Friday, 01 November 2024 04:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نيستلروي: تعاهدنا على الكفاح

10/31/2024 7:30:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ -(‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬الهولندي‭ ‬رود‭ ‬فان‭ ‬نيستلروي،‭ ‬المدرب‭ ‬المؤقت‭ ‬لمانشستر‭ ‬يونايتد،‭ ‬أن‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬تكون‭ ‬قاسية‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬قيادته‭ ‬الفريق‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬ليستر‭ ‬سيتي‭ ‬بخمسة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬هدفين،‭ ‬والتأهل‭ ‬لدور‭ ‬الثمانية‭ ‬لكأس‭ ‬رابطة‭ ‬المحترفين‭ ‬الإنجليزية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وسجل‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬كاسيميرو‭ ‬وبرونو‭ ‬فيرنانديز‭ ‬هدفين،‭ ‬وأضاف‭ ‬أليخاندرو‭ ‬جارناتشو‭ ‬هدفا‭.‬

وقال‭ ‬نيستلروي‭: ‬‮«‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬مشاعر‭ ‬مختلطة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية؛‭ ‬بالطبع‭ ‬حزنت‭ ‬لرحيل‭ ‬إريك‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬عن‭ ‬النادي،‭ ‬فقد‭ ‬كان‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬أعادني‭ ‬إلى‭ ‬هنا‭. ‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬محزن‭ ‬أن‭ ‬يغادر‭ ‬النادي،‭ ‬ولكنه‭ ‬غادر‭ ‬وقد‭ ‬توج‭ ‬بلقبين‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬يشعر‭ ‬بالفخر‭ ‬بما‭ ‬حققه‭. ‬إنه‭ ‬يوم‭ ‬مباراة‭ ‬جديد،‭ ‬وقام‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬ألف‭ ‬مشجع‭ ‬بدعمي‭ ‬وتشجيعي‭ ‬بشكل‭ ‬هائل‮»‬‭.‬

ونقل‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬لمانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬عن‭ ‬نيستلروي‭ ‬قوله‭: ‬‮«‬جهزنا‭ ‬اللاعبين‭ ‬كما‭ ‬ينبغي،‭ ‬وكانوا‭ ‬رائعين‭ ‬اليوم،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نشيد‭ ‬بالفريق‭ ‬على‭ ‬الأداء‭ ‬المذهل‭ ‬الذي‭ ‬شاهدناه‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬صعبة‭. ‬وقع‭ ‬الخبر‭ ‬كان‭ ‬صعبا‭ ‬على‭ ‬اللاعبين‭ ‬وعلينا‭ ‬جميعا‭ ‬يوم‭ ‬إعلانه‭. ‬ما‭ ‬فعله‭ ‬اللاعبون‭ ‬اليوم‭ ‬هو‭ ‬شيء‭ ‬رائع‭ ‬بعد‭ ‬رحيل‭ ‬المدير‭ ‬الفني‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬تعاهدنا‭ ‬على‭ ‬الكفاح‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬75‭ ‬ألف‭ ‬مشجع‭ ‬هنا‭ ‬والملايين‭ ‬الذين‭ ‬يشجعون‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬المنازل؛‭ ‬أردنا‭ ‬أن‭ ‬نؤكد‭ ‬لهم‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬النادي‭ ‬سيواصل‭ ‬القتال‭ ‬ولن‭ ‬يتوقف‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬والسعي‭ ‬لتحقيق‭ ‬النجاح‮»‬‭.‬

وأشار‭: ‬‮«‬عدت‭ ‬إلى‭ ‬النادي‭ ‬كمدرب‭ ‬مساعد‭ ‬لأقدم‭ ‬العون،‭ ‬وسأواصل‭ ‬فعل‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬مهمتي‭ ‬كمدرب‭ ‬الآن‭ ‬سواء‭ ‬طالت‭ ‬الفترة‭ ‬أو‭ ‬قصرت‭. ‬أنا‭ ‬مستعد‭ ‬لتقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مستقبل‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬منصب‭. ‬هناك‭ ‬الكثيرون‭ ‬حولي‭ ‬ممن‭ ‬يريدون‭ ‬الأفضل‭ ‬للنادي،‭ ‬وهذا‭ ‬لن‭ ‬يتغير‭. ‬من‭ ‬المهم‭ ‬الآن‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬مباراة‭ ‬الأحد‭ ‬القادم‭ ‬ضد‭ ‬تشيلسي،‭ ‬ولننتظر‭ ‬لنرى‭ ‬ما‭ ‬سيحمله‭ ‬المستقبل‮»‬‭.‬


MENAFN31102024000055011008ID1108840051

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث