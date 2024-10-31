نيستلروي: تعاهدنا على الكفاح

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن -(د ب أ): أكد الهولندي رود فان نيستلروي، المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد، أن كرة القدم تكون قاسية في بعض الأحيان، وذلك بعد قيادته الفريق للفوز على ليستر سيتي بخمسة أهداف مقابل هدفين، والتأهل لدور الثمانية لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.
وسجل كل من كاسيميرو وبرونو فيرنانديز هدفين، وأضاف أليخاندرو جارناتشو هدفا.
وقال نيستلروي: «كانت هناك مشاعر مختلطة على مدار الأيام القليلة الماضية؛ بالطبع حزنت لرحيل إريك تن هاغ عن النادي، فقد كان هو من أعادني إلى هنا. إنه أمر محزن أن يغادر النادي، ولكنه غادر وقد توج بلقبين ويجب أن يشعر بالفخر بما حققه. إنه يوم مباراة جديد، وقام أكثر من 70 ألف مشجع بدعمي وتشجيعي بشكل هائل».
ونقل الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد عن نيستلروي قوله: «جهزنا اللاعبين كما ينبغي، وكانوا رائعين اليوم، يجب أن نشيد بالفريق على الأداء المذهل الذي شاهدناه بعد فترة صعبة. وقع الخبر كان صعبا على اللاعبين وعلينا جميعا يوم إعلانه. ما فعله اللاعبون اليوم هو شيء رائع بعد رحيل المدير الفني».
وأضاف: «تعاهدنا على الكفاح من أجل 75 ألف مشجع هنا والملايين الذين يشجعون النادي في المنازل؛ أردنا أن نؤكد لهم أن هذا النادي سيواصل القتال ولن يتوقف عن العمل والسعي لتحقيق النجاح».
وأشار: «عدت إلى النادي كمدرب مساعد لأقدم العون، وسأواصل فعل ذلك في مهمتي كمدرب الآن سواء طالت الفترة أو قصرت. أنا مستعد لتقديم المساعدة في بناء مستقبل النادي في أي منصب. هناك الكثيرون حولي ممن يريدون الأفضل للنادي، وهذا لن يتغير. من المهم الآن التركيز على مباراة الأحد القادم ضد تشيلسي، ولننتظر لنرى ما سيحمله المستقبل».
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