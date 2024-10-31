الملك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان رئيس الجزائر بذكرى ثورة الأول من نوفمبر المجيدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، بمناسبة ذكرى ثورة الأول من نوفمبر المجيدة لبلاده.
وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة، ولشعب جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار، مشيدًا جلالته في هذه المناسبة بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدًا جلالته حرص مملكة البحرين على مواصلة وتنمية العلاقات المتميزة بين البلدين في مختلف أوجه مسارات العمل المشترك.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمناسبة ذكرى ثورة الأول من نوفمبر المجيدة لبلاده.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه نذير العرباوي الوزير الأول بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة.
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