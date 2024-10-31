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المؤبد لآسيوي خسر أمواله في المراهنات فقتل منظمها

10/31/2024 7:17:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬آسيوي‭ ‬بالسجن‭ ‬المؤبد‭ ‬قتل‭ ‬آخر‭ ‬منظم‭ ‬مراهنات‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬خسر‭ ‬أمواله،‭ ‬كما‭ ‬عاقبته‭ ‬المحكمة‭ ‬بالسجن‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬عن‭ ‬غسل‭ ‬أموال‭ ‬سرقها‭ ‬من‭ ‬المتهم‭ ‬اثناء‭ ‬ارتكاب‭ ‬جريمته‭ ‬وغرمته‭ ‬المحكمة‭ ‬مائة‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬وأمرت‭ ‬بإبعاده‭ ‬نهائيا‭ ‬عن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عقب‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقوبة‭.‬

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬كان‭ ‬لديه‭ ‬حساب‭ ‬رئيسي‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬عالمي‭ ‬خاص‭ ‬بالمراهنات،‭ ‬وكان‭ ‬المتهم‭ ‬ضمن‭ ‬عملاء‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المراهنات‭ ‬حتى‭ ‬خسر‭ ‬قدراً‭ ‬من‭ ‬أمواله،‭ ‬فنشأت‭ ‬لديه‭ ‬نية‭ ‬قتل‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬والاستيلاء‭ ‬على‭ ‬أمواله‭.‬

وبناء‭ ‬عليه،‭ ‬توجه‭ ‬المتهم‭ ‬إلى‭ ‬مقر‭ ‬سكن‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬وقام‭ ‬بطرق‭ ‬الباب،‭ ‬وما‭ ‬أن‭ ‬فتح‭ ‬له‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬واستقبله‭ ‬سامحاً‭ ‬له‭ ‬بالدخول‭ ‬حتى‭ ‬قام‭ ‬بمفاجأته،‭ ‬فقيده‭ ‬من‭ ‬يديه‭ ‬ورجليه‭ ‬بواسطة‭ ‬أسلاك‭ ‬كهربائية،‭ ‬واستولى‭ ‬على‭ ‬هاتفه‭ ‬النقال‭ ‬وأجبره‭ ‬على‭ ‬تسليمه‭ ‬الأرقام‭ ‬السرية‭ ‬الخاصة‭ ‬بهاتفه‭ ‬وكذا‭ ‬حساباته‭ ‬البنكية،‭ ‬وتمكن‭ ‬بهذه‭ ‬الوسيلة‭ ‬من‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬حسابات‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬والاستيلاء‭ ‬على‭ ‬مبلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬قدره‭ ‬628‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬من‭ ‬حساباته،‭ ‬ثم‭ ‬قام‭ ‬بخنقه‭ ‬بلف‭ ‬قطعة‭ ‬من‭ ‬القماش‭ ‬حول‭ ‬رقبته‭ ‬قاصداً‭ ‬بذلك‭ ‬إزهاق‭ ‬روحه،‭ ‬فأحدث‭ ‬به‭ ‬الإصابات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬الصفة‭ ‬التشريحية‭ ‬والتي‭ ‬أودت‭ ‬بحياته،‭ ‬ثم‭ ‬قام‭ ‬المتهم‭ ‬بغسل‭ ‬الأموال‭ ‬المتحصلة‭ ‬عليها‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬إظهار‭ ‬مشروعية‭ ‬مصدرها،‭ ‬وذلك‭ ‬بأن‭ ‬أجرى‭ ‬عدة‭ ‬عمليات‭ ‬تحويل‭ ‬ومشتريات‭ ‬بغرض‭ ‬إخفاء‭ ‬طبيعة‭ ‬عائد‭ ‬الجرائم‭ ‬الأصلية‭ ‬التي‭ ‬ارتكبها‭ ‬ومصدرها‭ ‬وملكيتها‭ ‬مع‭ ‬علمه‭ ‬بعدم‭ ‬مشروعية‭ ‬مصدر‭ ‬ذلك‭ ‬العائد،‭ ‬وقد‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬الهروب‭ ‬إلى‭ ‬خارج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬ليلة‭ ‬الواقعة‭.‬

وثبت‭ ‬من‭ ‬التصور‭ ‬الأمني‭ ‬المثبت‭ ‬على‭ ‬المجمع‭ ‬السكني‭ ‬للمجني‭ ‬عليه‭ ‬خروج‭ ‬المتهم‭ ‬يوم‭ ‬الواقعة‭ ‬حوالي‭ ‬الساعة‭ ‬السادسة‭ ‬مساءً‭ ‬من‭ ‬المجمع‭ ‬السكني‭ ‬محل‭ ‬الجريمة‭. ‬وقد‭ ‬ثبت‭ ‬من‭ ‬تقرير‭ ‬التحليل‭ ‬المالي‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للتحريات‭ ‬المالية‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬ارتكاب‭ ‬الواقعة‭ ‬تم‭ ‬تحويل‭ ‬مبلغ‭ ‬628‭ ‬دينارا‭ ‬من‭ ‬حساب‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬إلى‭ ‬حساب‭ ‬المتهم،‭ ‬كما‭ ‬ثبت‭ ‬قيام‭ ‬المتهم‭ ‬بتحويل‭ ‬مبلغ‭ ‬6 , 635‭ ‬ديناراً‭ ‬إلى‭ ‬حساب‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬بواقع‭ ‬244‭ ‬عملية،‭ ‬وقيام‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬بتحويل‭ ‬مبلغ‭ ‬2 , 345‭ ‬ديناراً‭ ‬إلى‭ ‬حساب‭ ‬المتهم‭ ‬بواقع‭ ‬33‭ ‬عملية‭.‬

ووجهت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬الى‭ ‬المتهم‭ ‬تهمة‭ ‬قتل‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬عمداً‭ ‬مع‭ ‬سبق‭ ‬الإصرار‭ ‬والترصد،‭ ‬حيث‭ ‬بيت‭ ‬النية‭ ‬وعقد‭ ‬العزم‭ ‬على‭ ‬قتله،‭ ‬واستخدام‭ ‬التوقيع‭ ‬الخاص‭ ‬بالمجني‭ ‬عليه،‭ ‬وهو‭ ‬الرقم‭ ‬السري‭ ‬الخاص‭ ‬بهاتفه‭ ‬ورقم‭ ‬حساباته‭ ‬البنكية‭ ‬عبر‭ ‬‮«‬بنفت‮»‬‭ ‬لغرض‭ ‬احتيالي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬سرق‭ ‬المتهم‭ ‬المنقولات‭ ‬والأموال‭ ‬المملوكة‭ ‬للمجني‭ ‬عليه‭ ‬بطريق‭ ‬الإكراه،‭ ‬وتوصل‭ ‬المتهم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مسوغ‭ ‬قانوني‭ ‬إلى‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬أموال‭ ‬مملوكة‭ ‬للمجني‭ ‬عليه‭ ‬باستخدام‭ ‬طريقة‭ ‬احتيالية،‭ ‬حيث‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬الأرقام‭ ‬السرية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمجني‭ ‬عليه‭ ‬وأدخل‭ ‬بيانات‭ ‬وسيلة‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات،‭ ‬ما‭ ‬مكّنه‭ ‬من‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬مبالغ‭ ‬مالية،‭ ‬وقام‭ ‬بإجراء‭ ‬عمليات‭ ‬تحويل‭ ‬ومشتريات‭ ‬لإخفاء‭ ‬طبيعة‭ ‬الواقعة‭. ‬

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