إنديانا يلحق الخسارة الأولى بحامل اللقب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لوس أنجليس -(أ ف ب): ألحق إنديانا بايسرز الخسارة الأولى هذا الموسم ببوسطن سلتيكس حامل اللقب عندما تغلب عليه 135-132 بفضل ثلاثية للكاميروني باسكال سياكام قبل ست ثوان على نهاية الوقت الإضافي الأربعاء في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وأبقى فوز إنديانا على سلتيكس في إعادة لمواجهتهما في الدور النهائي للمنطقة الشرقية الموسم الماضي، كليفلاند كافالييرز الفريق الوحيد دون هزيمة في المنطقة بعدما حقق فوزه الخامس تواليا بفوزه على ضيفه لوس أنجليس ليكرز 134-110 في مواجهة شهدت استقبالا حارا لبروني جيمس، نجل «الملك» ليبرون جيمس.
واستغل بروني نهاية المباراة غير المشوقة بعدما حسم صاحب الأرض النتيجة لصالحه بشكل كبير، حيث دخل وسجل أولى نقاطه في الدوري بتسديدة متوسطة المدى، في وقت كان فيه والده ليبرون الذي يستهل موسمه الـ22 في الدوري، جالسا على دكة البدلاء.
وصنع اللاعبان التاريخ الأسبوع الماضي عندما أصبحا أول أب ونجله يشاركان معا في مباراة واحدة من الدوري المنتظم في الدوري.
ولقيت سلة بروني تحية من جمهور كليفلاند الذي شاهد اللاعب الشاب يكبر، خلال دفاع والده عن ألوانه في فترتين (2003-2010 ثم 2014-2018). وعلق ليبرون على افتتاح نجله لسجله في الدوري قائلا «أن نراه يسجل أول سلة له في الدوري الأمريكي للمحترفين في هذا الملعب حيث نشأ ليس بعيدًا جدًا عن هنا، إنها لحظة لا تصدق».
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