خلال مؤتمر الكشف عن تفاصيل الجولة العالميةالصيرفي: استضافة الجولة العالمية يدعم السياحة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعرب سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية عن بالغ شكره وامتنانه لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية على دعمهما لاستضافة مختلف الأحداث الرياضية التي تقام على أرض المملكة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الخميس للكشف عن تفاصيل الجولة العالمية لكرة السلة 3 X 3 التي ستنطلق يومي 1 و2 نوفمبر المقبل بمنطقة بحرين هاربور وذلك بحضور فاطمة الصيرفي وزيرة السياحة واجناسيو سوريانا رئيس فعاليات 3 X 3 بالاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا) وعلاء مدارا رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة.
وثمن سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة للجولة العالمية لكرة السلة وجهود وزارة السياحة بقيادة فاطمة الصيرفي والاتحاد البحريني لكرة السلة وكافة الجهات الحكومية والشركات الراعية واللجان العاملة، معربا عن اعتزازه بالشراكة الثنائية بين كل من اللجنة الأولمبية واتحاد كرة السلة مع الاتحاد الدولي لكرة السلة والتي اثمرت عن استضافة الحدث للسنة الثانية على التوالي في ظل الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الدولي.
وأكد سموه أن حصول مملكة البحرين على حق استضافة الحدث لثلاث سنوات يعطي دلالة واضحة على الثقة بقدرات المملكة على التنظيم المتميز وهو ما اثبتته النسخة الأولى التي شهدت نجاحا كبيرا من حيث الحضور الجماهيري والتغطية الإعلامية والتنافس القوي، مؤكدا سموه جاهزية اللجنة المنظمة لاستضافة الحدث وفق أفضل صورة.
ومن جهتها ثمنت فاطمة الصيرفي، وزيرة السياحة، الدعم اللامحدود لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية، في إنجاح استقطاب كبرى الفعاليات الرياضية الى مملكة البحرين، مؤكدة أن احتضان الجولة العالمية لكرة السلة 3 X 3
على أرض المملكة يدعم أهداف استراتيجية السياحة 2022-2026 من خلال استقطاب المزيد من الزوار وزيادة مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد الوطني من خلال التركيز على السياحة الرياضية كركيزة رئيسية ضمن ركائز الاستراتيجية.
ولفتت الى ان هذه البطولة العالمية المرتقبة سيكون لها انعكاس إيجابي على زيادة معدلات اشغال المؤسسات الفندقية ومراكز الضيافة والتسوق والخدمات اللوجستية، بما يندرج في صالح تنشيط الحركة السياحية والترويج للمملكة كوجهة سياحية مفضلة على مدار السنة.
وبدوره عبر علاء مدارا رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة عن اعتزازه باستضافة الجولة العالمية لكرة السلة والتي تسلط الأضواء على مملكة البحرين لما لهذه اللعبة من شعبية كبيرة مثمنا الرعاية الكريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وجهود سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة في استقطاب البطولة في ظل العلاقات الوثيقة لسموه مع مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة السلة كما أكد أن البطولة المحلية لكرة السلة 3 X 3 ستشكل بروفة مثالية قبل انطلاق الحدث العالمي متمنيا لكافة الفرق المشاركة التوفيق والنجاح.
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