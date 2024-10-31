منتخبنا الوطني للبولينج يشارك في البطولة العربية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تغادر بعثة منتخب البحرين للبولينج إلى القاهرة وذلك للمشاركة في البطولة العربية الحادية عشرة للرجال والسابعة للسيدات التي ستقام في الفترة من 1 لغاية 10 نوفمبر 2024.
ويترأس البعثة صالح محمد البوفلاح رئيس الاتحاد البحريني للبولينج ويضم الوفد ستة لاعبين هم: محمد الانصاري – علي الماس – عقيل العوضي – أسامة عبدالرحمن – أحمد الأنصاري – عبد الله عبدالكريم، وأربع لاعبات هن: نورة ماجد سلطان – ريم ماجد سلطان – مروة سلطان – ليلى الجناحي والإداري عيسى محمد تقي والمدرب محمد أحمد مصطفى.
ويسعى مُنتخبنا خلال هذه المشاركة إلى تحقيق نتائج جيدة في مختلف المنافسات «الفردي والزوجي والثلاثي والفرق وكذلك مسابقة الأساتذة».
وتُفتتح منافسات البطولة غدا السبت من خلال الاجتماعات الفنية والإدارية والتدريبات الرسمية لجميع المنتخبات المشاركة إضافة إلى حفل الافتتاح الرسمي، على أن تنطلق منافسات البطولة يوم الأحد القادم في صالة المركز الدولي للبولينج.
وفي هذا الإطار أكد صالح البوفلاح رئيس الاتحاد البحريني للبولينج أهمية المشاركة في البطولات العربية والدولية، وأنّ المنتخب يتطلع من خلال مشاركته في هذه البطولة إلى تحقيق أفضل النتائج والصعود إلى منصة التتويج، وإضافة إنجاز جديد للبولينج البحريني يضاف إلى الانجازات السابقة في ظل الدعم المتواصل الذي تحظى به من قيادتنا الرياضية ممثلة بسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وقال: «ثقتنا كبيرة بلاعبينا، وكلنا أمل أن نرفع علم البحرين عالياً في هذا المحفل العربي والعودة بالعديد
من
الميداليات».
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