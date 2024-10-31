رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد: البحرين أنموذج تاريخي وحضاري في التسامح والتعايش السلمي بين الأديان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)







جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الأسر‭ ‬لمشاركتها‭ ‬احتفالاتها‭ ‬بمناسبة‭ ‬‮«‬ديوالي‮»‬‭ ‬بحضور‭ ‬عبدالله‭ ‬عيسى‭ ‬المناعي‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمركز،‭ ‬حيث‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بما‭ ‬تتسم‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬تجربة‭ ‬فريدة‭ ‬في‭ ‬العيش‭ ‬المشترك‭ ‬وممارسة‭ ‬الشعائر‭ ‬والاحتفالات‭ ‬العقائدية‭ ‬لجميع‭ ‬الأديان‭ ‬والمذاهب‭ ‬بحرية‭ ‬وطمأنينة،‭ ‬في‭ ‬وجود‭ ‬المساجد‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الكنائس‭ ‬والمعابد،‭ ‬‮«‬منها‭ ‬أقدم‭ ‬معبد‭ ‬هندوسي‭ ‬في‭ ‬المنامة‭ ‬يمتد‭ ‬تاريخه‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مائتي‭ ‬عام‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬مواصلة‭ ‬المركز‭ ‬التزامه‭ ‬بالرؤية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬للتسامح،‭ ‬وتوجهات‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬تعميق‭ ‬روابط‭ ‬الأخوة‭ ‬الإنسانية‭ ‬بين‭ ‬أبناء‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬الواحد،‭ ‬وتكريس‭ ‬قيم‭ ‬الاعتدال‭ ‬والانفتاح،‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬السلام‭ ‬والحوار‭ ‬الحضاري‭ ‬نحو‭ ‬بناء‭ ‬عالم‭ ‬أكثر‭ ‬سلامًا‭ ‬وازدهارًا‭. ‬من‭ ‬جانبها،‭ ‬عبرت‭ ‬الأسر‭ ‬عن‭ ‬اعتزازها‭ ‬بالزيارة‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬حرص‭ ‬المسؤولين‭ ‬على‭ ‬مشاركتهم‭ ‬احتفالاتهم‭ ‬وتعبر‭ ‬عن‭ ‬روح‭ ‬المحبة‭ ‬والتلاحم‭ ‬المجتمعي‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬التسامح،‭ ‬مشيدين‭ ‬بدور‭ ‬مركز‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬العالمي‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي‭ ‬في‭ ‬تكريس‭ ‬مبادئ‭ ‬‮«‬إعلان‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬للحريات‭ ‬الدينية،‭ ‬ومبادراته‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬دور‭ ‬العبادة‭ ‬وتعزيز‭ ‬التفاهم‭ ‬والحوار‭ ‬بين‭ ‬الأديان،‭ ‬متمنيين‭ ‬للمملكة‭ ‬دوام‭ ‬الأمن‭ ‬والمحبة‭ ‬والازدهار‭. ‬

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