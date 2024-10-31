الأميرة رجوة بنت علي تفتتح معرض أصوات المرجان في قلعة العقبة

MENAFN - Khaberni) خبرني - افتتحت الأميرة رجوة بنت علي، "أصوات المرجان" في موسمه الأول، وذلك في قلعة العقبة، والذي ينظمه المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة من 1 تشرين الثاني- 12 كانون الأول 2024.

وفي كلمته بحفل الافتتاح الذي حضره محافظ العقبة خالد الحجاج، أكد نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية ومفوض الاقتصاد والسياحة حمزة الحاج حسن، أهمية المعرض ومكان إقامته في قلعة العقبة التاريخية، مشيرا إلى استعداد السلطة لتوفير كل الإمكانات اللازمة التي تنشط الحراك الثقافي والفني.

وأشاد الحاج حسن بجهود المتحف الوطني للفنون الجميلة ودورهما في تنظيم مثل هذه الفعاليات الفنية واستقطاب الفنانين من مختلف أنحاء العالم لتعكس رسوماتهم الصورة الجميلة عن خليج العقبة الذي يمتاز بأجمل الشعب المرجانية على المستوى العالمي، بما يسهم في جذب السياحة الخارجية والمحلية، على حد سواء.

بدوره، قال مدير عام المتحف الوطني خالد خريس: "إن تجربة أصوات المرجان في نسختها الأولى تؤسس لمشروع طموح مستدام، يلعب فيه الفن دوراً مهماً في التعريف بالبيئة وحمايتها من المخاطر المحيطة بها، وجعلها مصدراً مهماً من مصادر الإلهام والإبداع، وحافزاً للمجتمعات الإنسانية أينما وجدت للحفاظ على ما تمتلكه مادياً ومعنوياً".

وأضاف، أن المعرض سيبدأ بورش العمل والمحاضرات والندوات، التي تؤكد على أهمية الفن ودوره الفعّال في هذا المجال".

وأشارت السفيرة السويسرية في الأردن إميليا جورجييفا، إلى أن المعرض يأتي ضمن الفعاليات التي تنظمها سفارة سويسرا في الأردن، للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقالت، إن "هذا المعرض هو ثمرة للتعاون الذي دام لمدة عام بين الفنانين والعلماء من سويسرا والأردن"، معربة عن أملها أن تكون هذه التجربة مصدر إلهام للمواسم القادمة.

ويقدم المعرض 11 فناناً تشكيلياً، وهو نتاج الإقامة الفنية التي تمت في أيار الماضي للفنانين، حيث تم دعوتهم إليها؛ بهدف اكتشاف الشعاب المرجانية في مدينة العقبة، واستلهام أعمالهم الفنية منها.

ويهدف هذا المشروع الذي سيستمر على مدار سنوات عدة متتالية، إلى رفع الوعي العام من خلال الفن حول جمال الشعاب المرجانية، وأهمية الحفاظ عليها باعتبارها "شعاب الأمل"، التي تقاوم ظاهرة الاحتباس الحراري.

وسينتقل المعرض ليقام في المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة في عمّان بحلول شهر نيسان 2025، وستقوم مجموعة جديدة من الفنانين من الأردن وسويسرا للمشاركة في الموسم الثاني للمشروع في تخصصات فنية متنوعة.

وينظم المعرض المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة، بالتعاون مع سفارة سويسرا في الأردن، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (ASEZA)، ووزارة السياحة والآثار الأردنية، ومحمية العقبة البحرية، بدعم من وزارة الثقافة الأردنية ونادي الأعمال الأردني السويسري وواحة آيلة ومركز دايفيرس دايفرز للغطس وشركة النقل السياحي الأردني (JETT) وفندق لاكوستا والبنك الأهلي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).