مستعمر يعتدي على مزارعين في ديراستيا

(MENAFN
- Palestine News Network
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سلفيت /PNN- اعتدى أحد المستعمرين، صباح اليوم الجمعة، على مزارعين من بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت أثناء قيامهم بقطف ثمار الزيتون.
وأفاد المزارع جهاد توفيق خالد "٤٠ عاما" انه وبينما كان يقوم بقطف الزيتون برفقة أقاربه في منطقة خلة نشيط غرب ديراستيا، حضر أحد المستعمرين على دراجة هوائية ومعه كلب، وتهجم عليهما وأشهر سلاحه وبدأ بالشتم والتهديد بإطلاق النار إذا لم يغادروا المكان وقام بالعبث بأغراضهم الخاصة.
يذكر أنه تم تسجيل العديد من الاعتداءات من قبل المستعمرين بحق المزارعين الذين يقطفون ثمار الزيتون في هذه المنطقة
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