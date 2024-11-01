مستعمر يعتدي على مزارعين في ديراستيا

MENAFN - Palestine News ) سلفيت /PNN- اعتدى أحد المستعمرين، صباح اليوم الجمعة، على مزارعين من بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت أثناء قيامهم بقطف ثمار الزيتون.



وأفاد المزارع جهاد توفيق خالد "٤٠ عاما" انه وبينما كان يقوم بقطف الزيتون برفقة أقاربه في منطقة خلة نشيط غرب ديراستيا، حضر أحد المستعمرين على دراجة هوائية ومعه كلب، وتهجم عليهما وأشهر سلاحه وبدأ بالشتم والتهديد بإطلاق النار إذا لم يغادروا المكان وقام بالعبث بأغراضهم الخاصة.

يذكر أنه تم تسجيل العديد من الاعتداءات من قبل المستعمرين بحق الذين يقطفون ثمار الزيتون في هذه المنطقة