بوب لم تحدد مستقبلها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬المدونة‭ ‬الصوتية‭ ‬‮«‬360‭ ‬ميديا‮»‬‭ ‬مع‭ ‬سيباستيان‭ ‬هيلمان،‭ ‬قالت‭ ‬بوب‭ ‬إنها‭ ‬تفضل‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬جزئيا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬رعاية‭ ‬الحيوانات،‭ ‬لأنني‭ ‬أعلم‭ ‬ما‭ ‬تمنحه‭ ‬لي‭ ‬الحيوانات،‭ ‬واستمتع‭ ‬بالعمل‭ ‬مع‭ ‬الحيوانات‭. ‬وأود‭ ‬أيضا‭ ‬البقاء‭ ‬بشكل‭ ‬جزئي‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‮»‬‭.‬

وحتى‭ ‬الآن‭ ‬لا‭ ‬تعلم‭ ‬بوب‭ ‬المنصب‭ ‬التي‭ ‬تريد‭ ‬أن‭ ‬تحصل‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬ولكنها‭ ‬لا‭ ‬تريد‭ ‬أن‭ ‬تسافر‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬أسبوع‭.‬

وقالت‭: ‬‮«‬لذلك‭ ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬وظيفة‭ ‬معينة‭ ‬في‭ ‬ناد‮»‬‭.‬

وخاضت‭ ‬بوب‭ ‬مباراتها‭ ‬رقم‭ ‬145‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬بها‭ ‬منتخب‭ ‬أستراليا‭ ‬2‭ / ‬1‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬الماضي‭.‬

ومازال‭ ‬عقد‭ ‬بوب‭ ‬مع‭ ‬فولفسبورج‭ ‬ممتدا‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم،‭ ‬وتركت‭ ‬الباب‭ ‬مفتوحا‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بشأن‭ ‬تمديد‭ ‬عقدها‭ ‬أم‭ ‬لا‭.‬

وقالت‭: ‬‮«‬أجري‭ ‬مفاوضات‭ ‬حاليا،‭ ‬وأريد‭ ‬اتخاذ‭ ‬قراري‭ ‬في‭ ‬الشتاء‭. ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬يمكنني‭ ‬القول‭ ‬بعد‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬اتجاه‭ ‬ستسير‭ ‬الأمور‮»‬‭.‬

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