بوب لم تحدد مستقبلها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
برلين - (د ب أ): لم تضع قائدة المنتخب الألماني للسيدات لكرة القدم ألكسندرا بوب، أي خطط محددة حتى الآن، بعد اعتزالها كرة القدم.
وفي المدونة الصوتية «360 ميديا» مع سيباستيان هيلمان، قالت بوب إنها تفضل العمل «جزئيا في مجال رعاية الحيوانات، لأنني أعلم ما تمنحه لي الحيوانات، واستمتع بالعمل مع الحيوانات. وأود أيضا البقاء بشكل جزئي في كرة القدم».
وحتى الآن لا تعلم بوب المنصب التي تريد أن تحصل عليه في كرة القدم، ولكنها لا تريد أن تسافر في كل عطلة نهاية أسبوع.
وقالت: «لذلك سيكون من الصعب الحصول على وظيفة معينة في ناد».
وخاضت بوب مباراتها رقم 145 مع المنتخب الألماني في المباراة التي فاز بها منتخب أستراليا 2 / 1 يوم الاثنين الماضي.
ومازال عقد بوب مع فولفسبورج ممتدا حتى نهاية الموسم، وتركت الباب مفتوحا فيما يتعلق بشأن تمديد عقدها أم لا.
وقالت: «أجري مفاوضات حاليا، وأريد اتخاذ قراري في الشتاء. ولكن لا يمكنني القول بعد إلى أي اتجاه ستسير الأمور».
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