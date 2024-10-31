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وزير المالية يؤكد أهمية أسبوع الشجرة في تعزيز الأمن البيئي وترسيخ ثقافة حماية البيئة

10/31/2024 9:06:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) دعماً‭ ‬لمبادرات‭ ‬خطة‭ ‬العمل‭ ‬الوطنية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬التي‭ ‬أعلنها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬تفضل‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بإطلاق‭ ‬أسبوع‭ ‬الشجرة‭ ‬بحيث‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬قام‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬بزراعة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأشجار‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الوزارة،‭ ‬حيث‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬الفعالية‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬والموظفين‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬الوزير‭ ‬أهمية‭ ‬أسبوع‭ ‬الشجرة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬البيئي‭ ‬وترسيخ‭ ‬ثقافة‭ ‬حماية‭ ‬البيئة‭ ‬عبر‭ ‬زيادة‭ ‬الرقعة‭ ‬الخضراء،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬واستدامة‭ ‬مواردها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنفيذ‭ ‬المبادرات‭ ‬والسياسات‭ ‬الكفيلة‭ ‬بضمان‭ ‬مستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬أمانًا‭ ‬وجودة‭ ‬للجميع،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬زيادة‭ ‬الوعي‭ ‬المجتمعي‭ ‬وتضافر‭ ‬الجهود‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬والجهات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬والغايات‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنماء‭ ‬لصالح‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين‭.‬

ويأتي‭ ‬أسبوع‭ ‬الشجرة‭ ‬ليعزز‭ ‬نتائج‭ ‬خطة‭ ‬التشجير،‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬مضاعفة‭ ‬عدد‭ ‬الأشجار‭ ‬إلى‭ ‬3‭.‬6‭ ‬ملايين‭ ‬شجرة‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2035،‭ ‬وذلك‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬التزامات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬باتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإطارية‭ ‬بشأن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭.‬

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