السيسي بحث مع بيرنز مستجدات جهود التوصل إلى هدنة في غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وذكرت‭ ‬الرئاسة‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬تناول‭ ‬اللقاء‭ ‬مستجدات‭ ‬الجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬للتهدئة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وسبل‭ ‬دفع‭ ‬المفاوضات‭ ‬قدماً‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬وتبادل‭ ‬للمحتجزين‮»‬‭. ‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬النفاذ‭ ‬الفوري‭ ‬والكامل‭ ‬للمساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬باعتباره‭ ‬أولوية‭ ‬قصوى‭ ‬لمصر‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬تدهور‭ ‬الأوضاع‭ ‬الإنسانية‭ ‬بالقطاع‮»‬‭. ‬

وأوضحت‭ ‬الرئاسة‭ ‬أنّ‭ ‬السيسي‭ ‬‮«‬شدد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الدور‭ ‬المحوري‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬وكالة‭ ‬الأونروا‭ ‬وضرورة‭ ‬عدم‭ ‬إعاقة‭ ‬عملها،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬تطبيق‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬كونه‭ ‬مسار‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام‭ ‬والأمن‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭. ‬

وتجري‭ ‬مصر‭ ‬وقطر‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬مشاورات‭ ‬مع‭ ‬حماس‭ ‬وإسرائيل‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬استئناف‭ ‬المفاوضات‭ ‬غير‭ ‬المباشرة‭ ‬وتقريب‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬للطرفين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تقول‭ ‬مصادر‭ ‬مصرية‭ ‬وقطرية‭. ‬

وجاء‭ ‬اللقاء‭ ‬فيما‭ ‬أجرى‭ ‬مبعوثان‭ ‬أمريكيان‭ ‬أمس‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬مسؤولين‭ ‬إسرائيليين‭ ‬سعيا‭ ‬لتحقيق‭ ‬تقدم‭ ‬باتجاه‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬للعدوان‭. ‬

والأحد،‭ ‬قدّم‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬مقترحا‭ ‬جديدا‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ليومين‭ ‬مقابل‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬أربعة‭ ‬رهائن‭ ‬إسرائيليين‭ ‬وبعض‭ ‬الأسرى‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إفساح‭ ‬المجال‭ ‬أمام‭ ‬وقف‭ ‬كامل‭ ‬للحرب‭. ‬

كما‭ ‬أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬مطلع‭ ‬على‭ ‬المفاوضات‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أنّ‭ ‬وسطاء‭ ‬ملف‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬سيقدمون‭ ‬اقتراح‭ ‬هدنة‭ ‬‮«‬لأقل‭ ‬من‭ ‬شهر‮»‬‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭. ‬

لكنّ‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬طاهر‭ ‬النونو‭ ‬أفاد‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬الحركة‭ ‬ترفض‭ ‬فكرة‭ ‬‮«‬الوقف‭ ‬الموقت‭ ‬للعدوان‮»‬‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬لكنها‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬اقتراح‭ ‬يفضي‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬دائم‭ ‬لها‭. ‬

وتطرق‭ ‬لقاء‭ ‬السيسي‭ ‬وبيرنز‭ ‬إلى‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬والتصعيد‭ ‬الاخير‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

وذكرت‭ ‬الرئاسة‭ ‬المصرية‭ ‬أنّ‭ ‬السيسي‭ ‬أكّد‭ ‬‮«‬أهمية‭ ‬التوصل‭ ‬بشكل‭ ‬عاجل‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬بما‭ ‬يحفظ‭ ‬سيادته‭ ‬وسلامة‭ ‬أراضيه،‭ ‬ويحمي‭ ‬استقراره‭ ‬وأمن‭ ‬شعبه‭ ‬الشقيق‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬حذّر‭ ‬من‭ ‬‮«‬خطورة‭ ‬استمرار‭ ‬التصعيد‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الإقليمي‭ ‬بما‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬تداعيات‭ ‬جسيمة‭ ‬على‭ ‬شعوب‭ ‬المنطقة‭ ‬كافة‮»‬‭. ‬