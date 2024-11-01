الاحتلال يقتحم بلدة اليامون ويحاصر منزلا ويصيب مواطنا

MENAFN - Palestine News ) جنين /PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الجمعة بلدة اليامون غرب جنين، وحاصرت أحد المنازل، وأصابت أحد المواطنين بالمنزل.

وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعد اكتشاف قوة خاصة من جيش الاحتلال بلباس مدني تسللت إلى البلدة وحاصرت منزلاً فيها.

وأضافت أن الاحتلال نشر آلياته في شوارع البلدة واقتحم منزل

عائلة الجعبري، وأطلق قنابل الصوت داخل المنزل ما أدى لإصابة والد الأسير باسل الجعبري، دون أن يبلغ عن اعتقالات.