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محافظة: استحداث تخصصات تلبي حاجة سوق العمل

11/1/2024 4:20:15 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حنان بشارات






عمان- خلال جلسة ناقشت مطالب الجامعات الرسمية وخطط الحكومة المتعلقة بها وادخال تخصصات تلبي حاجة سوق العمل، وادماج مناهج المعلوماتية والدراية الاعلامية وازمة مديونية الجامعات، بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عزمي محافظة امس مع رؤساء الجامعات الرسمية جملة من القضايا والمنعطفات التي تؤثر على سير العمل بالجامعات الرسمية وابرز القضايا التي تتعلق بالتعليم العالي.
جاء ذلك خلال لقاء محافظة، أمس مع رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية ، بحضور أمينها العام د.مأمون الدبعي.
وكان على رأس القضايا والملفات التي نوقشت تطوير الخطط الدراسية بمختلف التخصصات الجامعية وتضمينها ما يكسب الطلبة المهارات اللازمة، والتي تساعدهم بالالتحاق بأسواق العمل المحلية، والإقليمية والعالمية.
كما بحث محافظة مع رؤساء الجامعات ضرورة تضمين التخصصات مساقات تتعلق بالدراية الإعلامية والمعلوماتية، ومنهاج مادة التربية الوطنية الجديد، الذي أعد مؤخراً من قبل لجنة متخصصة.
وأكد محافظة، ضرورة قيام الجامعات الرسمية باستحداث تخصصات جديدة تلبي حاجة سوق العمل، تتوافق مع تطوير نظام الثانوية العامة الأردنية الجديد خاصةً ما يتعلق بالتخصصات المهنية والتقنية التي ستستقبل طلبة المسار المهني.
كما بحث أهمية مواكبة عمليات الرقمنة التي تتم على مختلف الخدمات الحكومية، وضرورة عكس ذلك على الخدمات التي تقدمها الجامعات لطلبتها عبر التعاون والتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
ومن بين القضايا التي تمت مناقشتها آلية القبول التي تم تنفيذها العام الحالي لقبول الطلبة الوافدين (غير الأردنيين) والتأكيد على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس التعليم العالي بحصر عملية القبول عبر نظام القبول الموحد الإلكتروني للطلبة الوافدين.
يشار بأن عدد الطلبة (الوافدين) غير الأردنيين الذين تقدموا بطلبات للالتحاق ببرامج وتخصصات الجامعات الرسمية بداية العام الجامعي الحالي 2024 - 2025 وسددوا رسم تقديم الطلب بلغ (3807) طلاب، في حين تم ترشيح (3605) طلاب للقبول من (122) دولة حول العالم.
ولم يهمل اللقاء تناول ومناقشة مديونيات الجامعات الرسمية والآليات المقترحة لمعالجة هذه المديونيات وتخفيضها وضمان عدم تضخمها مستقبلاً.
وحضر اللقاء من الوزارة كلا من مدير أمانة سر مجلس التعليم العالي شادي مساعدة، المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي/مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب.

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