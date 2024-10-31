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((التربية)) تعلن منحا للدراسة الجامعية في جمهورية المجر

10/31/2024 7:31:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬للطلبة‭ ‬البحرينيين‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬منح‭ ‬للدراسة‭ ‬الجامعية‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬المجر‭ ‬‮«‬هنغاريا‮»‬،‭ ‬لبرامج‭ ‬البكالوريوس‭ ‬والماجستير‭ ‬والدكتوراه،‭ ‬للفترة‭ (‬2024-2027‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ (‬ Stipendium ‭ ‬ Hangaricum ‭).‬

وأفادت‭ ‬الوزارة‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬من‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬التقديم‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المنح‭ ‬إرسال‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬إفادة‭ ‬التخرج‭ ‬من‭ ‬الثانوية‭ ‬العامة،‭ ‬وبطاقة‭ ‬الهوية،‭ ‬وجواز‭ ‬السفر،‭ ‬وشهادة‭ ‬آخر‭ ‬مؤهل‭ ‬علمي،‭ ‬مع‭ ‬ذكر‭ ‬البيانات‭ ‬الشخصية‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭: ‬الاسم‭ ‬الرباعي،‭ ‬والرقم‭ ‬الشخصي،‭ ‬وأرقام‭ ‬التواصل،‭ ‬والمؤهل‭ ‬العلمي‭ ‬الحالي،‭ ‬والمؤهل‭ ‬العلمي‭ ‬المراد‭ ‬دراسته،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ (‬ admission@moe ‭.‬ bh ‭)‬،‭ ‬في‭ ‬موعد‭ ‬أقصاه‭ ‬السبت‭ ‬6‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭.‬

ويمكن‭ ‬التواصل‭ ‬خلال‭ ‬أوقات‭ ‬الدوام‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ ‬الأرقام‭ ‬التالية‭: ‬17875180‭-‬17875181‭-‬17896053،‭ ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬تفاصيل‭ ‬المنح‭ ‬عبر‭ ‬زيارة‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬

‭(‬ https ‭://‬ stipendiumhungaricum ‭.‬ hu ‭/).‬

كلمات دالة

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