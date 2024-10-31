((تمكين)) يدعم التطور الوظيفي لأكثر من 70 موظفا بحرينيا في شركة ((أوال للألبان))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬دعم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬موظفاً‭ ‬بحرينياً‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬أوال‭ ‬للألبان»؛‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬زيادة‭ ‬الأجور‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬التطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬للكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭.‬

ويأتي‭ ‬دعم‭ ‬تمكين‭ ‬لشركة‭ ‬أوال‭ ‬للألبان‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬أولويات‭ ‬تمكين‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬التي‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬مبادرات‭ ‬رئيسيّة‭ ‬تتمحور‭ ‬حول‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬نوعية‭ ‬للتوظيف‭ ‬ودعم‭ ‬تطورهم‭ ‬الوظيفي‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ودعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأثر‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والنمو‭ ‬المستدام‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬صرح‭ ‬خالد‭ ‬البيات‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للنمو‭ ‬في‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نعتز‭ ‬بنمو‭ ‬وتطور‭ ‬المصانع‭ ‬المحلية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬للكفاءات‭ ‬المحلية‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬المنتجات‭ ‬البحرينية‭ ‬ووصولها‭ ‬إلى‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية‭. ‬لقد‭ ‬شهدنا‭ ‬على‭ ‬تطور‭ ‬المصنع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬الدعم‭ ‬المتعددة؛‭ ‬ففي‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬تم‭ ‬دعم‭ ‬المصنع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برامج‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬لتطوير‭ ‬العمليات‭ ‬التشغيلية‭ ‬وتوسيع‭ ‬الإنتاجية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬إلى‭ ‬إتاحة‭ ‬فرص‭ ‬للتطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬للكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬العاملة‭ ‬فيه،‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬دعمهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برنامج‭ ‬زيادة‭ ‬الأجور‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬يثري‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬قطاع‭ ‬الصناعة‭ ‬المتنامي‭ ‬الذي‭ ‬أسهم‭ ‬بنسبة‭ ‬14‭.‬4 % ‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬للربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أشاد‭ ‬خالد‭ ‬يوسف‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬أوال‭ ‬للألبان‭ ‬بدعم‭ ‬تمكين‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يثري‭ ‬دعم‭ ‬تمكين‭ ‬تطور‭ ‬مصنع‭ ‬أوال‭ ‬ونموه،‭ ‬حيث‭ ‬وسعنا‭ ‬عملياتنا‭ ‬التشغيلية‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬السابقة،‭ ‬وقد‭ ‬أدى‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬إتاحة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬التطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬للكفاءات‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العام‭. ‬نعتز‭ ‬بوجود‭ ‬نسبة‭ ‬بحرنة‭ ‬بلغت‭ ‬55 % ‭ ‬في‭ ‬المصنع‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬خلق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬للكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‮»‬‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬أوال‭ ‬للألبان‭ ‬تأسست‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1963‭ ‬وتخصصت‭ ‬في‭ ‬إنتاج‭ ‬وتوزيع‭ ‬منتجات‭ ‬الألبان‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬منتجاتها‭ ‬من‭ ‬العصائر‭ ‬الطبيعية‭ ‬والآيس‭ ‬كريم،‭ ‬حيث‭ ‬تضم‭ ‬علامتها‭ ‬التجارية‭ ‬منتجات‭ ‬‮«‬نور‮»‬‭ ‬و«أوال‮»‬‭ ‬و«فابيون‮»‬‭.‬

وقد‭ ‬طرح‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬التوظيف‭ ‬والتطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬للكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬بهدف‭ ‬جعل‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬الخيار‭ ‬الأمثل‭ ‬للتوظيف‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬برامج‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬المتعددة‭ ‬وتعزيز‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ليكون‭ ‬المحرك‭ ‬الرئيسي‭ ‬للنمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬