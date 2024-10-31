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جيش الاحتلال: اعترضنا مسيرتين من البحر الأحمر

10/31/2024 11:22:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليلة الخميس/ الجمعة، أن سلاح الجو اعترض مسيرتين في منطقة البحر الأحمر قبل دخولهما إلى "المجال الإسرائيلي".
و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي واسع، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي وصولا إلى البحر المتوسط.

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