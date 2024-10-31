ضمن حفل مزج بين الفن التشكيلي والعروض الراقصة:الكشف عن بورشه ماكان وتايكان الكهربائيتين في البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تصوير‭ - ‬محمود‭ ‬بابا‭ ‬

أزاح‭ ‬مركز‭ ‬بورشه‭ ‬البحرين‭ ‬الستار‭ ‬عن‭ ‬إصداري‭ ‬ماكان‭ ‬وتايكان‭ ‬الكهربائيتين‭ ‬بالكامل‭ ‬في‭ ‬أمسية‭ ‬استثنائية‭ ‬أقيمت‭ ‬الأربعاء‭ (‬30‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024‭) ‬جمعت‭ ‬بين‭ ‬جماليات‭ ‬الفن‭ ‬التشكيلي‭ ‬والعرض‭ ‬الراقص‭ ‬الاستعراضي‭.‬

أقيم‭ ‬الحفل‭ ‬في‭ ‬الجزيرة‭ ‬الخاصة‭ ‬بفندق‭ ‬الريتز‭ ‬كارلتون‭ ‬بحضور‭ ‬عشاق‭ ‬السيارات‭ ‬وممثلي‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭. ‬وتضمن‭ ‬الحفل‭ ‬تجارب‭ ‬تفاعلية‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬ملعب‭ ‬كرة‭ ‬سلة‭ ‬نابض‭ ‬بالحياة‭ ‬وشخصيات‭ ‬حديقة‭ ‬غريبة‭ ‬وساحر‭ ‬متجول‭ ‬ما‭ ‬خلق‭ ‬أجواء‭ ‬من‭ ‬الإثارة‭ ‬والتفاعل‭. ‬







وكشف‭ ‬عن‭ ‬السيارتين‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬مذهل‭ ‬يتضمن‭ ‬أداء‭ ‬لراقصين‭ ‬بارعين‭ ‬ترك‭ ‬الحضور‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الدهشة‭. ‬وبرز‭ ‬هذا‭ ‬العرض‭ ‬الديناميكي‭ ‬التزام‭ ‬بورشه‭ ‬بالأداء‭ ‬والابتكار،‭ ‬ما‭ ‬أعاد‭ ‬السحر‭ ‬الى‭ ‬الجيل‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬السيارات‭ ‬الكهربائية‭. ‬

وقال‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمركز‭ ‬بورشه‭ ‬البحرين،‭ ‬تيم‭ ‬برايس‭: ‬‮«‬نحتفل‭ ‬الليلة‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬مجرد‭ ‬إطلاق‭ ‬مركبتين‭. ‬نحتفل‭ ‬بمستقبل‭ ‬القيادة‭ ‬مع‭ ‬بورشه‮»‬،‭ ‬وأضاف‭: ‬‮«‬تجمع‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬وتايكان‭ ‬الكهربائيتين‭ ‬بالكامل‭ ‬بين‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المتطورة‭ ‬والاستدامة‭ ‬مع‭ ‬الأداء‭ ‬والفخامة‭ ‬التي‭ ‬يتوقعها‭ ‬العملاء‮»‬‭.‬

تتميز‭ ‬ما‭ ‬كان‭ - ‬وهي‭ ‬أول‭ ‬إصدار‭ ‬كهربائي‭ - ‬بتصميمها‭ ‬الجذاب‭ ‬جنبا‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬نقل‭ ‬الحركة‭ ‬الكهربائية‭ ‬المتقدمة،‭ ‬ما‭ ‬يضمن‭ ‬تجربة‭ ‬مثيرة‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬تضاريس‭. ‬وتواصل‭ ‬التايكان‭ ‬إعادة‭ ‬تعريف‭ ‬الأداء‭ ‬الكهربائي‭ ‬بتسارعها‭ ‬المثير‭ ‬وتكنولوجيتها‭ ‬المبتكرة‭ ‬وداخلها‭ ‬الفاخر‭ ‬الذي‭ ‬يجسد‭ ‬تراث‭ ‬بورشه‭. ‬

بورشه‭ ‬911‭ ‬تصل‭ ‬في‭ ‬2025‭.. ‬وليست‭ ‬كهربائية

أعلن‭ ‬علي‭ ‬طريف‭ ‬استشاري‭ ‬مبيعات‭ ‬معتمد‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬بورشه‭ ‬البحرين‭ ‬قرب‭ ‬وصول‭ ‬مركبة‭ ‬بورشه‭ ‬911‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬نافيا‭ ‬تحول‭ ‬محركها‭ ‬إلى‭ ‬كهربائي،‭ ‬كما‭ ‬يشاع‭ ‬بين‭ ‬أوساط‭ ‬عشاقها‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المصنع‭ ‬الألماني‭ ‬قام‭ ‬بإضافة‭ ‬محرك‭ ‬كهربائي‭ ‬مساعد‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬محرك‭ ‬البنزين‭ ‬لفئة‭ ‬جي‭ ‬تي‭ ‬إس‭ ‬من‭ ‬الطراز‭ ‬ليعمل‭ ‬على‭ ‬منح‭ ‬قوة‭ ‬دفع‭ ‬أكبر‭ ‬للمركبة‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬بدأنا‭ ‬باستقبال‭ ‬الطلبات‭ ‬قبل‭ ‬الوصول‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬طريف‭ ‬أن‭ ‬العلامة‭ ‬الألمانية‭ ‬لن‭ ‬تستغني‭ ‬عن‭ ‬محركات‭ ‬البنزين‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2035‭ ‬لمنطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬رغم‭ ‬توقف‭ ‬إصدار‭ ‬بعض‭ ‬الطرازات‭ ‬بنفس‭ ‬المحركات‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬الأوروبية‭. ‬

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