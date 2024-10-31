نقل بطولة العالم للجمباز الإيقاعي إلى فرانكفورت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
برلين) - قنا): أعلنت ألمانيا نقل بطولة العالم للجمباز الايقاعي 2026 من العاصمة برلين إلى مدينة فرانكفورت، مع تعديل موعد إقامتها.
وأوضح الاتحاد الألماني للجمباز الإيقاعي، في بيان له أمس، أنه تم تعديل موعد البطولة لتقام خلال الفترة من الثاني عشر إلى السادس عشر من أغسطس 2026 بدلا من إقامتها في الثلاثين من سبتمبر، دون الكشف عن أسباب هذا التغيير.
وتقام بطولة العالم للجمباز الإيقاعي في ألمانيا للمرة الرابعة بعد نسخة ميونخ 1981 وبرلين 1997 وشتوتغارت 2015.
يشار إلى أن الاتحاد الدولي للجمباز كان قد أسند تنظيم بطولة العالم إلى ألمانيا في يوليو عام 2023، لتقام في برلين خلال الفترة من الثلاثين من سبتمبر إلى الرابع من أكتوبر 2026.
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