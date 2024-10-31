ضمن حفل مزج بين الفن التشكيلي والعروض الراقصة:الكشف عن بورشه ماكان وتايكان الكهربائيتين في البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت - زينب إسماعيل
تصوير - محمود بابا
أزاح مركز بورشه البحرين الستار عن إصداري ماكان وتايكان الكهربائيتين بالكامل في أمسية استثنائية أقيمت الأربعاء (30 أكتوبر 2024) جمعت بين جماليات الفن التشكيلي والعرض الراقص الاستعراضي.
أقيم الحفل في الجزيرة الخاصة بفندق الريتز كارلتون بحضور عشاق السيارات وممثلي وسائل الإعلام. وتضمن الحفل تجارب تفاعلية بما في ذلك ملعب كرة سلة نابض بالحياة وشخصيات حديقة غريبة وساحر متجول ما خلق أجواء من الإثارة والتفاعل.
وكشف عن السيارتين في عرض مذهل يتضمن أداء لراقصين بارعين ترك الحضور في حالة من الدهشة. وبرز هذا العرض الديناميكي التزام بورشه بالأداء والابتكار، ما أعاد السحر الى الجيل القادم من السيارات الكهربائية.
وقال المدير العام لمركز بورشه البحرين، تيم برايس: «نحتفل الليلة بأكثر من مجرد إطلاق مركبتين. نحتفل بمستقبل القيادة مع بورشه»، وأضاف: «تجمع ما كان وتايكان الكهربائيتين بالكامل بين التكنولوجيا المتطورة والاستدامة مع الأداء والفخامة التي يتوقعها العملاء».
تتميز ما كان - وهي أول إصدار كهربائي - بتصميمها الجذاب جنبا إلى جنب مع مجموعة نقل الحركة الكهربائية المتقدمة، ما يضمن تجربة مثيرة على أي تضاريس. وتواصل التايكان إعادة تعريف الأداء الكهربائي بتسارعها المثير وتكنولوجيتها المبتكرة وداخلها الفاخر الذي يجسد تراث بورشه.
بورشه 911 تصل في 2025.. وليست كهربائية
أعلن علي طريف استشاري مبيعات معتمد في مركز بورشه البحرين قرب وصول مركبة بورشه 911 مع بداية العام المقبل، نافيا تحول محركها إلى كهربائي، كما يشاع بين أوساط عشاقها.
وأشار إلى أن المصنع الألماني قام بإضافة محرك كهربائي مساعد إلى جانب محرك البنزين لفئة جي تي إس من الطراز ليعمل على منح قوة دفع أكبر للمركبة. وأضاف «بدأنا باستقبال الطلبات قبل الوصول».
وأكد طريف أن العلامة الألمانية لن تستغني عن محركات البنزين حتى عام 2035 لمنطقة الخليج العربي، رغم توقف إصدار بعض الطرازات بنفس المحركات في القارة الأوروبية.
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