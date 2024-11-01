ارتفاع الأسهم الأوروبية لكنها تسجل خسارة أسبوعية حادة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأوروبية عند الجمعة، مع تداول أغلب القطاعات في المنطقة الخضراء، لتتعافى من الهبوط الحاد الذي شهدته في الجلسة السابقة عقب صدور بيانات التضخم.

وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 1.10% أو 5 نقاط إلى 510.9 نقطة، ولكنه أنهى الأسبوع منخفضًا بنسبة 1.50%.

موضوعاتمشروع جديد لإنعاش الصناعة الخضراء في أوكرانيا بالتعاون بين ألمانيا ويونيدو الأسهم الأمريكية تعزز مكاسبها وداو جونز يقفز 500 نقطة مسح: ارتفاع إنتاج أوبك بمقدار 370 ألف برميل يوميًا في أكتوبر

وأنهى“داكس” الألماني التعاملات مرتفعًا بنسبة 0.95% أو 177 نقطة إلى 19254 نقطة، وصعد“كاك” الفرنسي بنسبة 0.8% أو 58 نقطة إلى 7409 نقاط، وزاد“فوتسي” البريطاني بمعدل 0.85% أو 67 نقطة إلى 8177 نقطة.

وتزامن ذلك مع ضعف اليورو، إذ تراجعت العملة الأوروبية الموحدة أمام نظيرتها الأمريكية بنسبة 0.25% إلى 1.0852 دولار في تمام الساعة 07:57 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وانخفضت الأسهم في القارة العجوز على مدار الأسبوع، في ظل تقييم المستثمرين لبيانات كشفت عن تسارع التضخم إلى 2% خلال أكتوبر، ارتفاعًا من 1.7% في سبتمبر، وهو ما قد يعيق خطط البنك المركزي في خفض تكاليف الإقراض خلال الاجتماع الأخير لهذا العام