وزير المالية يؤكد أهمية أسبوع الشجرة في تعزيز الأمن البيئي وترسيخ ثقافة حماية البيئة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬الوزير‭ ‬أهمية‭ ‬أسبوع‭ ‬الشجرة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬البيئي‭ ‬وترسيخ‭ ‬ثقافة‭ ‬حماية‭ ‬البيئة‭ ‬عبر‭ ‬زيادة‭ ‬الرقعة‭ ‬الخضراء،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬واستدامة‭ ‬مواردها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنفيذ‭ ‬المبادرات‭ ‬والسياسات‭ ‬الكفيلة‭ ‬بضمان‭ ‬مستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬أمانًا‭ ‬وجودة‭ ‬للجميع،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬زيادة‭ ‬الوعي‭ ‬المجتمعي‭ ‬وتضافر‭ ‬الجهود‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬والجهات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬والغايات‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنماء‭ ‬لصالح‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين‭.‬

ويأتي‭ ‬أسبوع‭ ‬الشجرة‭ ‬ليعزز‭ ‬نتائج‭ ‬خطة‭ ‬التشجير،‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬مضاعفة‭ ‬عدد‭ ‬الأشجار‭ ‬إلى‭ ‬3‭.‬6‭ ‬ملايين‭ ‬شجرة‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2035،‭ ‬وذلك‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬التزامات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬باتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإطارية‭ ‬بشأن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭.‬