البحرين تستضيف اجتماعات اللجنة الفنية الخليجية للمواصفات الميكانيكية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
استضافت وزارة الصناعة والتجارة ممثلة بإدارة الفحص والمقاييس اجتماع اللجنة الفنية الخليجية للمواصفات الميكانيكية واللجنة الفنية الفرعية الخليجية لمواصفات المركبات والإطارات وفرق العمل التابعة لها، خلال الفترة من 28 إلى 31 أكتوبر 2024.
وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع المدرجة على أعمال اللجنة، ومنها مشروع اللائحة الخاصة بالدراجات الالية (والتي تشمل الدراجات النارية والكهربائية)، ومشروع اللائحة الخاصة بجنوط مركبات الركوب. كما استعرضت اللجان الفرعية عددا من المواضيع ذات العلاقة بالمركبات والإطارات كخاصية الاتصال الطارئ للسيارات بالدول الأعضاء، والتي تميزت بمشاركة نوعية فاعلة من القطاعين العام والخاص من خلال تفعيل دليل المواصفات لمشاركة الشركاء في أنشطة التقييس بدعوة الأعضاء المؤازرين من ممثلي المنظمة الفنية الأوروبية للإطارات والجنوط ( ETRTO ) ، وشركة تويوتا وشركة فولكس ويجن وشركة سيير السعودية وشركة نيسان ومجلس السياسات الأمريكية للمركبات ( AAPC ) في الاجتماع.
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