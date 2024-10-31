الأهلي يواجه الفتوة السوري اليوم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد‭ ‬





يواجه‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬نظيره‭ ‬فريق‭ ‬الفتوة‭ ‬السوري،‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬عصراً‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬السيب‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬العمانية‭ ‬مسقط،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬والأخيرة‭ ‬من‭ ‬مباريات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬ببطولة‭ ‬دوري‭ ‬التحدي‭ ‬الآسيوي‭ ‬2024‭-‬2025‭.‬

ويدخل‭ ‬فريقا‭ ‬الأهلي‭ ‬والفتوة‭ ‬اللقاء‭ ‬برصيد‭ ‬نقطة‭ ‬وحيدة‭ ‬لكليهما،‭ ‬بينما‭ ‬يتصدر‭ ‬المجموعة‭ ‬فريق‭ ‬السيب‭ ‬العماني‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬نقاط،‭ ‬وهلال‭ ‬القدس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬ثانياً‭ ‬برصيد‭ ‬نقطتين‭.‬

وأما‭ ‬عن‭ ‬حظوظ‭ ‬الفرق‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬فقد‭ ‬ضمن‭ ‬السيب‭ ‬العماني‭ ‬التأهل‭ ‬للدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬بعد‭ ‬فوزين،‭ ‬فيما‭ ‬أن‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬صعب‭ ‬ومعقد،‭ ‬وسيضطر‭ ‬للاعتماد‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬المباريات‭ ‬الأخرى‭ ‬إن‭ ‬أراد‭ ‬تحقيق‭ ‬هدف‭ ‬التأهل‭.‬