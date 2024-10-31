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ناس: إطلاق مرصد خليجي مشترك يعزز التعاون وتبادل المعلومات حول التحديات والفرص الاستثمارية

10/31/2024 9:06:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين،‭ ‬سمير‭ ‬عبدالله‭ ‬ناس،‭ ‬أهمية‭ ‬إطلاق‭ ‬مرصد‭ ‬خليجي‭ ‬مشترك‭ ‬بين‭ ‬غرف‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬بهدف‭ ‬رصد‭ ‬التحديات‭ ‬والفرص‭ ‬وتبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬حول‭ ‬المشاريع‭ ‬المتاحة‭ ‬لدى‭ ‬كل‭ ‬غرفة‭ ‬تجارية‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭. ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المرصد‭ ‬سيعتمد‭ ‬على‭ ‬تصنيف‭ ‬القطاعات‭ ‬وفقًا‭ ‬للنظام‭ ‬الموحد‭ (‬ ISIC 4‭)‬،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬البيانات‭ ‬وتسهيل‭ ‬الوصول‭ ‬إليها‭. ‬وأشار‭ ‬ناس‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬سيستفيد‭ ‬من‭ ‬التجربة‭ ‬الناجحة‭ ‬التي‭ ‬نفذتها‭ ‬غرفة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬متطلعاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتكامل‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬التشاوري‭ ‬لوزراء‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة،‭ ‬مع‭ ‬رؤساء‭ ‬الاتحاد‭ ‬والغرف‭ ‬الخليجية،‭ ‬الذي‭ ‬انعقد‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭.‬

‎وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬‮«‬الغرفة‮»‬‭ ‬أهمية‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬رصد‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬مع‭ ‬اعتماد‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬ليكون‭ ‬المرصد‭ ‬مرجعاً‭ ‬شاملاً‭ ‬يوضح‭ ‬نوع‭ ‬التحدي،‭ ‬والجهة‭ ‬المعنية،‭ ‬والمقترحات‭ ‬العلاجية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬قياس‭ ‬مدى‭ ‬الإنجاز‭ ‬والأثر‭ ‬السلبي‭ ‬والإيجابي‭ ‬لكل‭ ‬تحدٍ،‭ ‬كما‭ ‬سيكون‭ ‬المرصد‭ ‬مشتركاً‭ ‬بين‭ ‬الاتحادات‭ ‬والغرف‭ ‬الأعضاء،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية‭.‬

‎ودعا‭ ‬رئيس‭ ‬‮«‬الغرفة‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬القضايا‭ ‬الملحة‭ ‬التي‭ ‬تهم‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬الخليجي،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬حصر‭ ‬كافة‭ ‬المواضيع‭ ‬غير‭ ‬المنجزة‭ ‬للتركيز‭ ‬على‭ ‬إتمامها،‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬قانون‭ ‬الامتياز‭ ‬التجاري،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬البيئة‭ ‬الاستثمارية‭ ‬وتشجيع‭ ‬الشركات‭ ‬على‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وفي‭ ‬سياق‭ ‬آخر،‭ ‬طرح‭ ‬ناس‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬ودول‭ ‬أخرى،‭ ‬منها‭ ‬إنشاء‭ ‬منظمة‭ ‬غذاء‭ ‬خليجية‭ ‬بهدف‭ ‬ضمان‭ ‬سلامة‭ ‬الغذاء‭ ‬وتطوير‭ ‬الإنتاج‭ ‬الغذائي‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وإنشاء‭ ‬منطقة‭ ‬تجارة‭ ‬حرة‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬والصين‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتجاري‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إنشاء‭ ‬مركز‭ ‬تدريب‭ ‬خاص‭ ‬بشركة‭ ‬هواوي‭ ‬لتعزيز‭ ‬المهارات‭ ‬التقنية‭ ‬لدى‭ ‬الأفراد‭ ‬والشركات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

‎بدوره‭ ‬استعرض‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬الغرفة،‭ ‬خالد‭ ‬محمد‭ ‬نجيبي،‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬المصانع‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬مثل‭ ‬التقلبات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬العالمية،‭ ‬وارتفاع‭ ‬تكاليف‭ ‬الإنتاج،‭ ‬والاعتماد‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬الاستيراد،‭ ‬مؤكداً‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬استراتيجيات‭ ‬فاعلة‭ ‬لدعم‭ ‬الصناعات‭ ‬المحلية،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬وزيادة‭ ‬الدعم‭ ‬الحكومي‭ ‬للمشاريع‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬وتهيئة‭ ‬بيئة‭ ‬استثمارية‭ ‬جاذبة‭. ‬كما‭ ‬شدد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬المهني‭ ‬لضمان‭ ‬وجود‭ ‬قوى‭ ‬عاملة‭ ‬مؤهلة‭ ‬تدعم‭ ‬النمو‭ ‬الصناعي‭.‬

وأوضح‭ ‬نجيبي‭ ‬أن‭ ‬هنالك‭ ‬تقدما‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬قواعد‭ ‬المنشأ‭ ‬الخليجية‭ ‬الموحدة،‭ ‬والتي‭ ‬تسهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الإنتاج‭ ‬المحلي‭ ‬وتعزيز‭ ‬التكامل‭ ‬الصناعي‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬الاستيراد‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تشجيع‭ ‬الصناعات‭ ‬المحلية‭ ‬وتيسير‭ ‬انسياب‭ ‬السلع‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭. ‬

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