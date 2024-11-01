ارتفاع الأسهم الأوروبية لكنها تسجل خسارة أسبوعية حادة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأوروبية عند ختام تعاملات
الجمعة، مع تداول أغلب القطاعات في المنطقة الخضراء، لتتعافى من الهبوط الحاد الذي شهدته في الجلسة السابقة عقب صدور بيانات التضخم.
وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 1.10% أو 5 نقاط إلى 510.9 نقطة، ولكنه أنهى الأسبوع منخفضًا بنسبة 1.50%.
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وأنهى“داكس” الألماني التعاملات مرتفعًا بنسبة 0.95% أو 177 نقطة إلى 19254 نقطة، وصعد“كاك” الفرنسي بنسبة 0.8% أو 58 نقطة إلى 7409 نقاط، وزاد“فوتسي” البريطاني بمعدل 0.85% أو 67 نقطة إلى 8177 نقطة.
وتزامن ذلك مع ضعف اليورو، إذ تراجعت العملة الأوروبية الموحدة أمام نظيرتها الأمريكية بنسبة 0.25% إلى 1.0852 دولار في تمام الساعة 07:57 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
وانخفضت الأسهم في القارة العجوز على مدار الأسبوع، في ظل تقييم المستثمرين لبيانات كشفت عن تسارع التضخم إلى 2% خلال أكتوبر، ارتفاعًا من 1.7% في سبتمبر، وهو ما قد يعيق خطط البنك المركزي في خفض تكاليف الإقراض خلال الاجتماع الأخير لهذا العام
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