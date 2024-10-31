أكثر من 40 شهيدا في قطاع غزة.. وجيش الاحتلال يقصف مستشفى كمال عدوان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكانت‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬قد‭ ‬اقتحمت‭ ‬المستشفى‭ ‬واحتلته‭ ‬فترة‭ ‬وجيزة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭. ‬وقالت‭ ‬إسرائيل‭ ‬إنها‭ ‬اعتقلت‭ ‬نحو‭ ‬مئة‭ ‬‮«‬مشتبه‮»‬‭ ‬في‭ ‬انتمائهم‭ ‬لحماس‭ ‬خلال‭ ‬اقتحامها‭ ‬للمستشفى‭. ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬الدبابات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬متمركزة‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬قريب‭. ‬

وقال‭ ‬عيد‭ ‬صباح،‭ ‬مدير‭ ‬التمريض‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬كمال‭ ‬عدوان،‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬لاهيا‭ ‬لرويترز‭ ‬إن‭ ‬بعض‭ ‬العاملين‭ ‬أصيبوا‭ ‬بحروق‭ ‬طفيفة‭ ‬بعد‭ ‬الضربة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬التي‭ ‬استهدفت‭ ‬الطابق‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬المستشفى‭. ‬

واتهم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬فصائل‭ ‬المقاومة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬باستخدام‭ ‬مستشفى‭ ‬كمال‭ ‬عدوان‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬لاهيا‭ ‬لأغراض‭ ‬عسكرية‭. ‬وينفي‭ ‬مسؤولو‭ ‬الصحة‭ ‬والمقاومة‭ ‬هذا‭ ‬الاتهام‭. ‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إن‭ ‬قواته‭ ‬تنفذ‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬المستشفى‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬استخباراتية‭ ‬تفيد‭ ‬بوجود‭ ‬‮«‬مقاتلين‮»‬‭ ‬وبنية‭ ‬تحتية‭ ‬تعود‭ ‬إليهم‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

وزعم‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬عقب‭ ‬ضربة‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬عشرات‭ ‬المقاتلين‭ ‬كانوا‭ ‬يختبئون‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬أن‭ ‬بعضهم‭ ‬تنكر‭ ‬في‭ ‬زي‭ ‬طاقم‭ ‬العمل‭ ‬بالمستشفى‮»‬‭. ‬

وتناشد‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬جميع‭ ‬الهيئات‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬حماية‭ ‬المستشفيات‭ ‬والطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬من‭ ‬بطش‭ ‬الاحتلال‭ ‬وجرائمه‭ ‬ضد‭ ‬المؤسسات‭ ‬والطواقم‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬منظمة‭ ‬أطباء‭ ‬بلا‭ ‬حدود‭ ‬الخيرية‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬اعتقلت‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬محمد‭ ‬عبيد،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬أطبائها‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭. ‬وطالبت‭ ‬بحمايته‭ ‬وجميع‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬الذين‭ ‬يواجهون‭ ‬أعمال‭ ‬عنف‭ ‬مروعة‭ ‬في‭ ‬أثناء‭ ‬محاولتهم‭ ‬تقديم‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭. ‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬حصيلة‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ارتفعت‭ ‬إلى‭ ‬43204‭ ‬شهداءعلى‭ ‬الأقل‭. ‬

ونفذ‭ ‬الاحتلال‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭ ‬سبع‭ ‬ضربات‭ ‬جوية‭ ‬استهدفت‭ ‬جباليا‭ ‬وبيت‭ ‬لاهيا‭ ‬ومدينة‭ ‬غزة،‭ ‬وفق‭ ‬شهود‭. ‬

وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنها‭ ‬أحصت‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الـ‭ ‬24‭ ‬الماضية‭ ‬41‭ ‬شهيدا‭ ‬نقلوا‭ ‬إلى‭ ‬المستشفيات،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العدد‭ ‬الإجمالي‭ ‬للجرحى‭ ‬ارتفع‭ ‬إلى‭ ‬101641‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭. ‬

وتعتزم‭ ‬دول‭ ‬الوساطة‭ ‬قطر‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ومصر‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اقتراح‭ ‬هدنة‭ ‬‮«‬لأقل‭ ‬من‭ ‬شهر‮»‬‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬تتضمن‭ ‬عملية‭ ‬تبادل‭ ‬بين‭ ‬رهائن‭ ‬إسرائيليين‭ ‬محتجزين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬ومعتقلين‭ ‬فلسطينيين،‭ ‬وزيادة‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬تدخل‭ ‬إلى‭ ‬القطاع‭ ‬المهدد‭ ‬بالمجاعة‭ ‬بحسب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أوضح‭ ‬مصدر‭ ‬مطلع‭ ‬على‭ ‬المفاوضات‭. ‬