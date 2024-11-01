الاحتلال يعتقل مواطنا من بيت أمر ويستولي على مركبة في الكرمل

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل /PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، مواطنا من بيت أمر شمال الخليل، واستولى على مركبة في بلدة الكرمل شرق يطا جنوب الخليل.
وأفاد الناشط
الاعلامي محمد عوض، ان قوات الاحتلال داهمت منطقة صافا شمال بيت أمر واعتقلت الشاب سالم اخليل (25 عاما)،
واعتدت عليه بالضرب، كما اقتحمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها وحطمت بعض الأثاث والمقتنيات داخلها. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الكرمل شرق يطا واستولت على مركبة.
وشددت قوات الاحتلال إغلاقها لمداخل بلدات ومخيمات ومداخل مدينة الخليل، وشددت إغلاق حارات البلدة القديمة والحواجز المؤدية إلى الحرم الابراهيمي.
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