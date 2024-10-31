((جمعية المهندسين)) تحتفي بيوم المهندس البحريني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تغطية‭: ‬أمل‭ ‬الحامد

تصوير‭ - ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة





منحت‭ ‬جمعية‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينية‭ ‬الدكتور‭ ‬حسن‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬فخرو‭ ‬مستشار‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للشؤون‭ ‬الاقتصادية‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬الإنجاز‭ ‬مدى‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬الهندسة‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إعلانها‭ ‬أول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬احتفال‭ ‬الجمعية‭ ‬السنوي‭ ‬بمناسبة‭ ‬‮«‬يوم‭ ‬المهندس‭ ‬البحريني‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ (‬الأربعاء‭) ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الجمعية‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوزراء‭ ‬ومسؤولين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الهندسي‭ ‬ورئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬وأعضاء‭ ‬الجمعية،‭ ‬كما‭ ‬شهدت‭ ‬الاحتفالية‭ ‬تكريم‭ ‬المهندس‭ ‬كمال‭ ‬بن‭ ‬أحمد،‭ ‬تقديراً‭ ‬لدوره‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬القطاع‭.‬

وأكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬المهندسة‭ ‬رائدة‭ ‬العلوي‭ ‬رئيسة‭ ‬جمعية‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينية‭ ‬أهمية‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬يلعبه‭ ‬المهندسون‭ ‬البحرينيون‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬وتطوير‭ ‬مملكتنا‭ ‬الغالية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مجالات‭ ‬الهندسة،‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬دعائم‭ ‬أساسية‭ ‬لمشاريع‭ ‬التنمية،‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬عجلة‭ ‬التنمية‭ ‬العمرانية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الاحتفالية‭ ‬تعد‭ ‬منبرًا‭ ‬للاعتراف‭ ‬بإسهامات‭ ‬المهندسين‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قدموه‭ ‬من‭ ‬جهودٍ‭ ‬استثنائيةٍ،‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كعلامةٍ‭ ‬مشرقةٍ‭ ‬للإبداع‭ ‬والتميز‭ ‬الهندسي‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭.‬

وذكرت‭ ‬أنه‭ ‬جرت‭ ‬العادة‭ ‬في‭ ‬احتفاليتنا‭ ‬السنوية،‭ ‬باستضافة‭ ‬شخصيةٍ‭ ‬مميزةٍ‭ ‬من‭ ‬القيادات‭ ‬الهندسية‭ ‬التي‭ ‬أسهمت‭ ‬بشكلٍ‭ ‬كبيرٍ‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬التطور‭ ‬والنمو‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وذكرت،‭ ‬لقد‭ ‬اخترنا‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬احتفاليتنا‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬شراكاتٌ‭ ‬مهنية‭.. ‬للتميز‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬موضوع‭ ‬يعكس‭ ‬إيماننا‭ ‬الراسخ‭ ‬بالدور‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬الشراكات‭ ‬المهنية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬جمعية‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينية‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬رسالتها‭ ‬وهي‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالمستوى‭ ‬المهني‭ ‬والعلمي‭ ‬للمهندسين،‭ ‬ودعمهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬قيم‭ ‬الابتكار‭ ‬والممارسات‭ ‬الهندسية‭ ‬السليمة‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشراكات‭ ‬التي‭ ‬أقمناها‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬السنين،‭ ‬سواءً‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬أو‭ ‬المهنية‭ ‬أو‭ ‬الأكاديمية،‭ ‬كانت‭ ‬وستظل‭ ‬عمودًا‭ ‬أساسيا‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬الجمعية،‭ ‬أثمرت‭ ‬هذه‭ ‬الشراكات‭ ‬عن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الإنجازات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تنظيم‭ ‬المؤتمرات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬وورش‭ ‬العمل،‭ ‬والدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬التي‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬قدرات‭ ‬المهندسين‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بالمعلومات‭ ‬اللازمة‭ ‬لمواكبة‭ ‬التطورات‭ ‬المتسارعة‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الهندسية‭ ‬والتقنية‭. ‬واليوم،‭ ‬نحتفي‭ ‬بالجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬التي‭ ‬جعلت‭ ‬من‭ ‬جمعية‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينية‭ ‬نموذجًا‭ ‬للتميز‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ ‬المهني‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬رأى‭ ‬المهندس‭ ‬كمال‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء،‭ ‬ضيف‭ ‬الشرف،‭ ‬أن‭ ‬التطور‭ ‬التكنولوجي‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬سوف‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬كفاءات‭ ‬وإنتاجية‭ ‬المهندسين،‭ ‬وسوف‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬عملهم‭ ‬بجودة‭ ‬أفضل‭ ‬وكلفة‭ ‬أقل‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬أن‭ ‬العالم‭ ‬يشهد‭ ‬تغيرات‭ ‬سريعة‭ ‬حولنا‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬تشهد‭ ‬تطوراً‭ ‬سريعاً‭ ‬ولذلك‭ ‬يجب‭ ‬الاطلاع‭ ‬عليها‭ ‬والتعلم‭ ‬منها‭ ‬ومواكبتها،‭ ‬ومعرفة‭ ‬تأثيرها‭ ‬لنكون‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬الاستفادة‭ ‬منها‭ ‬وتطوير‭ ‬أنفسنا،‭ ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬تصريحه‭ ‬للصحفيين‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الاحتفال‭ ‬بمناسبة‭ ‬‮«‬يوم‭ ‬المهندس‭ ‬البحريني‮»‬‭.‬

وذكر‭ ‬أن‭ ‬عدداً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬المهندسين‭ ‬والمهندسات‭ ‬البحرينيين‭ ‬لهم‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وعملية‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬المهندس‭ ‬يعد‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬عمل‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬وجميع‭ ‬المنشآت‭ ‬والمعالم‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬سواء‭ ‬الطرق‭ ‬أو‭ ‬شبكة‭ ‬المياه‭ ‬وشبكة‭ ‬الكهرباء‭ ‬ومطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬والميناء‭ ‬والمصانع‭ ‬والاتصالات‭ ‬تم‭ ‬بنائها‭ ‬وإدارتها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المهندسين‭ ‬والمهندسات‭ ‬البحرينيين،‭ ‬ولذلك‭ ‬نشاركهم‭ ‬في‭ ‬الاحتفال‭ ‬بمناسبة‭ ‬‮«‬يوم‭ ‬المهندس‭ ‬البحريني‮»‬‭ ‬ونشكرهم‭ ‬على‭ ‬إنجازاتهم‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬الإعلان‭ ‬وتوزيع‭ ‬جائزة‭ ‬المهندس‭ ‬المتميز‭ ‬بشقيها‭ ‬للمهندس‭ ‬الشاب‭ ‬والمهندس‭ ‬المتمرس،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مشروع‭ ‬تخرج،‭ ‬وتكريم‭ ‬هيئات‭ ‬التحكيم‭ ‬ولجنة‭ ‬الجائزة‭. ‬

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