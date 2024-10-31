نيستلروي: تعاهدنا على الكفاح

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ -(‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬الهولندي‭ ‬رود‭ ‬فان‭ ‬نيستلروي،‭ ‬المدرب‭ ‬المؤقت‭ ‬لمانشستر‭ ‬يونايتد،‭ ‬أن‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬تكون‭ ‬قاسية‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬قيادته‭ ‬الفريق‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬ليستر‭ ‬سيتي‭ ‬بخمسة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬هدفين،‭ ‬والتأهل‭ ‬لدور‭ ‬الثمانية‭ ‬لكأس‭ ‬رابطة‭ ‬المحترفين‭ ‬الإنجليزية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وسجل‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬كاسيميرو‭ ‬وبرونو‭ ‬فيرنانديز‭ ‬هدفين،‭ ‬وأضاف‭ ‬أليخاندرو‭ ‬جارناتشو‭ ‬هدفا‭.‬

وقال‭ ‬نيستلروي‭: ‬‮«‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬مشاعر‭ ‬مختلطة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية؛‭ ‬بالطبع‭ ‬حزنت‭ ‬لرحيل‭ ‬إريك‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬عن‭ ‬النادي،‭ ‬فقد‭ ‬كان‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬أعادني‭ ‬إلى‭ ‬هنا‭. ‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬محزن‭ ‬أن‭ ‬يغادر‭ ‬النادي،‭ ‬ولكنه‭ ‬غادر‭ ‬وقد‭ ‬توج‭ ‬بلقبين‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬يشعر‭ ‬بالفخر‭ ‬بما‭ ‬حققه‭. ‬إنه‭ ‬يوم‭ ‬مباراة‭ ‬جديد،‭ ‬وقام‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬ألف‭ ‬مشجع‭ ‬بدعمي‭ ‬وتشجيعي‭ ‬بشكل‭ ‬هائل‮»‬‭.‬

ونقل‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬لمانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬عن‭ ‬نيستلروي‭ ‬قوله‭: ‬‮«‬جهزنا‭ ‬اللاعبين‭ ‬كما‭ ‬ينبغي،‭ ‬وكانوا‭ ‬رائعين‭ ‬اليوم،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نشيد‭ ‬بالفريق‭ ‬على‭ ‬الأداء‭ ‬المذهل‭ ‬الذي‭ ‬شاهدناه‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬صعبة‭. ‬وقع‭ ‬الخبر‭ ‬كان‭ ‬صعبا‭ ‬على‭ ‬اللاعبين‭ ‬وعلينا‭ ‬جميعا‭ ‬يوم‭ ‬إعلانه‭. ‬ما‭ ‬فعله‭ ‬اللاعبون‭ ‬اليوم‭ ‬هو‭ ‬شيء‭ ‬رائع‭ ‬بعد‭ ‬رحيل‭ ‬المدير‭ ‬الفني‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬تعاهدنا‭ ‬على‭ ‬الكفاح‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬75‭ ‬ألف‭ ‬مشجع‭ ‬هنا‭ ‬والملايين‭ ‬الذين‭ ‬يشجعون‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬المنازل؛‭ ‬أردنا‭ ‬أن‭ ‬نؤكد‭ ‬لهم‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬النادي‭ ‬سيواصل‭ ‬القتال‭ ‬ولن‭ ‬يتوقف‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬والسعي‭ ‬لتحقيق‭ ‬النجاح‮»‬‭.‬

وأشار‭: ‬‮«‬عدت‭ ‬إلى‭ ‬النادي‭ ‬كمدرب‭ ‬مساعد‭ ‬لأقدم‭ ‬العون،‭ ‬وسأواصل‭ ‬فعل‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬مهمتي‭ ‬كمدرب‭ ‬الآن‭ ‬سواء‭ ‬طالت‭ ‬الفترة‭ ‬أو‭ ‬قصرت‭. ‬أنا‭ ‬مستعد‭ ‬لتقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مستقبل‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬منصب‭. ‬هناك‭ ‬الكثيرون‭ ‬حولي‭ ‬ممن‭ ‬يريدون‭ ‬الأفضل‭ ‬للنادي،‭ ‬وهذا‭ ‬لن‭ ‬يتغير‭. ‬من‭ ‬المهم‭ ‬الآن‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬مباراة‭ ‬الأحد‭ ‬القادم‭ ‬ضد‭ ‬تشيلسي،‭ ‬ولننتظر‭ ‬لنرى‭ ‬ما‭ ‬سيحمله‭ ‬المستقبل‮»‬‭.‬

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