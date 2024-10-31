الأهلي يواجه الفتوة السوري اليوم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
كتب: أحمد جواد
يواجه اليوم الجمعة فريق الأهلي الأول لكرة القدم نظيره فريق الفتوة السوري، عند الساعة الخامسة عصراً على ملعب السيب في العاصمة العمانية مسقط، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة ببطولة دوري التحدي الآسيوي 2024-2025.
ويدخل فريقا الأهلي والفتوة اللقاء برصيد نقطة وحيدة لكليهما، بينما يتصدر المجموعة فريق السيب العماني برصيد 6 نقاط، وهلال القدس الفلسطيني ثانياً برصيد نقطتين.
وأما عن حظوظ الفرق المنافسة في المجموعة فقد ضمن السيب العماني التأهل للدور ربع النهائي بعد فوزين، فيما أن الأهلي في موقف صعب ومعقد، وسيضطر للاعتماد على نتائج المباريات الأخرى إن أراد تحقيق هدف التأهل.
MENAFN31102024000055011008ID1108840070
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.