الأميرة رجوة بنت علي تفتتح معرض أصوات المرجان في قلعة العقبة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - افتتحت الأميرة رجوة بنت علي، معرض
"أصوات المرجان" في موسمه الأول، وذلك في قلعة العقبة، والذي ينظمه المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة من 1 تشرين الثاني- 12 كانون الأول 2024.
وفي كلمته بحفل الافتتاح الذي حضره محافظ العقبة خالد الحجاج، أكد نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية ومفوض الاقتصاد والسياحة حمزة الحاج حسن، أهمية المعرض ومكان إقامته في قلعة العقبة التاريخية، مشيرا إلى استعداد السلطة لتوفير كل الإمكانات اللازمة التي تنشط الحراك الثقافي والفني.
وأشاد الحاج حسن بجهود المتحف الوطني للفنون الجميلة ودورهما في تنظيم مثل هذه الفعاليات الفنية واستقطاب الفنانين من مختلف أنحاء العالم لتعكس رسوماتهم الصورة الجميلة عن خليج العقبة الذي يمتاز بأجمل الشعب المرجانية على المستوى العالمي، بما يسهم في جذب السياحة الخارجية والمحلية، على حد سواء.
بدوره، قال مدير عام المتحف الوطني خالد خريس: "إن تجربة أصوات المرجان في نسختها الأولى تؤسس لمشروع طموح مستدام، يلعب فيه الفن دوراً مهماً في التعريف بالبيئة وحمايتها من المخاطر المحيطة بها، وجعلها مصدراً مهماً من مصادر الإلهام والإبداع، وحافزاً للمجتمعات الإنسانية أينما وجدت للحفاظ على ما تمتلكه مادياً ومعنوياً".
وأضاف، أن المعرض سيبدأ بورش العمل والمحاضرات والندوات، التي تؤكد على أهمية الفن ودوره الفعّال في هذا المجال".
وأشارت السفيرة السويسرية في الأردن إميليا جورجييفا، إلى أن المعرض يأتي ضمن الفعاليات التي تنظمها سفارة سويسرا في الأردن، للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وقالت، إن "هذا المعرض هو ثمرة للتعاون الذي دام لمدة عام بين الفنانين والعلماء من سويسرا والأردن"، معربة عن أملها أن تكون هذه التجربة مصدر إلهام للمواسم القادمة.
ويقدم المعرض 11 فناناً تشكيلياً، وهو نتاج الإقامة الفنية التي تمت في أيار الماضي للفنانين، حيث تم دعوتهم إليها؛ بهدف اكتشاف الشعاب المرجانية في مدينة العقبة، واستلهام أعمالهم الفنية منها.
ويهدف هذا المشروع الذي سيستمر على مدار سنوات عدة متتالية، إلى رفع الوعي العام من خلال الفن حول جمال الشعاب المرجانية، وأهمية الحفاظ عليها باعتبارها "شعاب الأمل"، التي تقاوم ظاهرة الاحتباس الحراري.
وسينتقل المعرض ليقام في المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة في عمّان بحلول شهر نيسان 2025، وستقوم مجموعة جديدة من الفنانين من الأردن وسويسرا للمشاركة في الموسم الثاني للمشروع في تخصصات فنية متنوعة.
وينظم المعرض المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة، بالتعاون مع سفارة سويسرا في الأردن، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (ASEZA)، ووزارة السياحة والآثار الأردنية، ومحمية العقبة البحرية، بدعم من وزارة الثقافة الأردنية ونادي الأعمال الأردني السويسري وواحة آيلة ومركز دايفيرس دايفرز للغطس وشركة النقل السياحي الأردني (JETT) وفندق لاكوستا والبنك الأهلي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
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