Friday, 01 November 2024 04:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مستعمر يعتدي على مزارعين في ديراستيا

11/1/2024 5:12:15 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت /PNN- اعتدى أحد المستعمرين، صباح اليوم الجمعة، على مزارعين من بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت أثناء قيامهم بقطف ثمار الزيتون.


وأفاد المزارع جهاد توفيق خالد "٤٠ عاما" انه وبينما كان يقوم بقطف الزيتون برفقة أقاربه في منطقة خلة نشيط غرب ديراستيا، حضر أحد المستعمرين على دراجة هوائية ومعه كلب، وتهجم عليهما وأشهر سلاحه وبدأ بالشتم والتهديد بإطلاق النار إذا لم يغادروا المكان وقام بالعبث بأغراضهم الخاصة.

يذكر أنه تم تسجيل العديد من الاعتداءات من قبل المستعمرين بحق المزارعين الذين يقطفون ثمار الزيتون في هذه المنطقة

MENAFN01112024000205011050ID1108840972

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث