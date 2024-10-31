جيش الاحتلال: اعترضنا مسيرتين من البحر الأحمر

جيش الاحتلال: اعترضنا مسيرتين من البحر الأحمر
التاريخ
10/31/2024 11:22:04 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليلة الخميس/ الجمعة، أن
سلاح الجو اعترض مسيرتين في منطقة البحر الأحمر قبل دخولهما إلى "المجال
الإسرائيلي".
و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا
إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي واسع، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن
إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي وصولا إلى
البحر المتوسط.
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