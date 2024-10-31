في إطار زيارته الرسمية لمملكة البحرين:وزير الداخلية السعودي ووزير الداخلية يزوران جسر الملك فهد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاطلاع على المشاريع التطويرية لتسهيل إجراءات عبور المسافرين
الوزيران زارا قوة الأمن الخاصة واطلعا على خطط الارتقاء بالأجهزة الأمنية والتميز في الأداء
في إطار زيارته الرسمية لمملكة البحرين، قام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، أمس بزيارة تفقدية لجسر الملك فهد الرابط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة.
وقد كان في استقبال سمو وزير الداخلية السعودي ووزير الداخلية لدى وصولهما جسر الملك فهد، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، والمهندس سهيل بن محمد أبانمي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رئيس مجلس إدارة جسر الملك فهد، والشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس شؤون الجمارك نائب رئيس مجلس الإدارة.
واطلع سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود والشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة خلال الجولة على مشاريع المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، ومنها توسعة مناطق الإجراءات وزيادة الطاقة الاستيعابية التي تهدف الى تسهيل إجراءات عبور المسافرين بين البلدين، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الصادرة من مجلس التنسيق السعودي البحريني الذي يرأس أعماله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
كما تم تقديم ايجاز حول أداء العمل في صالة المسافرين المخصصة لمستخدمي النقل العام، إلى جانب شرح عن مسارات الرسوم الخاصة للدفع المسبق التي تقلص متوسط زمن انتظار سالكيها عند بوابات الرسوم إلى أقل من 15 ثانية.
من جهة أخرى، قام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودي، يرافقه الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية أمس، بزيارة إلى قيادة قوة الأمن الخاصة، واستمع سموه خلال الزيارة الى إيجاز قدمه الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام تضمن الخطط التطويرية للارتقاء بالأجهزة الأمنية إلى أعلى المستويات لتحقيق التميز في الأداء لتنفيذ القانون وحفظ النظام العام.
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