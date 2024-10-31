الملك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان رئيس الجزائر بذكرى ثورة الأول من نوفمبر المجيدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأعرب‭ ‬جلالته‭ ‬في‭ ‬البرقية‭ ‬عن‭ ‬أطيب‭ ‬تهانيه‭ ‬وتمنياته‭ ‬لفخامته‭ ‬بموفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة،‭ ‬ولشعب‭ ‬جمهورية‭ ‬الجزائر‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الشعبية‭ ‬الشقيق‭ ‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار،‭ ‬مشيدًا‭ ‬جلالته‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الوطيدة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬جلالته‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬وتنمية‭ ‬العلاقات‭ ‬المتميزة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أوجه‭ ‬مسارات‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭.‬

كما‭ ‬بعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالمجيد‭ ‬تبون‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬الجزائرية‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الشعبية‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬ثورة‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬المجيدة‭ ‬لبلاده‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬بعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬مماثلة‭ ‬إلى‭ ‬أخيه‭ ‬نذير‭ ‬العرباوي‭ ‬الوزير‭ ‬الأول‭ ‬بالجمهورية‭ ‬الجزائرية‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الشعبية‭ ‬الشقيقة‭.‬

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