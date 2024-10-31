السفارة الصينية تستضيف نائب رئيس الاتحاد العربي للإعلام السياحي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل كل من كو بنغ شنغ الملحق الدبلوماسي، شيو يوجيا السكرتير الثاني في سفارة جمهورية الصين الشعبية في مملكة البحرين الرحالة الإعلامي محمود النشيط نائب رئيس الاتحاد العربي للإعلام السياحي فرع البحرين بعد عودته من رحلة إلى الصين لأكثر من عشرين يوما بغرض السياحة والاستجمام وتسجيل انطباعه في مقال صحفي نشر للإشادة بالسياحة المنظمة هناك.
واستمع أعضاء السفارة من الإعلامي النشيط عن انطباعه والوفد السياحي البحريني الذي يعد الأكبر من حيث عدد المسافرين في رحلة واحدة الذي زار الصين في رحلة جماعية، مدة طويلة نسبيًا وزيارة أكثر من 6 مدن سياحية ابتداء من العاصمة بكين حتى العاصمة الاقتصادية شنغهاي والتعرف على الثقافة التاريخية والتطور العمراني والتقدم التكنولوجي بالإضافة إلى زيارة العديد من المواقع السياحية والصناعية مثل مصنع الشاي والحرير واللؤلؤ.
من جانبه شكر الرحالة الإعلامي مبادرة أعضاء السفارة على الدعوة التي تمثل حلقة تواصل بين الدبلوماسية والإعلام، وتضاف إلى جهود القائمين في القسم الثقافي والتجاري بتقديم كل التسهيلات إلى زوار الصين لمختلف الأغراض سواء التعليمية أو العلاجية بالإضافة إلى السياحية والتجارية وغيرها.
وتتطلع الصين إلى رفع عدد السياح الخليجيين والعرب واستقبالهم في ربوعها الواسعة وتعريفهم بحضارتها وثقافتها والمعالم الطبيعية المتنوعة المنتشرة في كل مكان.
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