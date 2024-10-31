البحرين تحتضن دورة الميكانيكا الدولية للدراجات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تحت‭ ‬رعاية‭ ‬الشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬تحتضن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬دورة‭ ‬الميكانيكا‭ ‬الدولية‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬المستوى‭ ‬الأول‮»‬،‭ ‬ويقيم‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬الدورة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬1‭- ‬6‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬‮«‬سويس‭ ‬بيل‮»‬‭ ‬بمنطقة‭ ‬السيف‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬وقع‭ ‬الاختيار‭ ‬على‭ ‬البحرين،‭ ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الاستضافة‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬اللعبة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬وترشيح‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لتولي‭ ‬البحرين‭ ‬المهمة‭ ‬ودعم‭ ‬واعتماد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭.‬

ويشارك‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬التي‭ ‬يحاضر‭ ‬فيها‭ ‬السويسري‭ ‬السيد‭ ‬إليكس‭ ‬16‭ ‬مشاركا‭ ‬يمثلون‭ ‬السعودية،‭ ‬الإمارات،‭ ‬الكويت،‭ ‬تايلاند،‭ ‬سوريا،‭ ‬كازاخستان،‭ ‬الأردن،‭ ‬العراق،‭ ‬الهند‭ ‬والبحرين،‭ ‬وقد‭ ‬اكتمل‭ ‬عقد‭ ‬المشاركين،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬أكملت‭ ‬فيه‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للدورة‭ ‬برئاسة‭ ‬سيد‭ ‬شبر‭ ‬الوداعي،‭ ‬وعضوية‭ ‬يوسف‭ ‬جواد،‭ ‬جمال‭ ‬شاهين‭ ‬وعيسى‭ ‬أيوب‭ ‬كامل‭ ‬استعدادها‭ ‬لهذه‭ ‬الدورة،‭ ‬وبحسب‭ ‬البرنامج‭ ‬العام‭ ‬فإنه‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تنطلق‭ ‬فعاليات‭ ‬الدورة‭ ‬في‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬عصر‭ ‬اليوم‭.‬



