مهرجان البحرين السينمائي يستقبل نخبة من النجوم وصناع الأفلام في الوطني العربي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويبدأ‭ ‬افتتاح‭ ‬المهرجان‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬الاحتفاء‭ ‬بفن‭ ‬صناعة‭ ‬الأفلام‭ ‬لها‮»‬‭ ‬بمراسم‭ ‬السجادة‭ ‬الحمراء‭ ‬واستقبال‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬النجوم‭ ‬وصناع‭ ‬الأفلام‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭. ‬تليها‭ ‬الكلمات‭ ‬الافتتاحية‭ ‬لمنظمي‭ ‬والرعاة‭ ‬الرسميين‭ ‬للمهرجان،‭ ‬يعقبها‭ ‬عرض‭ ‬فيلم‭ ‬الافتتاح،‭ ‬ثم‭ ‬يكرم‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬رمزان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬الشخصيات‭ ‬الفنية‭ ‬المتميزة‭ ‬والداعمة‭ ‬للسينما‭.‬

ويتضمن‭ ‬المهرجان‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬خمسة‭ ‬أيام‭ ‬ثماني‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬فنية‭ ‬وحلقات‭ ‬نقاشية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تجسيد‭ ‬شعار‭ ‬المهرجان‭ ‬الذي‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة‭ ‬العربية،‭ ‬وإبراز‭ ‬قضاياها‭ ‬في‭ ‬المشهد‭ ‬السينمائي،‭ ‬وتغيير‭ ‬الصورة‭ ‬النمطية‭ ‬لها،‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬مغايرة‭ ‬للواقع‭ ‬الحقيقي‭ ‬للمرأة‭ ‬العربية،‭ ‬ولا‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬أهدافها‭ ‬الملائمة‭ ‬لمرحلة‭ ‬التطوير‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬تعيشها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العصر،‭ ‬كما‭ ‬تعد‭ ‬هذه‭ ‬الورش‭ ‬فرصة‭ ‬فنية‭ ‬وتقنية‭ ‬للشباب‭ ‬البحريني‭ ‬المتطلع‭ ‬لوضع‭ ‬بصماته‭ ‬على‭ ‬المجال‭ ‬الفني‭ ‬السينمائي،‭ ‬وصناعة‭ ‬السينما،‭ ‬واكتساب‭ ‬الخبرات‭ ‬والمهارات‭

‬سواء‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التصوير‭ ‬السينمائي،‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬كتابة‭ ‬السيناريو،‭ ‬ولمعرفة‭ ‬اللغة‭ ‬البصرية‭ ‬السينمائية‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬مقومات‭ ‬صناعة‭ ‬السينما،‭ ‬وكيفية‭ ‬صب‭ ‬الموهبة‭ ‬والإمكانات‭ ‬في‭ ‬بوتقة‭ ‬الإنتاج‭ ‬السينمائي،‭ ‬وبدأت‭ ‬الرحلة‭ ‬من‭ ‬الفكرة‭ ‬ثم‭ ‬النص‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬إنتاج‭ ‬الفيلم‭.‬

وأكدت‭ ‬إدارة‭ ‬المهرجان‭ ‬تميز‭ ‬الدورة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬مهرجان‭ ‬البحرين‭ ‬السينمائي،‭ ‬حيث‭ ‬تنافس‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المهرجان‭ ‬89‭ ‬فيلماً‭ ‬عربياً‭ ‬قصيراً‭ ‬تم‭ ‬توزيعهم‭ ‬على‭ ‬خمس‭ ‬فئات‭ ‬ويتضمن‭ ‬فئة‭ ‬الأفلام‭ ‬الروائية‭ ‬القصيرة،‭ ‬وفئة‭ ‬الأفلام‭ ‬الوثائقية‭ ‬القصيرة،‭ ‬وفئة‭ ‬أفلام‭ ‬الطلبة،‭ ‬وفئة‭ ‬أفلام‭ ‬التحريك،‭ ‬وفئة‭ ‬الأفلام‭ ‬البحرينية‭.‬