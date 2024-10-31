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منتخب الكويت لفئة الفتيات بلعبة التايكوندو يحقق ميداليتين برونزيتين بقطر

10/31/2024 11:28:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من سعود العجمي
الدوحة - 31 - 10 (كونا)-- حقق منتخب الكويت للتايكوندو بفئة الفتيات اليوم الخميس ميداليتين برونزيتين في انطلاق مشوار بطولة قطر الدولية المفتوحة المصنفة للتايكوندو في العاصمة القطرية الدوحة.
وحققت اللاعبة شهد العجمي برونزية وزن 42 كيلو فيما حققت اللاعبة حوراء الدمخي برونزية وزن 49 كيلو.
وأعرب رئيس اتحاد لعبة التايكوندو هاني المرشاد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عن سعادته بتحقيق ميداليتين برونزيتين في مستهل مشوار البطولة التي انطلقت اليوم الخميس بمشاركة دول عدة.
وقال إن الاتحاد الكويتي يشارك في البطولة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في مثل هذه المحافل الدولية وذلك لرفع اسم دولة الكويت عاليا إضافة إلى اكتساب المزيد من الخبرات والتجارب خاصة وأن هناك لاعبون من مختلف دول العالم مما يساعد في كسب الخبرات اللازمة بهذه اللعبة.
كما أعرب عن شكره وتقديره لدولة قطر على حسن الاستقبال والتنظيم وكرم الضيافة معربا عن تمنياته بتحقيق المزيد من الميداليات والنتائج الايجابية.
وانطلقت اليوم الخميس منافسات بطولة قطر الدولية المفتوحة للتايكوندو على صالة (لوسيل) بقطر والتي تستمر حتى يوم السبت المقبل بمشاركة 1440 لاعبا ولاعبة مقسمين على أربع فئات يمثلون 40 دولة.
وتشهد البطولة منافسات في العديد من الأوزان في فئات البراعم والناشئين والشباب والكبار بواقع 10 أوزان في فئة البراعم الذكور و10 أوزان للبراعم الإناث و10 أوزان للناشئين و10 أوزان للناشئات بالإضافة إلى 10 أوزان للذكور ومثلها للإناث في منافسات فئة الشباب فضلا عن 8 أوزان للرجال ومثلها للسيدات في منافسات فئة الكبار. (النهاية)

س س س / م م ج



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