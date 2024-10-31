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منتخبنا الوطني للبولينج يشارك في البطولة العربية

10/31/2024 7:30:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تغادر‭ ‬بعثة‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬للبولينج‭ ‬إلى‭ ‬القاهرة‭ ‬وذلك‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬للرجال‭ ‬والسابعة‭ ‬للسيدات‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬1‭ ‬لغاية‭ ‬10‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭. ‬

ويترأس‭ ‬البعثة‭ ‬صالح‭ ‬محمد‭ ‬البوفلاح‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبولينج‭ ‬ويضم‭ ‬الوفد‭ ‬ستة‭ ‬لاعبين‭ ‬هم‭: ‬محمد‭ ‬الانصاري‭ ‬ ‭ ‬علي‭ ‬الماس‭ ‬ ‭ ‬عقيل‭ ‬العوضي‭ ‬ ‭ ‬أسامة‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬ ‭ ‬أحمد‭ ‬الأنصاري‭ ‬ ‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬عبدالكريم،‭ ‬وأربع‭ ‬لاعبات‭ ‬هن‭: ‬نورة‭ ‬ماجد‭ ‬سلطان‭ ‬ ‭ ‬ريم‭ ‬ماجد‭ ‬سلطان‭ ‬ ‭ ‬مروة‭ ‬سلطان‭ ‬ ‭ ‬ليلى‭ ‬الجناحي‭ ‬والإداري‭ ‬عيسى‭ ‬محمد‭ ‬تقي‭ ‬والمدرب‭ ‬محمد‭ ‬أحمد‭ ‬مصطفى‭. ‬

ويسعى‭ ‬مُنتخبنا‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬جيدة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المنافسات‭ ‬‮«‬الفردي‭ ‬والزوجي‭ ‬والثلاثي‭ ‬والفرق‭ ‬وكذلك‭ ‬مسابقة‭ ‬الأساتذة‮»‬‭. ‬

وتُفتتح‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬غدا‭ ‬السبت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماعات‭ ‬الفنية‭ ‬والإدارية‭ ‬والتدريبات‭ ‬الرسمية‭ ‬لجميع‭ ‬المنتخبات‭ ‬المشاركة‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬الرسمي،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تنطلق‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬القادم‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬المركز‭ ‬الدولي‭ ‬للبولينج‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬أكد‭ ‬صالح‭ ‬البوفلاح‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبولينج‭ ‬أهمية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬العربية‭ ‬والدولية،‭ ‬وأنّ‭ ‬المنتخب‭ ‬يتطلع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج‭ ‬والصعود‭ ‬إلى‭ ‬منصة‭ ‬التتويج،‭ ‬وإضافة‭ ‬إنجاز‭ ‬جديد‭ ‬للبولينج‭ ‬البحريني‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬الانجازات‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الدعم‭ ‬المتواصل‭ ‬الذي‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬قيادتنا‭ ‬الرياضية‭ ‬ممثلة‭ ‬بسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬ثقتنا‭ ‬كبيرة‭ ‬بلاعبينا،‭ ‬وكلنا‭ ‬أمل‭ ‬أن‭ ‬نرفع‭ ‬علم‭ ‬البحرين‭ ‬عالياً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المحفل‭ ‬العربي‭ ‬والعودة‭ ‬بالعديد
من‮
‬الميداليات‮»‬‭.‬


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