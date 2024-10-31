وزير المالية يؤكد أهمية أسبوع الشجرة في تعزيز الأمن البيئي وترسيخ ثقافة حماية البيئة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
دعماً لمبادرات خطة العمل الوطنية لتحقيق الحياد الكربوني التي أعلنها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وفي إطار تفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإطلاق أسبوع الشجرة بحيث يكون في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام، قام الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بزراعة عدد من الأشجار في مقر الوزارة، حيث شارك في الفعالية عدد من المسؤولين والموظفين.
وبهذه المناسبة، أكد الوزير أهمية أسبوع الشجرة في تعزيز الأمن البيئي وترسيخ ثقافة حماية البيئة عبر زيادة الرقعة الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها من خلال تنفيذ المبادرات والسياسات الكفيلة بضمان مستقبل أكثر أمانًا وجودة للجميع، لافتاً إلى أن زيادة الوعي المجتمعي وتضافر الجهود بين مختلف مؤسسات المجتمع المدني والجهات والمؤسسات يسهم في تحقيق الأهداف والغايات الوطنية التي تعود بالخير والنماء لصالح الوطن والمواطنين.
ويأتي أسبوع الشجرة ليعزز نتائج خطة التشجير، التي تهدف إلى مضاعفة عدد الأشجار إلى 3.6 ملايين شجرة بحلول عام 2035، وذلك تماشياً مع التزامات مملكة البحرين باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
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