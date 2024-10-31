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موسيالا يفكر في تجديد عقده

10/31/2024 7:30:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ماينز‭ (‬ألمانيا‭) - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يعتزم‭ ‬جمال‭ ‬موسيالا،‭ ‬لاعب‭ ‬فريق‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬التفكير‭ ‬بشأن‭ ‬إمكانية‭ ‬تمديد‭ ‬تعاقده‭ ‬مع‭ ‬النادي،‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬العطلة‭ ‬الشتوية‭ ‬المقبلة‭.‬

وقال‭ ‬موسيالا‭: ‬‮«‬اعتقد‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬الأفضل‭ ‬أن‭ ‬يظل‭ ‬هذا‭ ‬سرا‭. ‬خلال‭ ‬الأسبوعين‭ ‬الماضيين،‭ ‬انصب‭ ‬تركيزي‭ ‬على‭ ‬استعادة‭ ‬مستواي‭ ‬بعد‭ ‬إصابتي،‭ ‬وأن‭ ‬أتحكم‭ ‬في‭ ‬المشكلات‭ ‬الصغيرة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬موسيالا‭ ‬بعد‭ ‬تسجيله‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ (‬هاتريك‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬بها‭ ‬بايرن‭ ‬على‭ ‬ماينز‭ ‬4‭ / ‬صفر‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬ألمانيا‭: ‬‮«‬في‭ ‬العطلة‭ ‬الشتوية،‭ ‬سيكون‭ ‬لدي‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬للتفكير‭ ‬في‭ ‬تمديد‭ ‬تعاقدي‮»‬‭.‬

ويمتد‭ ‬عقد‭ ‬موسيالا‭ ‬مع‭ ‬بايرن‭ ‬حتى‭ ‬يونيو‭ ‬2026،‭ ‬ووفقا‭ ‬لتقارير‭ ‬إعلامية،‮
‬أجرى‭ ‬مسؤولو‭ ‬النادي‭ ‬بالفعل‭ ‬محادثات‭ ‬أولية‭ ‬مع‭ ‬موسيالا‭ ‬بشأن‭ ‬التمديد‭.‬

وقال‭ ‬ماكس‭ ‬إيبرل،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬للشؤون‭ ‬الرياضية‭: ‬‮«‬جمال‭ ‬لاعب‭ ‬استثنائي‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬قال‭ ‬موسيالا‭ ‬إنه‭ ‬يشعر‭ ‬‮«‬بسعادة‭ ‬غامرة‭ ‬في‭ ‬بايرن‮»‬‭ ‬ولكن‭ ‬حاليا‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكنني‭ ‬قول‭ ‬أي‭ ‬شيء‮»‬‭ ‬يتعلق‭ ‬بعقد‭ ‬جديد‭. ‬


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