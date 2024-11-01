الاحتلال يقتحم بلدة اليامون ويحاصر منزلا ويصيب مواطنا

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين /PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الجمعة بلدة اليامون غرب جنين، وحاصرت أحد المنازل، وأصابت أحد المواطنين بالمنزل.
وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعد اكتشاف قوة خاصة من جيش الاحتلال بلباس مدني تسللت إلى البلدة وحاصرت منزلاً فيها.
وأضافت أن الاحتلال نشر آلياته في شوارع البلدة واقتحم منزل
عائلة الجعبري، وأطلق قنابل الصوت داخل المنزل ما أدى لإصابة والد الأسير باسل الجعبري، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
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