موسيالا يفكر في تجديد عقده

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
ماينز (ألمانيا) - (د ب أ): يعتزم جمال موسيالا، لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، التفكير بشأن إمكانية تمديد تعاقده مع النادي، خلال فترة العطلة الشتوية المقبلة.
وقال موسيالا: «اعتقد أن من الأفضل أن يظل هذا سرا. خلال الأسبوعين الماضيين، انصب تركيزي على استعادة مستواي بعد إصابتي، وأن أتحكم في المشكلات الصغيرة».
وأضاف موسيالا بعد تسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) في المباراة التي فاز بها بايرن على ماينز 4 / صفر في كأس ألمانيا: «في العطلة الشتوية، سيكون لدي المزيد من الوقت للتفكير في تمديد تعاقدي».
ويمتد عقد موسيالا مع بايرن حتى يونيو 2026، ووفقا لتقارير إعلامية،
أجرى مسؤولو النادي بالفعل محادثات أولية مع موسيالا بشأن التمديد.
وقال ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة النادي للشؤون الرياضية: «جمال لاعب استثنائي».
وفي الوقت نفسه، قال موسيالا إنه يشعر «بسعادة غامرة في بايرن» ولكن حاليا «لا يمكنني قول أي شيء» يتعلق بعقد جديد.
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