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السفارة الصينية تستضيف نائب رئيس الاتحاد العربي للإعلام السياحي

10/31/2024 9:06:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬كو‭ ‬بنغ‭ ‬شنغ‭ ‬الملحق‭ ‬الدبلوماسي،‭ ‬شيو‭ ‬يوجيا‭ ‬السكرتير‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬سفارة‭ ‬جمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الرحالة‭ ‬الإعلامي‭ ‬محمود‭ ‬النشيط‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للإعلام‭ ‬السياحي‭ ‬فرع‭ ‬البحرين‭ ‬بعد‭ ‬عودته‭ ‬من‭ ‬رحلة‭ ‬إلى‭ ‬الصين‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬عشرين‭ ‬يوما‭ ‬بغرض‭ ‬السياحة‭ ‬والاستجمام‭ ‬وتسجيل‭ ‬انطباعه‭ ‬في‭ ‬مقال‭ ‬صحفي‭ ‬نشر‭ ‬للإشادة‭ ‬بالسياحة‭ ‬المنظمة‭ ‬هناك‭.‬

واستمع‭ ‬أعضاء‭ ‬السفارة‭ ‬من‭ ‬الإعلامي‭ ‬النشيط‭ ‬عن‭ ‬انطباعه‭ ‬والوفد‭ ‬السياحي‭ ‬البحريني‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬عدد‭ ‬المسافرين‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬واحدة‭ ‬الذي‭ ‬زار‭ ‬الصين‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬جماعية،‭ ‬مدة‭ ‬طويلة‭ ‬نسبيًا‭ ‬وزيارة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬مدن‭ ‬سياحية‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬العاصمة‭ ‬بكين‭ ‬حتى‭ ‬العاصمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬شنغهاي‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬الثقافة‭ ‬التاريخية‭ ‬والتطور‭ ‬العمراني‭ ‬والتقدم‭ ‬التكنولوجي‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬زيارة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواقع‭ ‬السياحية‭ ‬والصناعية‭ ‬مثل‭ ‬مصنع‭ ‬الشاي‭ ‬والحرير‭ ‬واللؤلؤ‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬شكر‭ ‬الرحالة‭ ‬الإعلامي‭ ‬مبادرة‭ ‬أعضاء‭ ‬السفارة‭ ‬على‭ ‬الدعوة‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬حلقة‭ ‬تواصل‭ ‬بين‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬والإعلام،‭ ‬وتضاف‭ ‬إلى‭ ‬جهود‭ ‬القائمين‭ ‬في‭ ‬القسم‭ ‬الثقافي‭ ‬والتجاري‭ ‬بتقديم‭ ‬كل‭ ‬التسهيلات‭ ‬إلى‭ ‬زوار‭ ‬الصين‭ ‬لمختلف‭ ‬الأغراض‭ ‬سواء‭ ‬التعليمية‭ ‬أو‭ ‬العلاجية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬السياحية‭ ‬والتجارية‭ ‬وغيرها‭.‬

وتتطلع‭ ‬الصين‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬عدد‭ ‬السياح‭ ‬الخليجيين‭ ‬والعرب‭ ‬واستقبالهم‭ ‬في‭ ‬ربوعها‭ ‬الواسعة‭ ‬وتعريفهم‭ ‬بحضارتها‭ ‬وثقافتها‭ ‬والمعالم‭ ‬الطبيعية‭ ‬المتنوعة‭ ‬المنتشرة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭.‬

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