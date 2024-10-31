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عبدالله عبدالسلام: البحرين تحقق نجاحًا باهرًا

10/31/2024 7:30:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعرب‭ ‬عبدالله‭ ‬عبدالسلام،‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للترايثلون،‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬الكبير‭ ‬بنجاح‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬التنظيم‭ ‬المتميز‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬تحت‭ ‬الرعاية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬حفظة‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬إلى‭ ‬31‭ ‬أكتوبر‭. ‬

وأكد‭ ‬عبدالسلام‭ ‬أن‭ ‬النجاح‭ ‬والتميز‭ ‬الذي‭ ‬ظهر‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬الدولية‭ ‬يعكس‭ ‬بشكل‭ ‬جلي‭ ‬تكاتف‭ ‬جهود‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬مما‭ ‬أخرج‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬صورة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬المملكة،‭ ‬وأبرز‭ ‬إمكانياتها‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬احتضان‭ ‬الأحداث‭ ‬الدولية‭.‬

وأشار‭ ‬عبدالسلام‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬الفرق‭ ‬البحرينية‭ ‬المشاركة‭ ‬تعكس‭ ‬الاستعدادات‭ ‬والتحضيرات‭ ‬المتكاملة‭ ‬التي‭ ‬سبقت‭ ‬هذا‭ ‬الحدث،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬الرياضيين‭ ‬البحرينيين‭ ‬أظهروا‭ ‬روحًا‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المنافسات،‭ ‬وقدموا‭ ‬أداءً‭ ‬مشرفًا‭ ‬حقق‭ ‬نتائج‭ ‬متميزة‭. ‬

وهنأ‭ ‬عبدالسلام‭ ‬جميع‭ ‬الاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬والفرق‭ ‬البحرينية‭ ‬وأفرادها‭ ‬من‭ ‬أجهزة‭ ‬فنية‭ ‬وإدارية‭ ‬ولاعبين‭ ‬على‭ ‬الإنجاز‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تحقق‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدورة،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬أظهرت‭ ‬ما‭ ‬تمتلكه‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬مواهب‭ ‬رياضية‭ ‬متميزة‭ ‬ينتظرها‭ ‬مستقبل‭ ‬واعد‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭.‬

وأكد‭ ‬عبدالسلام‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرياضات‭ ‬المدرسية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬مواهب‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬الصغيرة‭ ‬وصقل‭ ‬قدراتها،‭ ‬حيث‭ ‬يسهم‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬تجهيز‭ ‬منتخبات‭ ‬المستقبل‭ ‬لتمثيل‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬المقبلة،‭ ‬ويضع‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬مصاف‭ ‬التميز‭ ‬المستمر‭.‬


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