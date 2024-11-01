ثلاثة شهداء وخمسة جرحى في عدوان الاحتلال المتواصل على لبنان

MENAFN - Palestine News ) بيروت /PNN- استشهد في بلدة القماطية في جبل لبنان، اليوم الجمعة، ثلاثة مواطنين وأصيب خمسة أخرون، وذلك جراء عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي، المتواصل علىمناطق متفرقة في لبنان، وسط دمار واسع في المباني والمنشآت والبنية التحتية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن استشهاد ثلاثة مواطنين وجرح خمسة جراء غارة على بلدة القماطية في جبل لبنان.

وأشارت مصادر لبنانية إلى تجددت غارات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم

على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن دمار واسع في المباني والمنشآت والبنية التحتية. كما استهدفت طائرات الاحتلال الحربية مناطق: حارة حريك، الرويس، والغبيري، والمريجة، وطريق المطار، وحي الاميركان، الكفاءات، وحي السبيل، وتحويطة الغدير، وبرج البراجنة في الضاحية.

كما قصفت طائرات الاحتلال ومدفعيته، وفق المصادر، مدينة النبطية وبلدات: الطيري، وبنت جبيل، والخيام، والمجادل، والشهابية، وكونين، وعيناتا، والجميجمة، وبرعشيت، ومجدل سلم، وعيتيت، ووادي جيلو في جنوب لبنان.