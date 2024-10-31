إنديانا يلحق الخسارة الأولى بحامل اللقب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لوس‭ ‬أنجليس‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ألحق‭ ‬إنديانا‭ ‬بايسرز‭ ‬الخسارة‭ ‬الأولى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬ببوسطن‭ ‬سلتيكس‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬135‭-‬132‭ ‬بفضل‭ ‬ثلاثية‭ ‬للكاميروني‭ ‬باسكال‭ ‬سياكام‭ ‬قبل‭ ‬ست‭ ‬ثوان‭ ‬على‭ ‬نهاية‭ ‬الوقت‭ ‬الإضافي‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭.‬

وأبقى‭ ‬فوز‭ ‬إنديانا‭ ‬على‭ ‬سلتيكس‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬لمواجهتهما‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬النهائي‭ ‬للمنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬كليفلاند‭ ‬كافالييرز‭ ‬الفريق‭ ‬الوحيد‭ ‬دون‭ ‬هزيمة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بعدما‭ ‬حقق‭ ‬فوزه‭ ‬الخامس‭ ‬تواليا‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬ليكرز‭ ‬134‭-‬110‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬شهدت‭ ‬استقبالا‭ ‬حارا‭ ‬لبروني‭ ‬جيمس،‭ ‬نجل‭ ‬‮«‬الملك‮»‬‭ ‬ليبرون‭ ‬جيمس‭.‬

واستغل‭ ‬بروني‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة‭ ‬غير‭ ‬المشوقة‭ ‬بعدما‭ ‬حسم‭ ‬صاحب‭ ‬الأرض‭ ‬النتيجة‭ ‬لصالحه‭ ‬بشكل‭ ‬كبير،‭ ‬حيث‭ ‬دخل‭ ‬وسجل‭ ‬أولى‭ ‬نقاطه‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬بتسديدة‭ ‬متوسطة‭ ‬المدى،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬كان‭ ‬فيه‭ ‬والده‭ ‬ليبرون‭ ‬الذي‭ ‬يستهل‭ ‬موسمه‭ ‬الـ22‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬جالسا‭ ‬على‭ ‬دكة‭ ‬البدلاء‭.‬

وصنع‭ ‬اللاعبان‭ ‬التاريخ‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬عندما‭ ‬أصبحا‭ ‬أول‭ ‬أب‭ ‬ونجله‭ ‬يشاركان‭ ‬معا‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬المنتظم‭ ‬في‭ ‬الدوري‭.‬

ولقيت‭ ‬سلة‭ ‬بروني‭ ‬تحية‭ ‬من‭ ‬جمهور‭ ‬كليفلاند‭ ‬الذي‭ ‬شاهد‭ ‬اللاعب‭ ‬الشاب‭ ‬يكبر،‭ ‬خلال‭ ‬دفاع‭ ‬والده‭ ‬عن‭ ‬ألوانه‭ ‬في‭ ‬فترتين‭ (‬2003-2010‭ ‬ثم‭ ‬2014‭-‬2018‭). ‬وعلق‭ ‬ليبرون‭ ‬على‭ ‬افتتاح‭ ‬نجله‭ ‬لسجله‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬أن‭ ‬نراه‭ ‬يسجل‭ ‬أول‭ ‬سلة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الملعب‭ ‬حيث‭ ‬نشأ‭ ‬ليس‭ ‬بعيدًا‭ ‬جدًا‭ ‬عن‭ ‬هنا،‭ ‬إنها‭ ‬لحظة‭ ‬لا‭ ‬تصدق‮»‬‭.‬