((تمكين)) يدعم التطور الوظيفي لأكثر من 70 موظفا بحرينيا في شركة ((أوال للألبان))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن صندوق العمل «تمكين» دعم أكثر من 70 موظفاً بحرينياً في شركة «أوال للألبان»؛ وذلك ضمن برنامج «زيادة الأجور» الذي يهدف إلى دعم التطور الوظيفي للكوادر البحرينية العاملة في القطاع الخاص.
ويأتي دعم تمكين لشركة أوال للألبان تماشياً مع أولويات تمكين الاستراتيجية لعام 2024 التي ترتكز على ثلاث مبادرات رئيسيّة تتمحور حول المساهمة في خلق فرص نوعية للتوظيف ودعم تطورهم الوظيفي في القطاع الخاص ودعم المؤسسات لتنمية القطاع الخاص ما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.
وبهذه المناسبة صرح خالد البيات الرئيس التنفيذي للنمو في صندوق العمل (تمكين) قائلاً: «نعتز بنمو وتطور المصانع المحلية التي تسهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل للكفاءات المحلية ما يؤدي إلى تعزيز الأمن الغذائي في المملكة فضلاً عن تحسين جودة المنتجات البحرينية ووصولها إلى الأسواق العالمية. لقد شهدنا على تطور المصنع من خلال الاستفادة من برامج الدعم المتعددة؛ ففي العام الماضي تم دعم المصنع من خلال برامج دعم المؤسسات لتطوير العمليات التشغيلية وتوسيع الإنتاجية، الأمر الذي أدى في هذا العام إلى إتاحة فرص للتطور الوظيفي للكوادر الوطنية العاملة فيه، الذين تم دعمهم من خلال برنامج زيادة الأجور». وأضاف: «يثري هذا الدعم قطاع الصناعة المتنامي الذي أسهم بنسبة 14.4 % في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من هذا العام».
من جانبه أشاد خالد يوسف عبدالرحمن نائب رئيس مجلس إدارة شركة أوال للألبان بدعم تمكين قائلاً: «يثري دعم تمكين تطور مصنع أوال ونموه، حيث وسعنا عملياتنا التشغيلية في الأعوام السابقة، وقد أدى ذلك إلى إتاحة المزيد من فرص التطور الوظيفي للكفاءات المحلية في هذا العام. نعتز بوجود نسبة بحرنة بلغت 55 % في المصنع ونتطلع إلى خلق المزيد من فرص العمل للكفاءات الوطنية في الفترة القادمة».
يذكر أن شركة أوال للألبان تأسست في عام 1963 وتخصصت في إنتاج وتوزيع منتجات الألبان بالإضافة إلى منتجاتها من العصائر الطبيعية والآيس كريم، حيث تضم علامتها التجارية منتجات «نور» و«أوال» و«فابيون».
وقد طرح صندوق العمل (تمكين) حزمة من البرامج الهادفة إلى دعم التوظيف والتطور الوظيفي للكوادر الوطنية بهدف جعل المواطن البحريني الخيار الأمثل للتوظيف إلى جانب برامج دعم المؤسسات المتعددة وتعزيز القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المملكة.
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