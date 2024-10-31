منتخب الكويت لفئة الفتيات بلعبة التايكوندو يحقق ميداليتين برونزيتين بقطر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من سعود العجمي
الدوحة - 31 - 10 (كونا)-- حقق منتخب الكويت للتايكوندو بفئة الفتيات اليوم الخميس ميداليتين برونزيتين في انطلاق مشوار بطولة قطر الدولية المفتوحة المصنفة للتايكوندو في العاصمة القطرية الدوحة.
وحققت اللاعبة شهد العجمي برونزية وزن 42 كيلو فيما حققت اللاعبة حوراء الدمخي برونزية وزن 49 كيلو.
وأعرب رئيس اتحاد لعبة التايكوندو هاني المرشاد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عن سعادته بتحقيق ميداليتين برونزيتين في مستهل مشوار البطولة التي انطلقت اليوم الخميس بمشاركة دول عدة.
وقال إن الاتحاد الكويتي يشارك في البطولة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في مثل هذه المحافل الدولية وذلك لرفع اسم دولة الكويت عاليا إضافة إلى اكتساب المزيد من الخبرات والتجارب خاصة وأن هناك لاعبون من مختلف دول العالم مما يساعد في كسب الخبرات اللازمة بهذه اللعبة.
كما أعرب عن شكره وتقديره لدولة قطر على حسن الاستقبال والتنظيم وكرم الضيافة معربا عن تمنياته بتحقيق المزيد من الميداليات والنتائج الايجابية.
وانطلقت اليوم الخميس منافسات بطولة قطر الدولية المفتوحة للتايكوندو على صالة (لوسيل) بقطر والتي تستمر حتى يوم السبت المقبل بمشاركة 1440 لاعبا ولاعبة مقسمين على أربع فئات يمثلون 40 دولة.
وتشهد البطولة منافسات في العديد من الأوزان في فئات البراعم والناشئين والشباب والكبار بواقع 10 أوزان في فئة البراعم الذكور و10 أوزان للبراعم الإناث و10 أوزان للناشئين و10 أوزان للناشئات بالإضافة إلى 10 أوزان للذكور ومثلها للإناث في منافسات فئة الشباب فضلا عن 8 أوزان للرجال ومثلها للسيدات في منافسات فئة الكبار. (النهاية)
س س س / م م ج
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