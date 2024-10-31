مهرجان البحرين السينمائي يستقبل نخبة من النجوم وصناع الأفلام في الوطني العربي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تعمل إدارة مهرجان البحرين السينمائي على قدم وساق استعداداً لإطلاق الدورة الرابعة من المهرجان والتي ستقام ضمن فعاليات «المنامة عاصمة للإعلام العربي» وبدعم من «مراسي البحرين» الشريك الاستراتيجي الرئيسي للمهرجان هيئة أفلام السعودية شريك التطوير في الفترة 3-7 نوفمبر المقبل في مجمع مراسي جاليريا.
ويبدأ افتتاح المهرجان الذي يقام تحت شعار «الاحتفاء بفن صناعة الأفلام لها» بمراسم السجادة الحمراء واستقبال نخبة من أبرز النجوم وصناع الأفلام في الوطن العربي. تليها الكلمات الافتتاحية لمنظمي والرعاة الرسميين للمهرجان، يعقبها عرض فيلم الافتتاح، ثم يكرم سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام الشخصيات الفنية المتميزة والداعمة للسينما.
ويتضمن المهرجان على مدار خمسة أيام ثماني ورش عمل فنية وحلقات نقاشية تهدف إلى تجسيد شعار المهرجان الذي يصب في تمكين المرأة العربية، وإبراز قضاياها في المشهد السينمائي، وتغيير الصورة النمطية لها، والتي كانت ولا تزال مغايرة للواقع الحقيقي للمرأة العربية، ولا تتماشى مع أهدافها الملائمة لمرحلة التطوير التي باتت تعيشها في هذا العصر، كما تعد هذه الورش فرصة فنية وتقنية للشباب البحريني المتطلع لوضع بصماته على المجال الفني السينمائي، وصناعة السينما، واكتساب الخبرات والمهارات
سواء في مجال التصوير السينمائي، أو في كتابة السيناريو، ولمعرفة اللغة البصرية السينمائية والتعرف على مقومات صناعة السينما، وكيفية صب الموهبة والإمكانات في بوتقة الإنتاج السينمائي، وبدأت الرحلة من الفكرة ثم النص وصولاً إلى إنتاج الفيلم.
وأكدت إدارة المهرجان تميز الدورة الرابعة من مهرجان البحرين السينمائي، حيث تنافس في هذا المهرجان 89 فيلماً عربياً قصيراً تم توزيعهم على خمس فئات ويتضمن فئة الأفلام الروائية القصيرة، وفئة الأفلام الوثائقية القصيرة، وفئة أفلام الطلبة، وفئة أفلام التحريك، وفئة الأفلام البحرينية.
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