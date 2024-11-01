الاحتلال يعتقل مواطنا من بيت أمر ويستولي على مركبة في الكرمل

MENAFN - Palestine News ) الخليل /PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، مواطنا من بيت أمر شمال الخليل، واستولى على مركبة في بلدة الكرمل شرق يطا جنوب الخليل.

وأفاد الناشط

الاعلامي محمد عوض، ان قوات الاحتلال داهمت منطقة صافا شمال بيت أمر واعتقلت الشاب سالم اخليل (25 عاما)،

واعتدت عليه بالضرب، كما اقتحمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها وحطمت بعض الأثاث والمقتنيات داخلها. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الكرمل شرق يطا واستولت على مركبة.

وشددت قوات الاحتلال إغلاقها لمداخل بلدات ومخيمات ومداخل مدينة الخليل، وشددت إغلاق حارات البلدة القديمة والحواجز المؤدية إلى الحرم الابراهيمي.



