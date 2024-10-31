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ليفركوزن في اختبار صعب

10/31/2024 7:30:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يطمح‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬استعادة‭ ‬توازنه‭ ‬وعدم‭ ‬خسارة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬عندما‭ ‬يستقبل‭ ‬وصيفه‭ ‬شتوتغارت‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المرحلة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬خسارته‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬العشر‭ ‬الأخيرة‭ ‬ضمن‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬يبتعد‭ ‬ليفركوزن‭ ‬بفارق‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬المتصدر‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬مع‭ ‬أونيون‭ ‬برلين‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭.‬

وبدا‭ ‬أن‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬شابي‭ ‬ألونسو‭ ‬افتقد‭ ‬إلى‭ ‬الميزة‭ ‬التي‭ ‬ساعدته‭ ‬على‭ ‬الفوز‭ ‬باللقب‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬وهي‭ ‬تسجيل‭ ‬الأهداف‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬الأخيرة‭.‬

وأهدر‭ ‬ليفركوزن‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬البوندسليغا‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬وهو‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬سوى‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬نحو‭ ‬اللقب‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭.‬

مع‭ ‬ذلك،‭ ‬يرى‭ ‬ألونسو‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يملك‭ ‬الوقت‭ ‬للمنافسة،‭ ‬وقال‭ ‬‮«‬لا‭ ‬زلنا‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭. ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬الوقت‭ ‬مبكرا‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬بعد‭ ‬التعادل‭ ‬مع‭ ‬بريمن‭ ‬‮«‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬في‭ ‬مستوى‭ ‬ثابت‭ ‬أكثر‭ ‬وحين‭ ‬نصل‭ ‬إلى‭ ‬تلك‭ ‬المرحلة،‭ ‬سنجمع‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النقاط‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬المدرب‭ ‬الشاب‭ ‬‮«‬أي‭ ‬شيء‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يحصل‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭... ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المباريات‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬يفتقد‭ ‬لنجاعته‭ ‬الهجومية‭ ‬التي‭ ‬تميّز‭ ‬بها،‭ ‬فإن‭ ‬خط‭ ‬دفاعه‭ ‬يعاني‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭. ‬تلقت‭ ‬شباكه‭ ‬15‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬مباريات‭ ‬مقابل‭ ‬24‭ ‬طوال‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يخرج‭ ‬بشباك‭ ‬نظيفة‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مباراة‭ ‬ضمن‭ ‬الدوري‭.‬

وأردف‭ ‬ألونسو‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نشعر‭ ‬بأننا‭ ‬نتحكم‭ ‬بالمباراة،‭ ‬بأننا‭ ‬لا‭ ‬نعطي‭ ‬الكرة‭ ‬للمنافس‮»‬‭.‬

على‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر،‭ ‬لا‭ ‬يقدّم‭ ‬شتوتغارت‭ ‬المستوى‭ ‬عينه‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬سابقا،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬كان‭ ‬متوقعا‭ ‬نظرا‭ ‬لأنه‭ ‬خسر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭.‬

بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬مُنيَ‭ ‬بها‭ ‬أمام‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ (‬1-4‭) ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال،‭ ‬اكتسح‭ ‬بايرن‭ ‬المتصدر‭ ‬مضيفه‭ ‬بوخوم‭ ‬بخماسية‭ ‬نظيفة،‭ ‬وتابع‭ ‬استعراضه‭ ‬خارج‭ ‬أرضه‭ ‬بضرب‭ ‬ماينتس‭ ‬برباعية‭ ‬نظيفة‭ ‬في‭ ‬الكأس‭ ‬أيضا،‭ ‬وهو‭ ‬يستعد‭ ‬لمواجهة‭ ‬أونيون‭ ‬برلين‭ ‬الرابع‭.‬

ولم‭ ‬يخسر‭ ‬الفريق‭ ‬البافاري‭ ‬أمام‭ ‬منافسه‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬العشر‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬حقق‭ ‬الفوز‭ ‬فيها‭ ‬سبع‭ ‬مرات،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬أونيون‭ ‬برلين‭ ‬ودع‭ ‬الكأس‭ ‬بخسارته‭ ‬أمام‭ ‬أرمينيا‭ ‬بيليفيلد‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الثالثة‭.‬

ولم‭ ‬يتلقَ‭ ‬بايرن‭ ‬أي‭ ‬خسارة‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬الموسم،‭ ‬كشريكه‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬لايبزيغ‭ ‬الذي‭ ‬يحلّ‭ ‬ضيفا‭ ‬ثقيلا‭ ‬على‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭.‬

ويعيش‭ ‬دورتموند،‭ ‬وصيف‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال،‭ ‬أحد‭ ‬أسوأ‭ ‬مواسمه‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬العشر‭ ‬الأخيرة‭. ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬انطلاقته‭ ‬سيئة‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الحد‭ ‬منذ‭ ‬موسم‭ ‬2014‭-‬2015‭ ‬حين‭ ‬حلّ‭ ‬سابعا‭ ‬في‭ ‬الترتيب،‭ ‬حيث‭ ‬يتواجد‭ ‬حاليا‭.‬

خسر‭ ‬الفريق‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬متتالية،‭ ‬وودّع‭ ‬مسابقة‭ ‬الكأس‭ ‬بسقوطه‭ ‬أمام‭ ‬فولفسبورغ،‭ ‬سقط‭ ‬أمام‭ ‬أوغسبورغ‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬وتلقى‭ ‬خسارة‭ ‬كبيرة‭ ‬بمواجهة‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ (‬2-5‭) ‬بعد‭ ‬تقدمه‭ ‬عليه‭ ‬بهدفين‭.‬


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