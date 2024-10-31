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نقل بطولة العالم للجمباز الإيقاعي إلى فرانكفورت

10/31/2024 7:30:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭) - ‬قنا‭): ‬أعلنت‭ ‬ألمانيا‭ ‬نقل‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للجمباز‭ ‬الايقاعي‭ ‬2026‭ ‬من‭ ‬العاصمة‭ ‬برلين‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬فرانكفورت،‭ ‬مع‭ ‬تعديل‭ ‬موعد‭ ‬إقامتها‭.‬

وأوضح‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬للجمباز‭ ‬الإيقاعي،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬له‭ ‬أمس،‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تعديل‭ ‬موعد‭ ‬البطولة‭ ‬لتقام‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬إلى‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬أغسطس‭ ‬2026‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬الثلاثين‭ ‬من‭ ‬سبتمبر،‭ ‬دون‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬أسباب‭ ‬هذا‭ ‬التغيير‭.‬

وتقام‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للجمباز‭ ‬الإيقاعي‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬للمرة‭ ‬الرابعة‭ ‬بعد‭ ‬نسخة‭ ‬ميونخ‭ ‬1981‭ ‬وبرلين‭ ‬1997‭ ‬وشتوتغارت‭ ‬2015‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للجمباز‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬أسند‭ ‬تنظيم‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬ألمانيا‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬لتقام‭ ‬في‭ ‬برلين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬الثلاثين‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬إلى‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬2026‭.‬

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