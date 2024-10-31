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ياو مينغ يستقيل من رئاسة الاتحاد الصيني

10/31/2024 7:30:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بكين‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قال‭ ‬أسطورة‭ ‬الدوري‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬ياو‭ ‬مينغ‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬إنه‭ ‬استقال‭ ‬من‭ ‬رئاسة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الصيني‭ ‬للعبة‭ ‬بعد‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬توليه‭ ‬المنصب‭ ‬بسبب‭ ‬الأداء‭ ‬الضعيف‭ ‬للمنتخب‭ ‬الوطني‭.‬

وتحظى‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬بشعبية‭ ‬هائلة‭ ‬في‭ ‬الصين،‭ ‬ويُعد‭ ‬لاعب‭ ‬الارتكاز‭ ‬السابق‭ ‬لهيوستن‭ ‬روكتس‭ ‬النجم‭ ‬الأكثر‭ ‬شهرة‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬حتى‭ ‬بعد‭ ‬اعتزاله‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2011‭.‬

وأبلغ‭ ‬ياو‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬شينخوا‭ ‬الرسمية‭ ‬أنه‭ ‬استقال‭ ‬لأن‭ ‬‮«‬أداء‭ ‬ونتائج‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لم‭ ‬ترق‭ ‬للأسف‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬التوقعات‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬ياو‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬44‭ ‬عامًا‭ ‬قد‭ ‬انتقد‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني،‭ ‬ووصف‭ ‬اللاعبين‭ ‬بـ«المتقاعسين‮»‬‭ ‬وحذر‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬‮«‬فجوة‭ ‬ضخمة‮»‬‭ ‬بينهم‭ ‬وبين‭ ‬أفضل‭ ‬منتخبات‭ ‬العالم‭.‬

وقال‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬سيتحمل‭ ‬المسؤولية‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬الفشل‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024‭. ‬وأكد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الصيني‭ ‬أنه‭ ‬وافق‭ ‬على‭ ‬استقالة‭ ‬ياو‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬قراره‭ ‬جاء‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬دراسة‭ ‬متأنية‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬اعتبارات‭ ‬تتعلق‭ ‬بتطوير‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬والتخطيط‭ ‬الشخصي‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬في‭ ‬31‭ ‬أكتوبر،‭ ‬اجتمعت‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬في‭ ‬بكين‭ ‬للنظر‭ ‬والموافقة‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬استقالة‭ ‬ياو‭ ‬مينغ‭ ‬من‭ ‬منصب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الصيني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬وانتخاب‭ ‬غيو‭ ‬جينمينغ‭ ‬رئيسا‭ ‬جديدا‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الصين‭ ‬الجديدة‭ (‬شينخوا‭) ‬إنه‭ ‬اختار‭ ‬الرحيل‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬عامين‭ ‬من‭ ‬انتهاء‭ ‬ولايته‭ ‬للسماح‭ ‬للاتحاد‭ ‬بحقبة‭ ‬أولمبية‭ ‬كاملة‭ ‬لتحسين‭ ‬نتائج‭ ‬المنتخب‭.‬

ونقل‭ ‬بيان‭ ‬الاتحاد‭ ‬المحلي‭ ‬عن‭ ‬ياو‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬‮«‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬هي‭ ‬المجال‭ ‬الذي‭ ‬كنت‭ ‬أعشقه‭ ‬دائمًا،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬أو‭ ‬الحاضر‭ ‬أو‭ ‬المستقبل‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬آمل‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الصينية‭ ‬معي‭ ‬في‭ ‬المستقبل‮»‬‭.‬


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