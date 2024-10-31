عبدالله عبدالسلام: البحرين تحقق نجاحًا باهرًا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعرب عبدالله عبدالسلام، رئيس الاتحاد البحريني للترايثلون، عن فخره الكبير بنجاح مملكة البحرين في التنظيم المتميز لدورة الألعاب المدرسية الدولية التي أقيمت تحت الرعاية الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظة الله ورعاه، خلال الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر.
وأكد عبدالسلام أن النجاح والتميز الذي ظهر في تنظيم هذه الدورة الدولية يعكس بشكل جلي تكاتف جهود جميع الجهات الحكومية والاتحادات الرياضية ومؤسسات المجتمع المدني، مما أخرج هذا الحدث الرياضي العالمي في أفضل صورة على أرض المملكة، وأبرز إمكانياتها الكبيرة في احتضان الأحداث الدولية.
وأشار عبدالسلام إلى أن الإنجازات التي حققتها الفرق البحرينية المشاركة تعكس الاستعدادات والتحضيرات المتكاملة التي سبقت هذا الحدث، مؤكدًا أن الرياضيين البحرينيين أظهروا روحًا عالية في جميع المنافسات، وقدموا أداءً مشرفًا حقق نتائج متميزة.
وهنأ عبدالسلام جميع الاتحادات الرياضية والفرق البحرينية وأفرادها من أجهزة فنية وإدارية ولاعبين على الإنجاز الكبير الذي تحقق في هذه الدورة، لافتًا إلى أن هذه البطولة أظهرت ما تمتلكه المملكة من مواهب رياضية متميزة ينتظرها مستقبل واعد على مستوى المنتخبات الوطنية.
وأكد عبدالسلام أهمية مواصلة العمل في مجال الرياضات المدرسية، من خلال الاستثمار في مواهب الفئات العمرية الصغيرة وصقل قدراتها، حيث يسهم ذلك في تجهيز منتخبات المستقبل لتمثيل المملكة في البطولات الإقليمية والدولية المقبلة، ويضع الرياضة البحرينية في مصاف التميز المستمر.
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