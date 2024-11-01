Friday, 01 November 2024 04:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يقتحم بلدة اليامون ويحاصر منزلا ويصيب مواطنا

11/1/2024 5:12:15 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين /PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الجمعة بلدة اليامون غرب جنين، وحاصرت أحد المنازل، وأصابت أحد المواطنين بالمنزل.

وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعد اكتشاف قوة خاصة من جيش الاحتلال بلباس مدني تسللت إلى البلدة وحاصرت منزلاً فيها.

وأضافت أن الاحتلال نشر آلياته في شوارع البلدة واقتحم منزل
عائلة الجعبري، وأطلق قنابل الصوت داخل المنزل ما أدى لإصابة والد الأسير باسل الجعبري، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

MENAFN01112024000205011050ID1108840971

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث