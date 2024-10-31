في إطار زيارته الرسمية لمملكة البحرين:وزير الداخلية السعودي ووزير الداخلية يزوران جسر الملك فهد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

الوزيران زارا قوة الأمن الخاصة واطلعا على خطط الارتقاء بالأجهزة الأمنية والتميز في الأداء

في‭ ‬إطار‭ ‬زيارته‭ ‬الرسمية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬قام‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬بن‭ ‬نايف‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬والفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬أمس‭ ‬بزيارة‭ ‬تفقدية‭ ‬لجسر‭ ‬الملك‭ ‬فهد‭ ‬الرابط‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭.‬

وقد‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬استقبال‭ ‬سمو‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬السعودي‭ ‬ووزير‭ ‬الداخلية‭ ‬لدى‭ ‬وصولهما‭ ‬جسر‭ ‬الملك‭ ‬فهد،‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سعود‭ ‬بن‭ ‬بندر‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬نائب‭ ‬أمير‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية،‭ ‬والمهندس‭ ‬سهيل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬أبانمي‭ ‬محافظ‭ ‬هيئة‭ ‬الزكاة‭ ‬والضريبة‭ ‬والجمارك‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جسر‭ ‬الملك‭ ‬فهد،‭ ‬والشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬شؤون‭ ‬الجمارك‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭.‬





واطلع‭ ‬سمو‭ ‬الأمير‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬والشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬خلال‭ ‬الجولة‭ ‬على‭ ‬مشاريع‭ ‬المؤسسة‭ ‬العامة‭ ‬لجسر‭ ‬الملك‭ ‬فهد،‭ ‬ومنها‭ ‬توسعة‭ ‬مناطق‭ ‬الإجراءات‭ ‬وزيادة‭ ‬الطاقة‭ ‬الاستيعابية‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬تسهيل‭ ‬إجراءات‭ ‬عبور‭ ‬المسافرين‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬وذلك‭ ‬تنفيذاً‭ ‬للتوجيهات‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬التنسيق‭ ‬السعودي‭ ‬البحريني‭ ‬الذي‭ ‬يرأس‭ ‬أعماله‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬ايجاز‭ ‬حول‭ ‬أداء‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬المسافرين‭ ‬المخصصة‭ ‬لمستخدمي‭ ‬النقل‭ ‬العام،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬شرح‭ ‬عن‭ ‬مسارات‭ ‬الرسوم‭ ‬الخاصة‭ ‬للدفع‭ ‬المسبق‭ ‬التي‭ ‬تقلص‭ ‬متوسط‭ ‬زمن‭ ‬انتظار‭ ‬سالكيها‭ ‬عند‭ ‬بوابات‭ ‬الرسوم‭ ‬إلى‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬ثانية‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬قام‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬بن‭ ‬نايف‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬السعودي،‭ ‬يرافقه‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬أمس،‭ ‬بزيارة‭ ‬إلى‭ ‬قيادة‭ ‬قوة‭ ‬الأمن‭ ‬الخاصة،‭ ‬واستمع‭ ‬سموه‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬الى‭ ‬إيجاز‭ ‬قدمه‭ ‬الفريق‭ ‬طارق‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬الحسن‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬تضمن‭ ‬الخطط‭ ‬التطويرية‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬المستويات‭ ‬لتحقيق‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬الأداء‭ ‬لتنفيذ‭ ‬القانون‭ ‬وحفظ‭ ‬النظام‭ ‬العام‭. ‬