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زوجان يلجآن إلى المدنية لمقاضاة جارتهما بسبب سوء جوارها

10/31/2024 7:17:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) المدنية تغرمها 300 دينار بعد ثبوت سب الزوج وتهديد زوجته هاتفيا

ألزمت‭ ‬المحكمة‭ ‬الصغرى‭ ‬المدنية‭ ‬سيدة‭ ‬بتعويض‭ ‬زوجين‭ ‬300‭ ‬دينار‭ ‬تعويضا‭ ‬أدبيا‭ ‬بسبب‭ ‬التعرض‭ ‬لهما‭ ‬وسب‭ ‬والتلفظ‭ ‬على‭ ‬الزوج‭ ‬وتهديد‭ ‬زوجته‭ ‬عبر‭ ‬رسائل‭ ‬هاتفية‭ ‬بسبب‭ ‬خلافات‭ ‬حول‭ ‬مواقف‭ ‬السيارات،‭ ‬حيث‭ ‬صدر‭ ‬أمر‭ ‬جنائي‭ ‬بتغريمها‭ ‬40‭ ‬دينارا‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬الحجة‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬المدنية‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬ثبوت‭ ‬الخطأ‭ ‬وتغريمها‭ ‬300‭ ‬دينار‭ ‬لصالحهما‭ ‬تعويضا‭ ‬أدبيا‭.‬

وقال‭ ‬المحامي‭ ‬حميد‭ ‬السماك‭: ‬إن‭ ‬موكليه‭ ‬زوجان‭ ‬في‭ ‬مقتبل‭ ‬العمر‭ ‬وشاء‭ ‬القدر‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المدعي‭ ‬عليها‭ ‬جارتهما،‭ ‬حيث‭ ‬دأبت‭ ‬على‭ ‬افتعال‭ ‬المشاكل‭ ‬معهما،‭ ‬حيث‭ ‬سبق‭ ‬وأن‭ ‬ادعت‭ ‬عليهما‭ ‬بتقديم‭ ‬بلاغ‭ ‬جنائي‭ ‬اتهمتهما‭ ‬بإتلاف‭ ‬وتكسير‭ ‬الرصيف‭ ‬المقابل‭ ‬لبيتها‭ ‬وخالفتهما‭ ‬البلدية‭ ‬بمبلغ‭ ‬300‭ ‬دينار‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تكشف‭ ‬الكاميرات‭ ‬الأمنية‭ ‬أن‭ ‬المدعية‭ ‬استأجرت‭ ‬عمالا‭ ‬لتكسير‭ ‬واتلاف‭ ‬الرصيف‭ ‬وحررا‭ ‬بلاغا‭ ‬بالمقابل‭ ‬ضدها‭ ‬قيد‭ ‬التحقيق‭.‬

مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أنها‭ ‬زادت‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬جوارها‭ ‬وتعدت‭ ‬على‭ ‬الزوج‭ ‬بالسب‭ ‬والقذف‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬واعترضت‭ ‬طريقه‭ ‬ولم‭ ‬يرد‭ ‬اليها‭ ‬الإساءة،‭ ‬وقامت‭ ‬بسب‭ ‬زوجته‭ ‬والتعدي‭ ‬عليها‭ ‬لفظيا‭ ‬عبر‭ ‬ارسال‭ ‬رسائل‭ ‬هاتفية‭ ‬وتهديدها‭ ‬والتوعد‭ ‬لهما‭ ‬بأذيتهما،‭ ‬حيث‭ ‬قدما‭ ‬بلاغا‭ ‬جنائيا‭ ‬وصدر‭ ‬أمر‭ ‬جنائي‭ ‬بتغريمهما‭ ‬40‭ ‬دينارا‭.‬

حيث‭ ‬لجآ‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬المدنية‭ ‬طلبا‭ ‬للتعويض‭ ‬لما‭ ‬سببته‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬اضرار‭ ‬مادية‭ ‬وأدبية،‭ ‬سواء‭ ‬المبالغ‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬المدعي‭ ‬بإنفاقها‭ ‬لدفع‭ ‬افتراء‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬والانتقال‭ ‬المتكرر‭ ‬إلى‭ ‬البلدية‭ ‬للتخلص‭ ‬من‭ ‬غرامة‭ ‬الـ300‭ ‬دينار،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الاضرار‭ ‬الأدبية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬سكنهما‭ ‬بسبب‭ ‬تربص‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬بهما‭.‬

حيث‭ ‬قالت‭ ‬المحكمة‭ ‬إن‭ ‬الأمر‭ ‬الجنائي‭ ‬بتغريم‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬40‭ ‬دينارا‭ ‬بسبب‭ ‬إزعاج‭ ‬الزوجة‭ ‬هاتفيا‭ ‬وسب‭ ‬وقذف‭ ‬الزوج‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إسناد‭ ‬واقعة‭ ‬معينة‭ ‬هو‭ ‬أمر‭ ‬نهائي‭ ‬لم‭ ‬تعترض‭ ‬عليه‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬وقامت‭ ‬بسداد‭ ‬الغرامة‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يثبت‭ ‬وقوع‭ ‬الخطأ‭ ‬من‭ ‬جانبها،‭ ‬وأشارت‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬الحكم‭ ‬الجنائي‭ ‬له‭ ‬الحجية‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬القضاء‭ ‬المدني‭ ‬ويثبت‭ ‬فيه‭ ‬تحقق‭ ‬ركن‭ ‬الخطأ‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬المدعى‭ ‬عليها،‭ ‬ولهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬ترى‭ ‬المحكمة‭ ‬تعويض‭ ‬المدعيين‭ ‬تعويضا‭ ‬أدبيا‭ ‬بقيمة‭ ‬300‭ ‬دينار‭ ‬لما‭ ‬حاق‭ ‬بهما‭ ‬من‭ ‬أضرار‭ ‬أدبية‭.‬

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