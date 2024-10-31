خلال مؤتمر الكشف عن تفاصيل الجولة العالميةالصيرفي: استضافة الجولة العالمية يدعم السياحة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعرب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكره‭ ‬وامتنانه‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬على‭ ‬دعمهما‭ ‬لاستضافة‭ ‬مختلف‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬المملكة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬تفاصيل‭ ‬الجولة‭ ‬العالمية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬3‭ ‬ X ‭ ‬3‭ ‬التي‭ ‬ستنطلق‭ ‬يومي‭ ‬1‭ ‬و2‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭ ‬بمنطقة‭ ‬بحرين‭ ‬هاربور‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬فاطمة‭ ‬الصيرفي‭ ‬وزيرة‭ ‬السياحة‭ ‬واجناسيو‭ ‬سوريانا‭ ‬رئيس‭ ‬فعاليات‭ ‬3‭ ‬ X ‭ ‬3‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ (‬فيبا‭) ‬وعلاء‭ ‬مدارا‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭.‬

وثمن‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للجولة‭ ‬العالمية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬وجهود‭ ‬وزارة‭ ‬السياحة‭ ‬بقيادة‭ ‬فاطمة‭ ‬الصيرفي‭ ‬والاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬وكافة‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والشركات‭ ‬الراعية‭ ‬واللجان‭ ‬العاملة،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالشراكة‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬واتحاد‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬والتي‭ ‬اثمرت‭ ‬عن‭ ‬استضافة‭ ‬الحدث‭ ‬للسنة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الاتفاقية‭ ‬المبرمة‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭.‬

وأكد‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬حصول‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬حق‭ ‬استضافة‭ ‬الحدث‭ ‬لثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬يعطي‭ ‬دلالة‭ ‬واضحة‭ ‬على‭ ‬الثقة‭ ‬بقدرات‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬التنظيم‭ ‬المتميز‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬اثبتته‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬نجاحا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬والتغطية‭ ‬الإعلامية‭ ‬والتنافس‭ ‬القوي،‭ ‬مؤكدا‭ ‬سموه‭ ‬جاهزية‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬لاستضافة‭ ‬الحدث‭ ‬وفق‭ ‬أفضل‭ ‬صورة‭.‬

ومن‭ ‬جهتها‭ ‬ثمنت‭ ‬فاطمة‭ ‬الصيرفي،‭ ‬وزيرة‭ ‬السياحة،‭ ‬الدعم‭ ‬اللامحدود‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية،‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬استقطاب‭ ‬كبرى‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬الى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬احتضان‭ ‬الجولة‭ ‬العالمية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬3‭ ‬ X ‭ ‬3‭

‬على‭ ‬أرض‭ ‬المملكة‭ ‬يدعم‭ ‬أهداف‭ ‬استراتيجية‭ ‬السياحة‭ ‬2022‭-‬2026‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استقطاب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الزوار‭ ‬وزيادة‭ ‬مساهمة‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬السياحة‭ ‬الرياضية‭ ‬كركيزة‭ ‬رئيسية‭ ‬ضمن‭ ‬ركائز‭ ‬الاستراتيجية‭.‬

ولفتت‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬العالمية‭ ‬المرتقبة‭ ‬سيكون‭ ‬لها‭ ‬انعكاس‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬معدلات‭ ‬اشغال‭ ‬المؤسسات‭ ‬الفندقية‭ ‬ومراكز‭ ‬الضيافة‭ ‬والتسوق‭ ‬والخدمات‭ ‬اللوجستية،‭ ‬بما‭ ‬يندرج‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬تنشيط‭ ‬الحركة‭ ‬السياحية‭ ‬والترويج‭ ‬للمملكة‭ ‬كوجهة‭ ‬سياحية‭ ‬مفضلة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬السنة‭.‬

وبدوره‭ ‬عبر‭ ‬علاء‭ ‬مدارا‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬باستضافة‭ ‬الجولة‭ ‬العالمية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬والتي‭ ‬تسلط‭ ‬الأضواء‭ ‬على‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لما‭ ‬لهذه‭ ‬اللعبة‭ ‬من‭ ‬شعبية‭ ‬كبيرة‭ ‬مثمنا‭ ‬الرعاية‭ ‬الكريمة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وجهود‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العلاقات‭ ‬الوثيقة‭ ‬لسموه‭ ‬مع‭ ‬مسؤولي‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬البطولة‭ ‬المحلية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬3 X 3‭ ‬ستشكل‭ ‬بروفة‭ ‬مثالية‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي‭ ‬متمنيا‭ ‬لكافة‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬