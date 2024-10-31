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60 شاحنة أردنية تحمل مواد إغاثية تعبر إلى غزة خلال أسبوع

10/31/2024 7:42:55 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - عبرت 60 شاحنة جديدة من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة خلال الأسبوع الرابع من شهر تشرين الأول الحالي، بحسب الهيئة الخيرية الهاشمية.


وأشارت الهيئة إلى أن القافلة تحمل مساعدات إغاثية طارئة اشتملت على وجبات غذائية جاهزة وطرودا غذائية وصحية ولحوما معلبة، ليصار إلى توزيعها على أهلنا في غزة من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.


وبينت أنه تم تسيير المساعدات من قبل القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.


وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي إنه "لا يخفى على أحد ما يعانيه أهلنا في غزة من قلة في المواد الغذائية وتحديدا في شمال القطاع، لذا ركزنا هذا الأسبوع على المساعدات الغذائية".


ونوه الشبلي إلى أن العمل جار لتجهيز قوافل جديدة مع تنويع المساعدات التي سيتم إرسالها في الفترة المقبلة بناء على الإحتياجات.


كما وجه شكره لكل الشركاء المحليين والدوليين الداعمين لجهود الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ضمن حملة "لأهلنا في غزة"، وكل من قدم تبرعا للفلسطينيين في القطاع، حتى وإن كان بسيطا فهو قادر على إحداث تغيير.


وأوضح الشبلي أن العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت لقطاع غزة وصلت إلى 3,839 شاحنة و53 طائرة عبر العريش.


وجرى إرسال القوافل لهذا الأسبوع بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة WFP وعدد من الشركاء الدوليين والمحليين.


وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الالكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى "اي فواتيركم" ومن خلال موقعها الالكتروني ..

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