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البحرين تستضيف اجتماعات اللجنة الفنية الخليجية للمواصفات الميكانيكية

10/31/2024 11:24:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

استضافت‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬ممثلة‭ ‬بإدارة‭ ‬الفحص‭ ‬والمقاييس‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬الفنية‭ ‬الخليجية‭ ‬للمواصفات‭ ‬الميكانيكية‭ ‬واللجنة‭ ‬الفنية‭ ‬الفرعية‭ ‬الخليجية‭ ‬لمواصفات‭ ‬المركبات‭ ‬والإطارات‭ ‬وفرق‭ ‬العمل‭ ‬التابعة‭ ‬لها،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬28‭ ‬إلى‭ ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬أعمال‭ ‬اللجنة،‭ ‬ومنها‭ ‬مشروع‭ ‬اللائحة‭ ‬الخاصة‭ ‬بالدراجات‭ ‬الالية‭ (‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية‭ ‬والكهربائية‭)‬،‭ ‬ومشروع‭ ‬اللائحة‭ ‬الخاصة‭ ‬بجنوط‭ ‬مركبات‭ ‬الركوب‭. ‬كما‭ ‬استعرضت‭ ‬اللجان‭ ‬الفرعية‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بالمركبات‭ ‬والإطارات‭ ‬كخاصية‭ ‬الاتصال‭ ‬الطارئ‭ ‬للسيارات‭ ‬بالدول‭ ‬الأعضاء،‭ ‬والتي‭ ‬تميزت‭ ‬بمشاركة‭ ‬نوعية‭ ‬فاعلة‭ ‬من‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تفعيل‭ ‬دليل‭ ‬المواصفات‭ ‬لمشاركة‭ ‬الشركاء‭ ‬في‭ ‬أنشطة‭ ‬التقييس‭ ‬بدعوة‭ ‬الأعضاء‭ ‬المؤازرين‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬المنظمة‭ ‬الفنية‭ ‬الأوروبية‭ ‬للإطارات‭ ‬والجنوط‭ (‬ ETRTO ‭) ‬،‭ ‬وشركة‭ ‬تويوتا‭ ‬وشركة‭ ‬فولكس‭ ‬ويجن‭ ‬وشركة‭ ‬سيير‭ ‬السعودية‭ ‬وشركة‭ ‬نيسان‭ ‬ومجلس‭ ‬السياسات‭ ‬الأمريكية‭ ‬للمركبات‭ (‬ AAPC ‭) ‬في‭ ‬الاجتماع‭.‬

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