًا إلى ظروف استثنائية مثل الإضرابات والأعاصير.

ويترقب المستثمرون إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الأسبوع المقبل، إلى جانب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي يُرجح أن يشهد خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.