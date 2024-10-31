ياو مينغ يستقيل من رئاسة الاتحاد الصيني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
بكين – (أ ف ب): قال أسطورة الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة ياو مينغ أمس الخميس إنه استقال من رئاسة الاتحاد الصيني للعبة بعد سبع سنوات من توليه المنصب بسبب الأداء الضعيف للمنتخب الوطني.
وتحظى كرة السلة بشعبية هائلة في الصين، ويُعد لاعب الارتكاز السابق لهيوستن روكتس النجم الأكثر شهرة في البلاد، حتى بعد اعتزاله اللعب في عام 2011.
وأبلغ ياو وكالة أنباء شينخوا الرسمية أنه استقال لأن «أداء ونتائج المنتخب الوطني لم ترق للأسف إلى مستوى التوقعات».
وكان ياو البالغ من العمر 44 عامًا قد انتقد في السابق المنتخب الوطني، ووصف اللاعبين بـ«المتقاعسين» وحذر من وجود «فجوة ضخمة» بينهم وبين أفضل منتخبات العالم.
وقال العام الماضي إنه «سيتحمل المسؤولية» بعد الفشل في التأهل إلى أولمبياد باريس 2024. وأكد الاتحاد الصيني أنه وافق على استقالة ياو أمس الخميس، قائلا إن قراره جاء «بعد دراسة متأنية وبناء على اعتبارات تتعلق بتطوير كرة السلة في الصين والتخطيط الشخصي»، مشيرا إلى أنه «في 31 أكتوبر، اجتمعت اللجنة التنفيذية في بكين للنظر والموافقة على طلب استقالة ياو مينغ من منصب رئيس الاتحاد الصيني لكرة السلة وانتخاب غيو جينمينغ رئيسا جديدا».
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إنه اختار الرحيل قبل نحو عامين من انتهاء ولايته للسماح للاتحاد بحقبة أولمبية كاملة لتحسين نتائج المنتخب.
ونقل بيان الاتحاد المحلي عن ياو قوله إن «كرة السلة هي المجال الذي كنت أعشقه دائمًا، سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل».
وأضاف: «آمل أن يستمر الجميع في دعم كرة السلة الصينية معي في المستقبل».
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