انفجار كوني مرعب ينتج ضوءا يوازي سطوع مئات ملايين الشموس

MENAFN - Khaberni) خبرني - حقق علماء الفيزياء الفلكية من معهد نيلز بور بجامعة كوبنهاغن اكتشافا علميا رائدا، إذ رصدوا درجة حرارة الجسيمات الأولية في الوهج الإشعاعي الناتج عن اصطدام نجمين نيوترونيين وتكون ثقب أسود.

وتُعد هذه المرة الأولى التي يتمكن فيها العلماء من قياس الخصائص الفيزيائية المجهرية في مثل هذه الأحداث الكونية. ونُشرت الدراسة في مجلة "أسترونومي & استروفيزكس".

وشهد الحدث المعروف باسم "كيلونوفا" اصطدام نجمين نيوترونيين، ما أسفر عن تشكّل أصغر ثقب أسود تم رصده حتى الآن.

وأدى الانفجار الكوني الدراماتيكي أيضا إلى تكوين كرة نارية توسعت بسرعة تقارب سرعة الضوء، وسطعت بضوء يوازي سطوع مئات الملايين من الشموس.

قاد فريق الباحثين من مركز "كوزميك دون" التابع لمعهد نيلز بور هذه الدراسة، حيث استخدم قياسات من تلسكوبات حول العالم لدراسة الكيلونوفا.

وتوفر هذه الملاحظات رؤى جديدة حول تكوين العناصر الثقيلة، ما يساهم في الإجابة عن سؤال قديم في علم الفلك: من أين تأتي العناصر التي هي أثقل من الحديد؟

ويقول ألبرت سنابين، طالب دكتوراه في معهد نيلز بور والمؤلف الرئيسي للدراسة: "من خلال دمج البيانات التي تم جمعها من التلسكوبات في أستراليا وجنوب أفريقيا وتلسكوب هابل، تمكنا من متابعة التطورات الدراماتيكية لهذا الانفجار بتفاصيل دقيقة، ونحن نظهر أن الصورة الكاملة تكشف أكثر مما تقدمه الملاحظات الفردية".

رصد تكوين العناصر الثقيلة

وكان السطوع الشديد لانفجار الكيلونوفا ناتجا عن كميات هائلة من الإشعاع الصادر من تحلل العناصر الثقيلة المشعة التي تكونت أثناء الانفجار.

ومن بين هذه العناصر التي تم رصدها كان عنصري "السترونشيوم" و"الإتريوم"، مما قدم أدلة مباشرة على تكوينهما.

ويقول راسموس دامغارد، المؤلف المشارك وطالب دكتوراه في مركز "كوزميك دون: "لأول مرة، يمكننا رصد تكوين الذرات وقياس درجة حرارة المادة، وهو ما يساعدنا في فهم الفيزياء الدقيقة لهذه الانفجارات الكونية".

ووجد الباحثون أن درجة حرارة المادة النجمية بعد الاصطدام مباشرة كانت مشابهة لدرجة حرارة الكون بعد ثانية واحدة من الانفجار العظيم، حيث بلغت مليارات الدرجات وكانت أعلى بآلاف المرات من حرارة مركز الشمس.

وفي هذه الحالة الحرارية العالية، لا ترتبط الإلكترونات بالنوى الذرية، ما يؤدي إلى تكوين بلازما، ومع تبريد المادة بمرور الوقت، تتحد الإلكترونات في النهاية مع النوى الذرية لتشكيل الذرات، مما يعكس العمليات التي حدثت في الكون المبكر.

ويقول كاسبر هينتز، المؤلف المشارك وأستاذ مساعد في معهد نيلز بور"يتيح لنا هذا الانفجار النجمي فرصة لرصد تكوين العناصر الثقيلة في الوقت الفعلي، مما يوفر نافذة فريدة على الحاضر والماضي البعيد للكون".

ويضيف: "يقدم هذا البحث تفاصيل جديدة حول الاصطدامات الكونية التي تؤدي إلى تكوين الثقوب السوداء، ويوفر نظرة غير مسبوقة على تكوين العناصر الثقيلة، مما يساعد في الإجابة عن أسئلة رئيسية حول أصل اللبنات الأساسية للكون".