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حرم جامعي جديد للجامعة الأهلية وفقا للخطط الوطنية والحياد الكربوني

10/31/2024 7:31:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) على هامش غرس عدد من الشتلات في «أسبوع الشجرة».. البروفيسور الحواج:

تنفيذًا‭ ‬لمبادرات‭ ‬خطة‭ ‬العمل‭ ‬الوطنية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬التي‭ ‬أعلنها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعظم،‭ ‬وبعد‭ ‬تفضل‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بإطلاق‭ ‬أسبوع‭ ‬الشجرة‭ ‬الذي‭ ‬يوافق‭ ‬الأسبوع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬أجرت‭ ‬إدارة‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬زيارة‭ ‬إلى‭ ‬مشروع‭ ‬حرم‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سلمان‭ ‬وقامت‭ ‬بغرس‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشجيرات‭ ‬في‭ ‬أرض‭ ‬الجامعة‭ ‬وتدشين‭ ‬خطتها‭ ‬لجعل‭ ‬الحرم‭ ‬الجامعي‭ ‬الجديد‭ ‬نموذجا‭ ‬رائدا‭ ‬من‭ ‬النماذج‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬من‭ ‬وحي‭ ‬أسبوع‭ ‬الشجرة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أشاد‭ ‬الرئيس‭ ‬المؤسس‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬البروفيسور‭ ‬عبدالله‭ ‬الحواج‭ ‬بإطلاق‭ ‬‮«‬أسبوع‭ ‬الشجرة‮»‬‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬خطة‭ ‬العمل‭ ‬الوطنية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬التي‭ ‬وجه‭ ‬إليها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البحرين‭ ‬المعظم،‭ ‬باعتبارها‭ ‬خطوة‭ ‬فعالة‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬الاستدامة‭ ‬البيئية‭ ‬والتنموية،‭ ‬معبرا‭ ‬عن‭ ‬ثقته‭ ‬بقدرة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وبفضل‭ ‬حكمة‭ ‬قيادتها‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬المنشود‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2060‭ ‬وقبل‭ ‬ذلك‭ ‬إن‭ ‬شاء‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭.‬

وأعرب‭ ‬البروفيسور‭ ‬الحواج‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بمشاركة‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬في‭ ‬فعالية‭ ‬زراعة‭ ‬الأشجار‭ ‬في‭ ‬المساحة‭ ‬الخارجية‭ ‬لحرم‭ ‬الجامعة‭ ‬المزمع‭ ‬جهوزيته‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬الآن،‭ ‬لما‭ ‬لذلك‭ ‬من‭ ‬معنى‭ ‬عميق‭ ‬يؤكد‭ ‬شراكة‭ ‬الجامعة‭ ‬مع‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬والموارد‭ ‬والتَّنَوُّع‭ ‬البيولوجي،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬سجل‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬حافل‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬ومساندة‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬البيئية‭ ‬وتغيرات‭ ‬المناخ‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭.‬

وقال‭ ‬البروفيسور‭ ‬الحواج‭ ‬مخاطبا‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬قيادات‭ ‬الجامعة‭ ‬ومنتسبيها‭: ‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬نحتفل‭ ‬بحضور‭ ‬طلبتنا‭ ‬بأسبوع‭ ‬الشجرة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬وسط‭ ‬حرم‭ ‬جامعي‭ ‬يمثل‭ ‬أنموذجا‭ ‬متقدما‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬وجهت‭ ‬إليه‭ ‬القيادة‭ ‬جميع‭ ‬المؤسسات‭ ‬والجهات‭ ‬تماما‭ ‬وبما‭ ‬يلبي‭ ‬تطلعات‭ ‬أساتذة‭ ‬الجامعة‭ ‬وطلبتها‭ ‬ومنتسبيها‭ ‬حين‭ ‬تصبح‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الجامعات‭ ‬الخضراء‭ ‬وتكون‭ ‬صديقة‭ ‬للبيئة‭ ‬محفزة‭ ‬لطلابها‭ ‬ومنتسبيها‭ ‬على‭ ‬الإبداع‭ ‬والتميز‭ ‬والابتكار‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬نوه‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬البروفيسور‭ ‬منصور‭ ‬العالي‭ ‬بالإعلان‭ ‬السامي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬وإطلاق‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬‮«‬أسبوع‭ ‬الشجرة‮»‬،‭ ‬ليشكل‭ ‬ذلك‭ ‬نبراس‭ ‬توجيه‭ ‬وتحفيز‭ ‬لمختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬والأهلية،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬المدارس‭ ‬والجامعات‭ ‬لتبني‭ ‬سياسات‭ ‬صديقة‭ ‬للبيئة،‭ ‬والمساهمة‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬خطة‭ ‬التشجير‭ ‬الوطنية،‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬خطة‭ ‬العمل‭ ‬الوطنية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬بمساراتها‭ ‬المعززة‭ ‬لاقتصاد‭ ‬منخفض‭ ‬الكربون،‭ ‬متكيّف‭ ‬مع‭ ‬تغيّر‭ ‬المناخ‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬سير‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬حرم‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سلمان‭ ‬متواصل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استكمال‭ ‬صرح‭ ‬معبر‭ ‬عن‭ ‬مكانة‭ ‬هذه‭ ‬الجامعة‭ ‬وعطائها،‭ ‬فيما‭ ‬يتوقع‭ ‬جهوزية‭ ‬الحرم‭ ‬لاستقبال‭ ‬الطلبة‭ ‬والاساتذة‭ ‬في‭ ‬الفصل‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬المقبل‭ ‬2025‭/‬2026‭. ‬

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