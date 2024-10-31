البحرين تحتضن دورة الميكانيكا الدولية للدراجات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تحت رعاية الشيخ الدكتور خالد بن حمد بن أحمد آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية تحتضن مملكة البحرين «دورة الميكانيكا الدولية للدراجات الهوائية المستوى الأول»، ويقيم الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية الدورة خلال الفترة من 1- 6 نوفمبر الجاري في فندق «سويس بيل» بمنطقة السيف بعد أن وقع الاختيار على البحرين، وتأتي هذه الاستضافة المهمة في مسيرة اللعبة بناء على ثقة وترشيح الاتحاد الآسيوي لتولي البحرين المهمة ودعم واعتماد الاتحاد الدولي.
ويشارك في الدورة التي يحاضر فيها السويسري السيد إليكس 16 مشاركا يمثلون السعودية، الإمارات، الكويت، تايلاند، سوريا، كازاخستان، الأردن، العراق، الهند والبحرين، وقد اكتمل عقد المشاركين، وفي الوقت الذي أكملت فيه اللجنة المنظمة للدورة برئاسة سيد شبر الوداعي، وعضوية يوسف جواد، جمال شاهين وعيسى أيوب كامل استعدادها لهذه الدورة، وبحسب البرنامج العام فإنه من المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة في الثالثة من عصر اليوم.
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