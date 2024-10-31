النسور عضوا في مجلس أمناء الشبكة العربية للإبداع والابتكار

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلنت الشبكة العربية للإبداع والإبتكار عن اختيار الدكتور عبدالله النسور رئيس الوزراء الأردني الأسبق وعضو مجلس الأعيان عضواً في مجلس أمناء الشبكة العربية للإبداع والابتكار نظراً لما يتمتع به من خبرات اكاديمية ودبلوماسية وادارية واسعة.

وتقلد العديد من المناصب الرسمية العليا في الأردن ومنها *وزير التخطيط في حكومة أحمد عبيدات في الفترة من 1 تشرين الثاني 1984 إلى 4 نيسان 1985

*وزير التخطيط في حكومة زيد سمير الرفاعي الرابعة في الفترة من 4 نيسان 1985 إلى 27 نيسان 1986

* والتعليم في حكومة سمو الأمير زيد بن شاكر الأولى في الفترة من 27 نيسان 1989 إلى 31 آب 1989

* وزير الخارجية في حكومة طاهر المصري في الفترة من 20 حزيران 1991 إلى 4 تشرين الأول 1991

* وزير الصناعة والتجارة في حكومة سمو الأمير زيد بن شاكر الثانية في الفترة من 21 تشرين الثاني 1991 إلى 29 أيار 1993

* وزير التعليم العالي في حكومة عبد الكريم الكباريتي في الفترة من 4 شباط 1996 إلى 19 آذار 1997

* نائب لرئيس الوزراء لشؤون الخدمات ووزير التنمية الإدارية في حكومة الدكتور عبد السلام المجالي الثانية في الفترة من 19 آذار 1997 إلى17 شباط 1998

* نائب لرئيس الوزراء لشؤون الخدمات ووزيرالإعلام في حكومة الدكتور عبد السلام المجالي الثانية في الفترة من 17 شباط 1998 إلى 20 آب 1998

* شكّل حكومته الأولى في الفترة من 11 تشرين الأول 2012 إلى 30 آذار 2013 وشغل فيها منصب رئيس الوزراء ووزير الدفاع

* شكّل حكومته الثانية في الفترة من 30 آذار 2013 إلى 29 أيار 2016 وشغل فيها منصب رئيس الوزراء ووزير الدفاع

حصل الدكتور عبدالله النسور على الثانوية العامة من مدرسة السلط الثانوية وبكالوريوس في الإحصاء من الجامعة الأميركية في بيروت وماجيستير في إدارة المؤسسات من جامعة ميتشيغان، الولايات المتحدة ثم حصل على شهادة الدكتوراه في التخطيط من جامعة باريس 1 - بانتيون سوربون.

من جهتها أعربت الشبكة العربية للإبداع والابتكار في بيان لها عن ترحيبها بانضمام هذه القامة السياسية والدبلوماسية والأكاديمية الكبيرة والتي سينعكس أثرها على رفعة وتقدم الشبكة العربية للإبداع والابتكار التي تسعى لتكون الحاضنة المميزة للمبدعين والمبتكرين العرب .

وقد أكد الدكتور عبدالله النسور في رسالة وجهها لرئيس مجلس أمناء الشبكة العربية للإبداع والابتكار المفكر العربي الدكتور طلال ابو غزاله عن استعداده لبذل كافة جهوده لخدمة رؤى وتطلعات الشبكة والسعي لتكون الحاضنة الرائده لفضاء الابداع والابتكار .