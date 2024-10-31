ليفركوزن في اختبار صعب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
برلين (أ ف ب): يطمح باير ليفركوزن حامل اللقب في استعادة توازنه وعدم خسارة المزيد من النقاط عندما يستقبل وصيفه شتوتغارت الجمعة في افتتاح المرحلة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم.
على الرغم من عدم خسارته في المباريات العشر الأخيرة ضمن مختلف المسابقات، يبتعد ليفركوزن بفارق خمس نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر الذي يلعب مع أونيون برلين اليوم السبت.
وبدا أن فريق المدرب الإسباني شابي ألونسو افتقد إلى الميزة التي ساعدته على الفوز باللقب في الموسم الماضي، وهي تسجيل الأهداف في الدقائق الأخيرة.
وأهدر ليفركوزن 9 نقاط في مشواره في البوندسليغا حتى الآن، وهو الذي لم يخسر سوى 12 نقطة في طريقه نحو اللقب الموسم الماضي.
مع ذلك، يرى ألونسو أن الفريق لا يزال يملك الوقت للمنافسة، وقال «لا زلنا في أكتوبر. لا يزال الوقت مبكرا».
وأضاف بعد التعادل مع بريمن «نريد أن نكون في مستوى ثابت أكثر وحين نصل إلى تلك المرحلة، سنجمع المزيد من النقاط».
وتابع المدرب الشاب «أي شيء يمكن أن يحصل في الترتيب... لا يزال هناك الكثير من المباريات».
وفي الوقت الذي يبدو أن الفريق يفتقد لنجاعته الهجومية التي تميّز بها، فإن خط دفاعه يعاني هو الآخر. تلقت شباكه 15 هدفا في 8 مباريات مقابل 24 طوال الموسم الماضي، كما أنه لم يخرج بشباك نظيفة في أي مباراة ضمن الدوري.
وأردف ألونسو قائلا: «نريد أن نشعر بأننا نتحكم بالمباراة، بأننا لا نعطي الكرة للمنافس».
على الجانب الآخر، لا يقدّم شتوتغارت المستوى عينه الذي كان عليه سابقا، وهو أمر كان متوقعا نظرا لأنه خسر العديد من اللاعبين.
بعد الخسارة الكبيرة التي مُنيَ بها أمام برشلونة الإسباني (1-4) في دوري الأبطال، اكتسح بايرن المتصدر مضيفه بوخوم بخماسية نظيفة، وتابع استعراضه خارج أرضه بضرب ماينتس برباعية نظيفة في الكأس أيضا، وهو يستعد لمواجهة أونيون برلين الرابع.
ولم يخسر الفريق البافاري أمام منافسه في المباريات العشر الأخيرة التي حقق الفوز فيها سبع مرات، علما أن أونيون برلين ودع الكأس بخسارته أمام أرمينيا بيليفيلد من الدرجة الثالثة.
ولم يتلقَ بايرن أي خسارة منذ انطلاق الموسم، كشريكه في الصدارة لايبزيغ الذي يحلّ ضيفا ثقيلا على بوروسيا دورتموند.
ويعيش دورتموند، وصيف دوري الأبطال، أحد أسوأ مواسمه في السنوات العشر الأخيرة. لم تكن انطلاقته سيئة إلى هذا الحد منذ موسم 2014-2015 حين حلّ سابعا في الترتيب، حيث يتواجد حاليا.
خسر الفريق ثلاث مباريات متتالية، وودّع مسابقة الكأس بسقوطه أمام فولفسبورغ، سقط أمام أوغسبورغ في الدوري وتلقى خسارة كبيرة بمواجهة ريال مدريد الإسباني (2-5) بعد تقدمه عليه بهدفين.
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