((التربية)) تعلن منحا للدراسة الجامعية في جمهورية المجر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب التسجيل للطلبة البحرينيين للحصول على منح للدراسة الجامعية في جمهورية المجر «هنغاريا»، لبرامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، للفترة (2024-2027)، وذلك ضمن برنامج (
Stipendium
Hangaricum ).
وأفادت الوزارة أنه على من يرغب في التقديم للحصول على هذه المنح إرسال نسخة من كل من إفادة التخرج من الثانوية العامة، وبطاقة الهوية، وجواز السفر، وشهادة آخر مؤهل علمي، مع ذكر البيانات الشخصية التي تشمل: الاسم الرباعي، والرقم الشخصي، وأرقام التواصل، والمؤهل العلمي الحالي، والمؤهل العلمي المراد دراسته، وذلك عبر البريد الإلكتروني ( admission@moe . bh )، في موعد أقصاه السبت 6 نوفمبر 2024.
ويمكن التواصل خلال أوقات الدوام الرسمي على الأرقام التالية: 17875180-17875181-17896053، كما يمكن الاطلاع على تفاصيل المنح عبر زيارة الموقع الإلكتروني
( https :// stipendiumhungaricum . hu /).
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